"Han släppte inte taget": Ett par berättar om sitt möte med en tigerhaj på Hawaii

Ett hawaiianskt par hade en hemsk upplevelse utanför Mauis kust. Medan de paddlade kajak stötte Cheslei Akima och Alika Dickerson på en tigerhaj, vars storlek var större än deras kajak. De gick med på att berätta om mötet för lokala medier, vilket tjänar som en påminnelse om vikten av försiktighet i vattnen kring skärgården.

Ett oväntat möte utanför Mauis kust

Enligt tidningen People inträffade händelsen den 23 maj 2026, tidigt på eftermiddagen, utanför Olowalus kust på Mauis västra strand. Paret var ungefär en och en halv kilometer från stranden när situationen förändrades dramatiskt. "Plötsligt, ungefär tre meter framför kajaken, dök en fena upp. Jag undrade vad det var, och sedan började den rusa mot oss", berättade Cheslei Akima. Djuret, som kunde identifieras genom sina ljusgrå ränder, var en tigerhaj, som verkade vara längre än deras nästan fyra meter långa kajak.

En imponerande konfrontation

Situationen blev snabbt alarmerande när hajen grep tag i kajaken och började kasta omkring den. "Den släppte inte taget", sa den unga kvinnan. För att försöka driva bort djuret var Alika Dickerson tyvärr tvungen att slå det flera gånger. "Tredje gången släppte den äntligen greppet. Den dök lätt, stänkte ner oss med stjärten och simmade iväg", förklarade han, fortfarande skakad. Tillbaka på land upptäckte paret att hajen hade lämnat bitmärken på kajaken.

Är tigerhajen en art att se upp för?

Även om hajbett på människor fortfarande är sällsynta på Hawaii, med endast 3 till 4 incidenter per år, påpekar lokala myndigheter att tigerhajen är den art som oftast är inblandad i sådana möten. Det är dock viktigt att inte demonisera dessa djur: hajar upptar naturligt toppen av kustnära näringskedjan och spelar en viktig roll för att upprätthålla balansen i marina ekosystem.

I många fall förklaras interaktioner med människor av den ökande förekomsten av mänskliga aktiviteter i deras livsmiljö. Genom att besöka områden där hajar redan finns bidrar människor till att öka sannolikheten för möten. Dessa bett är oftast ett resultat av förvirring eller opportunistisk utforskning, särskilt eftersom bristen på deras vanliga byte kan leda till att djuret testar andra födokällor. De stimuli som är förknippade med dessa incidenter kan sedan införlivas i deras beteende utan att nödvändigtvis innebära en avsikt riktad mot människor.

Slutligen, trots att de är präglade av denna erfarenhet, har Cheslei Akima och Alika Dickerson inte gett upp hoppet om havet. De uppmanar dock andra användare att iaktta extrem försiktighet: undvika grumligt vatten, inte simma i gryning eller skymning och föredra övervakade stränder.