Detta misstag kan försvaga naglarna utan att du ens inser det.

Går dina naglar sönder, går de lätt sönder eller verkar de växa långsammare? Innan du skyller på vitaminbrist eller "naturligt ömtåliga" naglar finns det ytterligare en möjlighet att utforska. En mycket vanlig vana, en som många anammar utan att tänka efter, kan faktiskt försvaga dem med tiden.

Reflexen som sätter dina naglar på prov

Semipermanent nagellack och gel är uppskattade för sin långvariga hållbarhet. Att ta bort dem kräver dock lite mer försiktighet. När lacket börjar flagna är frestelsen stark att skala bort det eller skrapa det med fingrarna. Ändå är denna reflex långt ifrån ofarlig.

Att ta bort nagellack på det här sättet riskerar att ta bort ett tunt lager av nagelytan. Som ett resultat blir nageln tunnare, känsligare och mer benägen att gå sönder. Att upprepa detta kan försvaga den och göra att det tar längre tid för den att återfå sin fulla styrka.

Arkivering, en detalj som förändrar allt

Att ta bort nagellack är inte det enda man ska se upp med. Alltför kraftig filning kan också försvaga naglarna, särskilt när man applicerar eller tar bort semipermanent nagellack. Mycket slipande filar eller upprepade fram-och-tillbaka-rörelser kan skada keratin, ämnet somnageln består av . Med tiden kan detta leda till räfflade, sprickiga eller sköra naglar. Försiktig filning, alltid i samma riktning, är fortfarande det bästa sättet att bibehålla deras styrka.

Rätt metod för en smidig borttagning

Tålamod är din bästa vän. För att ta bort semi-permanent nagellack är det bäst att använda en lämplig remover så att produkten gradvis löses upp. Den här metoden tar några extra minuter, men den är mycket skonsammare mot nagelns naturliga struktur.

Om du får dina naglar borttagna på en salong, tveka inte att be om en skonsam teknik, med filning begränsad till ett absolut minimum. En noggrann professionell prioriterar dina naglars hälsa samtidigt som den säkerställer ett rent resultat.

Ge dina naglar en riktig paus

Precis som hud eller hår uppskattar även naglar en paus. Att växla mellan perioder med och utan nagellack kan hjälpa dem att återfå sin fulla vitalitet.

För att slutföra denna rutin, applicera regelbundet en närande olja på dina naglar och nagelband. En varierad och balanserad kost bidrar också till deras hälsa. Om dina naglar, trots dessa försiktighetsåtgärder, fortfarande är mycket skadade, ihållande spricker eller blir smärtsamma, kan det vara bra att konsultera en hudläkare.

Starka naglar är inte bara en fråga om natur, utan också en vana. Genom att undvika att skala av nagellacket, välja en skonsam filning och ta dig tid att ge dina naglar näring, ger du dem alla chanser att förbli starka och friska. Ibland är det de minsta förändringarna som gör den största skillnaden.