Dessa livsmedel, mycket vanliga i hemmen, kan vara farliga för hundar.

Våra hundar delar gärna med sig av våra dagliga liv, men inte alltid våra tallrikar. Vissa basvaror i skafferiet, som är vanliga för oss, kan faktiskt utgöra en verklig hälsorisk för deras hundar. Att bättre identifiera dessa livsmedel innebär att de får ett mer fridfullt, bekvämt och hälsosamt liv. Här är de viktigaste livsmedlen att hålla utom räckhåll för deras nyfikna nosar.

Choklad, en välkänd falsk vän

Choklad är förmodligen det mest kända exemplet på ett livsmedelsgift hos hundar. Det innehåller teobromin, ett ämne som hundens kropp eliminerar mycket långsamt.

Beroende på mängden som intas och djurets storlek kan effekterna variera: matsmältningsbesvär, ovanlig rastlöshet, snabb hjärtrytm och i de allvarligaste fallen allvarliga komplikationer. Mörk choklad är särskilt riskabel eftersom den har en högre koncentration av teobromin. För att skydda ditt husdjurs välbefinnande är det därför viktigt att förvara den noggrant och aldrig lämna en chokladkaka inom räckhåll för deras näsa.

Druvor och russin: en toxicitet som nu är bättre förstådd

Vindruvor och russin, som länge ansetts vara ett "veterinärt mysterium", är nu tydligt identifierade som farliga för hundar. Vetenskapliga studier, inklusive en publicerad i Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, tyder på att vinsyra, som finns naturligt i dessa frukter, kan vara involverad i allvarliga njurskador. Även i små mängder kan de orsaka akut njursvikt.

Den ytterligare svårigheten ligger i det faktum att inte alla hundar reagerar på samma sätt: en liten dos kan vara ofarlig för en och problematisk för en annan. Därför är försiktighet fortfarande det bästa sättet att bevara deras välbefinnande.

Lök och vitlök: var försiktig med din hunds blod

Lök, vitlök, liksom schalottenlök och gräslök, tillhör alliumfamiljen. Bakom deras tilltalande arom för oss innehåller de föreningar som kan försvaga hundars röda blodkroppar.

Risken är anemi, vilket kan leda till trötthet, svaghet och låg energi. Och i motsats till vad många tror påverkas alla former av mat: rå, kokt, pulveriserad eller inblandad i färdigrätter. Att dela rester kan verka som en vänlig gest, men det är bäst att undvika kryddor för att säkerställa en balanserad kost.

Andra livsmedel att hålla noga koll på

Andra vardagsprodukter förtjänar också din uppmärksamhet.

Xylitol, ett sötningsmedel som finns i vissa tuggummin och dietprodukter, är särskilt giftigt för hundar. Det kan orsaka snabba och allvarliga reaktioner.

Macadamianötter, avokado och kaffe är också bland de livsmedel som bör undvikas, på grund av deras potentiellt skadliga effekter på hundens kropp.

Att känna till dessa livsmedel gör att du kan anamma enkla dagliga vanor för att skydda ditt husdjurs hälsa. En välskyddad hund är en gladare, mer avslappnad hund, helt tillgänglig för att njuta av livet vid din sida. Vid förtäring är en (mycket) snabb reaktion avgörande: att kontakta en veterinär gör att du kan agera effektivt och begränsa risken för dödsfall.