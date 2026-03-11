Mellanösternkriget: I Dubai är djur offer för massövergivande

Konflikten i Mellanöstern trappas upp dagligen och kastar många städer i kaos. Dubai, en fristad för influencers och en stad av lyx och överflöd, har blivit måltavla för flera attacker. Trots att den lokala regeringen uppmanar människor att inte få panik har utlandsboende skyndat sig att packa sina väskor och lämnat sina husdjur kvar.

Djuren, konfliktens osynliga offer

En katt instängd på en balkong, dess mjauande, ett rop på hjälp. Kattungar lämnade att klara sig själva i en nästan spökstad. En hund bunden vid en lyktstolpe, väntande på sin ägare som aldrig kommer att återvända, och dussintals andra som vandrar på öde gator, med halsbanden fortfarande fastspända. Det är omöjligt att förbli oberörd av dessa scener av ödemark och djupt djurlidande. Sedan konflikten bröt ut i Mellanöstern har Dubai befunnit sig i en sårbar position. Denna stad, en gång hyllad som ett eldorado, har gradvis sjunkit in i osäkerhet, vilket tvingar utlandsboende att boka flyg till "säkrare" länder, belägna utanför "krigszonen".

Trots sina lugnande uttalanden misslyckades landets ledare med att övervinna den ökända "överlevnadsinstinkten". Influencers som befolkar detta land i Förenade Arabemiraten övergav sina villor och svindlande takvåningar för att söka skydd och rädda sina egna liv, vilket lämnade sina husdjur med ett dystert öde. Sedan denna massflykt har djurhem överväldigats av förfrågningar, och djurskyddsorganisationer är upprörda över en sådan brist på medmänsklighet.

Dessa djur, övergivna som skräp i en fientlig miljö, befann sig plötsligt utan familj. Enligt vittnesmål från en volontär från UAE Animal Community, som vidarebefordrats av Telegraph , bad vissa människor till och med veterinärer om det otänkbara: "Att avliva sina friska djur... eftersom de inte vill bära flyttkostnaderna eller pappersarbetet."

Utlandsboende som flyr Dubai överger sina husdjur på gator och utanför räddningscenter när de skyndar sig att lämna Gulfstaten https://t.co/zQBUTrzueI — Daily Mail (@DailyMail) 9 mars 2026

Influencers i centrum för kontroversen

De "besvärliga" administrativa förfarandena är ett återkommande tema i influencers argument. Detta var fallet för internetsensationen Maddy Burciaga, som lämnade smogen bakom sig för att sola sig under Mauritius blå himmel. Medan hon fortsätter att publicera berättelser om palmer och etablera sig i sitt nya tropiska liv, stannade hennes hund Maya kvar i Dubai. Hon klargjorde situationen och påminde alla om att hennes hund var i goda händer: deras barnflicks händer. Hon specificerade också att det inte var en enkelresa och att familjen snart skulle återförenas.

Trots detta försök till försvar skrädde inte Djurförbundet orden . "En hund skulle aldrig lämna sin människa för att rädda sitt eget skinn. Hundar är redo att gå igenom ett krig för att stanna hos sina människor. Det är hela skillnaden mellan lojalitet... och bekvämlighet", hette det ilsket på X (tidigare Twitter) och pekade på en uppenbar brist på empati. Dessa hundar och katter, som alltid känt värmen i ett hem, gick från oändlig tillgivenhet till absolut misär på bara några dagar, helt enkelt för att deras pappersarbete inte var "i ordning". Och djurhemmen , småskaliga anläggningar i Dubai, är så överfulla att de inte kan rädda alla dessa hemlösa djur.

Att förenkla förfaranden är avgörande för djurens välfärd.

Medan influencers har råd med villor med havsutsikt, designerkläder och lyxbilar, har internetanvändare dragit slutsatsen att de också har råd med ett privatjet för att lösa de "administrativa problem" som är förknippade med sina lurviga följeslagare. Det är vad livsstilsskaparen Jade Lavoie, som har 1,3 miljoner följare, enligt uppgift gjorde. Ett mycket mer rimligt och logiskt val än att överge sitt husdjur i öknen eller i utkanten av brinnande städer. För vanliga resenärer, som inte har budgeten att resa som kändisar, är det lite mer komplicerat. Att nå det förlovade landet med sin trogna fyrbenta vän kräver tålamod.

”Villkoren för djur som kommer in i Europeiska unionen, särskilt kravet på rabiesantikroppstitrar, vilka måste testas 30 dagar efter vaccination och 3 månader före ankomst till Frankrike”, förklarar Brigitte Bardot Foundation . Med tanke på situationens brådska och allt frekventare missilvarningar är det svårt att uppfylla dessa tidsfrister. År 2022 gjorde Ukraina dock ett undantag från lagen med en särskild bestämmelse som tillåter flyktingar att ta med sig sina djur, oavsett deras omständigheter.

I en stad där allt verkar möjligt borde grundläggande säkerhet för husdjur vara normen, inte ett undantag. Bilder av svältande kattungar på balkonger och herrelösa hundar som strövar omkring på öde gator är tysta uppmaningar till global medvetenhet. För bakom varje övergivet djur finns en historia om sviken lojalitet. Övergivenhet är inte en lösning; det är en plåga, en illustration av djupet av mänsklig förfall.