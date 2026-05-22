Dessa hundar återskapade de mest ikoniska lookerna från Metgalan 2026 och internet älskar det

Den mest omtalade röda mattan just då var inte bara för kändisar… den var även för hundar. I New York förvandlade den udda "Pet Gala 2026" fyrbenta följeslagare till sanna modeikoner för bara en kväll. Med miniatyrklänningar, skimrande kappor och banbrytande couture-referenser kunde internet naturligtvis inte motstå.

Metgalan, hundversionen

Två veckor efter den berömda Met-galan 2026 var New York värd för ytterligare ett evenemang: Pet Gala. Evenemanget, som hölls på Cineplay-biografen, återupplever varje år de mest minnesvärda röda mattan-looken ... med hundar som modeller. Konceptet? Att återskapa stjärnornas looks i versioner anpassade till olika hundkroppstyper, från chihuahuor till taxar. En idé som blandar haute couture med en passion för djur.

Projektet skapades av Anthony Rubio, en designer som specialiserat sig på hundmode. I över tio år har han skapat hundliknande tolkningar av stora modeögonblick. I år hämtade han inspiration från silhuetter som setts på kändisar som Beyoncé, Nicole Kidman och Anne Hathaway.

BeBe, Kima och George: de riktiga stjärnorna på röda mattan

Det är omöjligt att prata om Husdjursgalan utan att nämna dess lurviga stjärnor.

BeBe, en liten pekingeshund, skapade furore med en miniatyrversion av den handmålade klänningen som Anne Hathaway bar.

Samtidigt förkroppsligade chihuahuan Kima Beyoncés flamboyanta anda med en fjäderprydd kappa, en juvelbesatt huvudbonad och en glittrande klänning.

Bland herrarna anammade George, en strävhårig tax, A$AP Rockys pastellfärgade look med en ljusrosa kappa och elegant fluga.

Andra hundar gjorde också ett bestående intryck, såsom brysselgriffonen Priscilla, maltesern bichon frisé Chanel, eller Bastian, en terrierblandning med ett ultramodernt utseende.

Varför internet kraschar helt

Djurgalans framgång vilar på en perfekt balanserad mix: snygga hundar, omedelbart igenkännbara popkulturreferenser och en hälsosam dos självkritik. Videor och foton från evenemanget översvämmade snabbt sociala medier och genererade tusentals hjärtevärmande reaktioner. Projektet hyllar också hantverksmässig kreativitet, med verkligt design- och konstruktionsarbete bakom varje outfit.

Skratt, ja… glömmer djurens välfärd, nej

Även om dessa bilder kan verka bedårande, förtjänar de också lite perspektiv. Hundar – liksom alla djur – är inte accessoarer, dockor eller plyschleksaker avsedda att underhålla internet. Utöver den "söta" estetiken är det viktigt att ha deras komfort, samtycke och välbefinnande i åtanke. Framgången med viralt djurinnehåll leder ibland till att djur förvandlas till "performanceobjekt" eller trender. Att känna tillgivenhet är okej, men glöm inte att en hund förblir en levande varelse med sina egna begränsningar och behov.

Samma vaksamhet behövs när det gäller AI-genererade bilder som översvämmar sociala medier. Bakom detta "roliga" innehåll döljer sig en mindre lättsam verklighet: den utbredda användningen av artificiell intelligens äventyrar många kreativa yrken, särskilt illustratörer, serietecknare och bildkonstnärer. Att beundra en skapelse innebär också att reflektera över hur den producerades – och vem som verkligen drar nytta av den.

I slutändan, med sina ultrasnygga hundar och mini-outfits inspirerade av de största stjärnorna, har Pet Gala 2026 återigen förvandlat internet till en fristad för hundmode. Mellan fascinationen för "för söta" djur och entusiasmen för viralt innehåll är det fortfarande viktigt att behålla ett kritiskt perspektiv: en hund är aldrig en leksak eller ett modeaccessoar.