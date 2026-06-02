En veterinär varnar för de föga kända riskerna med att sova med sitt husdjur.

Djurliv
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Kristina Petrick / Unsplash

Att dela säng med en hund eller katt är för många en av livets små glädjeämnen. Denna lugnande närhet stärker ofta bandet med sitt husdjur. Men enligt veterinären Tom Mason bör denna vana hanteras med vissa försiktighetsåtgärder för att säkerställa allas välbefinnande.

Parasiter som kan bjuda in sig själva under täcket

Detta är den första punkten som specialisten tar upp: även ett perfekt älskat och välskött husdjur kan bära på vissa parasiter. Loppor, fästingar eller kvalster kan därmed lättare hamna i sängkläder när en hund eller katt sover i sängen. Veterinären påminner oss också om att vissa inre parasiter i sällsynta fall kan överföras till människor. Risken är fortfarande låg, men den är högre för små barn, äldre eller personer med nedsatt immunförsvar.

Goda nyheter: några enkla steg kan redan begränsa exponeringen. Att rengöra hundens tassar med en lämplig våtservett efter varje promenad, hålla parasitbehandlingarna uppdaterade och regelbundet tvätta sängkläderna är alla utmärkta vanor.

Sömn som ibland är mindre återställande

Ändrar din hund ofta position? Bestäms din katt för att utforska lägenheten klockan 3 på morgonen? Dessa små rörelser kan störa din sömn utan att du ens märker det. Det motsatta är också sant. Människor kan också störa sina kamraters vila. Och precis som vi behöver hundar och katter kvalitetssömn för att hålla sig friska och i balans varje dag.

Att sova med hunden: framför allt ett personligt val

Betyder det att du borde förvisa din hund eller katt från sovrummet? Inte nödvändigtvis. Experter rekommenderar främst att vara medveten om de potentiella nackdelarna för att kunna fatta ett välgrundat beslut. Om du tycker om att sova med ditt husdjur och det fungerar bra, finns det ingen skyldighet, ingen skam och inget drama i att fortsätta. Varje människa-djur-par hittar sin egen balans. För de som föredrar ett alternativ kan en mysig korg nära sängen göra att du kan behålla denna lugnande närhet samtidigt som du minimerar en del av besvären.

Det viktigaste är att prioritera hygien, komfort och alla inblandades välbefinnande. Det finns trots allt inget enda rätt sätt att vara en omtänksam hundägare.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Dessa livsmedel, mycket vanliga i hemmen, kan vara farliga för hundar.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dessa livsmedel, mycket vanliga i hemmen, kan vara farliga för hundar.

Våra hundar delar gärna med sig av våra dagliga liv, men inte alltid våra tallrikar. Vissa basvaror i...

"Han släppte inte taget": Ett par berättar om sitt möte med en tigerhaj på Hawaii

Ett hawaiianskt par hade en hemsk upplevelse utanför Mauis kust. Medan de paddlade kajak stötte Cheslei Akima och...

Dessa hundar återskapade de mest ikoniska lookerna från Metgalan 2026 och internet älskar det

Den mest omtalade röda mattan just då var inte bara för kändisar… den var även för hundar. I...

Vilka är några naturliga metoder för att effektivt avvisa myggor?

Så snart det varmare vädret kommer blir myggor ofta en plåga. Den goda nyheten är att det finns...

På det här djurhemmet väljer hundarna sina framtida ägare.

Tänk om det inte bara vore ett mänskligt beslut att välja en framtida följeslagare? I USA har ett...

Sociala medier-stjärnan Punch the Monkey är inte längre ensam: hans nya foton får hjärtan att smälta online.

Ni kanske redan har sett hans bedårande ansikte på era skärmar. Punch, en ung makak som blev viral,...