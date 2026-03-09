Av 18 600 hundar vann han en av de mest prestigefyllda hundtävlingarna.

Varje år samlar Crufts hundutställning hundvärldens elit. I år, 2026, utmärkte sig en hund bland mer än 18 600 deltagare och vann den mycket eftertraktade titeln "Bäst i utställningen". I Birmingham, Storbritannien, uppmärksammar denna seger åratal av avel, träning och förberedelse för hundarna och deras ägare som kommer från hela världen.

Crufts, världens största hundutställning

Crufts-utställningen, som organiseras av Kennelklubben, anses vara ett av de mest prestigefyllda evenemangen i hundvärlden. Den grundades 1891 av Charles Cruft och äger nu rum varje år på National Exhibition Centre (NEC) i Birmingham och lockar tiotusentals besökare.

Under fyra dagar deltar tusentals hundar av alla raser i olika tävlingar: rasbedömning, agilityuppvisningar, lydnadstävlingar och till och med koreograferade uppvisningar med sina ägare. Evenemanget har blivit ett måste för uppfödare, branschfolk och hundälskare.

2026 års upplaga var inget undantag. Mer än 18 600 hundar från Storbritannien och ett flertal andra länder tävlade i de olika kategorierna, med ett rekordantal internationella deltagare. I slutet av dessa tävlingar kan endast en hund göra anspråk på den slutgiltiga titeln: "Best in Show", vilket utser den bästa hunden i hela tävlingen.

Bruin, krönt till "tävlingens bästa hund"

I år, 2026, är den stora vinnaren Bruin, en fyraårig Clumber Spaniel. Hunden, som tillhör uppfödaren och presentatören Lee Cox, valdes av domarna till att representera "utställningens bästa hund 2026".

För att uppnå denna utmärkelse vann Bruin först sin gruppkategori innan han tävlade mot de andra vinnarna i finalen. Titeln "Bäst i utställningen" delas ut efter noggrann utvärdering av specialiserade domare, som analyserar flera kriterier, inklusive:

hälsa och fysisk kondition

struktur och morfologi

rörelsernas kvalitet

hundens temperament

Enligt hans ägare är Bruin "en hund för livet", kapabel att förbli både lugn och fokuserad under presentationer inför domarna. Hans seger möttes av entusiastiska applåder när resultatet tillkännagavs.

En viktig seger för en sällsynt ras

Utöver hans individuella prestation drar Bruins seger också uppmärksamhet till hans ras. Clumber Spaniel anses vara en sårbar brittisk ras av Kennelklubben, med färre än 300 valpar registrerade varje år. Denna typ av erkännande vid ett internationellt evenemang kan bidra till att öka medvetenheten om dessa mindre vanliga raser.

I finalen tävlade Bruin mot vinnarna från de olika grupperna i tävlingen, inklusive en walesisk corgi, en tibetansk mastiff och en cavalier king charles spaniel. Meghan, en petit basset griffon vendéen, fick titeln "Reserve Best in Show", vilket motsvarar en andraplats i den slutliga rankingen.

Ett evenemang som "firar bandet mellan människor och hundar"

Utöver tävlingen presenterar sig Crufts som "en hyllning till bandet mellan hundar och de människor som föder upp eller tränar dem." Programmet inkluderar även aktiviteter för allmänheten: agilityuppvisningar, utbildningsshower och tävlingar för unga entusiaster. Varje år lockar evenemanget tiotusentals besökare och har omfattande mediebevakning i Storbritannien.

Vissa djurskyddsorganisationer, både i Frankrike och utomlands, fortsätter att uttala sig. De betonar att hundar – och djur i allmänhet – inte bör betraktas som avelsprodukter eller "utställningsdjur" som avlas, tränas eller skapas enbart för att vinna priser och utmärkelser. För dessa organisationer återupplivar dessa tävlingar regelbundet debatten om djurens plats i samhället och de avelsmetoder som uppmuntras av sådana evenemang.

Bruin vann tävlingen inför över 18 600 tävlande från ett flertal länder och kröntes till "Bästa hund i Crufts 2026". Denna vinst markerar inte bara ett viktigt ögonblick för hans ägare utan också för synligheten av Clumber Spaniel, en fortfarande relativt sällsynt ras.