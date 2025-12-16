Search here...

Denna rödbaserade hårfärg håller på att bli trenden för tillfället.

Frisering
Léa Michel
Hårfärgen "svart rubin" framstår som en av säsongens stora röda trender, i en djup, mörk och ultrablank version.

Vad är "svart rubin"?

Ruby Noir är en djup, mycket mättad röd blandad med en brun eller svart bas, vilket resulterar i ett nästan svart rubinrött utseende beroende på ljuset. Den ligger någonstans mellan rubinrött, vinrött och svart körsbär, med körsbärs- eller vinröda slingor som är mest synliga i solljus eller under artificiell belysning. Denna nyans finns redan i hårfärg i box, till exempel i Keratin Color-serien under namnet "1.8 Ruby Noir", designad som en kunglig, intensiv och glansig röd. Den är särskilt populär för höst och vinter, när djupa, varma toner står i framkant på hårmoodboards.

@ravenharp Min favorithobby är mitt hår #hairtok #rötthår #rubyhår #hösthår #övergång #boxcolor #rubynoir #schwarzkopf ♬ originalljud - ❤️🎄 Carla 🎄❤️

Varför är den här färgen så populär nu?

Färgexperter anger djupröda nyanser som rubin eller svart körsbär som de viktigaste nyanserna för rött hår just nu, eftersom de förblir djärva utan att vara för flashiga. Svart rubin ger djup, glans och en lyxig effekt, samtidigt som den förblir användbar varje dag, särskilt på en brun bas.

Denna nyans är också tilltalande eftersom den särskilt smickrar mellan till mörka hudtoner och de med neutrala till kalla undertoner, vilket ger fyllighet och dimension utan att göra håret strävt. På texturerat hår förstärker rubinröd slingor lockarnas definition och glans, vilket bidrar till dess popularitet på sociala medier.

Vem passar den bäst (och hur ska den bäras)?

Rubinsvart fungerar mycket bra på ljus till mörkbruna baser, där det lägger sig som en djup rubinröd slöja, med enklare skötsel än på mycket ljust hår. På blont hår är förpigmentering ofta nödvändig eller så måste man acceptera ett mycket intensivt, nästan "vampyrrött" resultat.

För en trendig look rekommenderar flera experter:

  • antingen en helfärgad ultrablank svart rubin
  • Detta kan vara en rubinröd balayage på en brun eller svart bas, för en rökig effekt och ett mjukare utseende vid rötterna.

Underhåll innebär att använda schampon för färgat hår, ompigmenteringsbehandlingar som körsbärsrött/körsbärssvart för att ge näring åt slingorna och strikt värmeskydd för att bibehålla glansen.

Djup, mystisk och intensivt lysande, svart rubin framstår som den mest eftertraktade röda nyansen den här säsongen. En perfekt blandning av klassisk elegans och modern djärvhet, denna hårfärg uppfyller alla krav: lätt att bära varje dag, smickrande på en mängd olika hudtoner och helt trendig. Oavsett om du väljer en fyllig hårfärg eller subtila slingor, lovar svart rubin en elegant och sofistikerad effekt, förutsatt att du tar väl hand om den. En sak är säker: den här vintern handlar trenden om rubinfärgade slingor.

Att lämna håret under kappan: den Olsen-tvillinginspirerade trenden som skapar uppståndelse

