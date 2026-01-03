Search here...

Det superenkla frisyrknepet som ger dig en elegant look på 2 minuter

Frisering
Tatiana Richard
Miriam Alonso/Pexels

Ett fjärilsklipp och två minuter är allt som krävs för att förvandla rufsigt hår till en elegant, strukturerad knut. Detta virala trick, en succé på TikTok och Instagram, ser bra ut på alla hårtyper och är perfekt för alla tillfällen.

Viktig utrustning

Ta ett fjärilsspänne (klassisk modell på 10–12 cm, helst i glansigt eller matt acetat). Borsta håret för att reda ut det och spraya lite hårspray om det fungerar. Valfritt: ett tunt resårband för ett säkert grepp i långt hår.

Steg 1: Förbered basen

Samla allt håret i en hög eller medelhög hästsvans i nacken för maximal elegans. Fäst med ett gummiband (eller fingrarna om du bara använder ett klämma). Dra försiktigt i rötterna för naturlig volym. Tvinna hästsvansen hårt runt sig själv.

Steg 2: Rulla ihop och säkra

Tvinna hästsvansen till en rund knut och linda den inåt som en snigel. Placera fjärilsklämman horisontellt i mitten: för den ena pinnen under knuten, den andra över, och haka fast hårstråna. Vrid klämman vertikalt för att låsa.

Steg 3: Justera och förfina

Dra försiktigt ut hårstrån ur knuten för en rufsig och elegant textur. Stoppa in eventuella lösa hårstrån under klämman med en tandpetare eller fingret. Spraya med hårspray och lägg till lösa lockar på sidorna om så önskas. Resultatet: en sofistikerad, voluminös knut som sitter hela dagen.

Varianter för alla utseenden

Kort hår? Sätt upp det halvt och tvinna topparna. För kvällen, förstärk med strassspännen. Rakt hår: tvinna det stramare; lockigt hår: ge det mer volym. Fördel: det tas isär på några sekunder, ingen värme eller komplicerade verktyg krävs.

Snabbt, elegant och enkelt – detta fjärilsklippsknep bevisar att ibland räcker det med två minuter och rätt accessoar för att lyfta vilken look som helst. Oavsett om det är för en spontan dejt, en arbetsdag eller en elegant kväll ute, anpassar sig denna knut till dina önskningar och din stil utan att skada ditt hår. Ytterligare ett bevis på att enkelhet, när den bemästras, förblir nyckeln till elegans.

