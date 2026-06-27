Denna rosa milkshake-liknande manikyr håller på att bli sommarens trend.

Tips och tricks
Fabienne Ba.
@meraki_nails_cardiff / Instagram

En ny manikyr, någonstans mellan mjuk och livfull, gör sig på händerna i sommar 2026. Den kallas "jordgubbsmilkshake-naglar" och fängslar med sin krämiga, lysande rosa nyans, inspirerad av den berömda jordgubbsmilkshaken. Denna minimalistiska trend prioriterar enkelhet framför dramatiska effekter.

Manikyren som betonar delikatess

Efter flera säsonger som dominerats av sofistikerad nagelkonst är det dags för en mer minimalistisk stil. "Jordgubbsmilkshake-naglar" kännetecknas av en nyans mitt emellan pastellrosa och mjölkvitt, för ett sött och delikat resultat. Målet? Naglar med en fräsch, strålande och elegant look. En estetik som perfekt matchar sommarens lättsamma känsla.

En färg som smickrar alla hudtoner

En av styrkorna med denna nyans är dess mångsidighet. På ljus hud ger den en touch av fräschör. På solbränd hud skapar den en vacker, lysande kontrast. Och på mörkare hudtoner avslöjar den sin fulla lyster tack vare sin delikat krämiga finish. Kort sagt, denna nyans kan anpassas för att passa ditt humör, oavsett din hy.

Hemligheten? En ultrablank finish

Det som gör hela skillnaden är inte bara färgen, utan även finishen. "Jordgubbsmilkshake-naglar" har en krämig, lätt ogenomskinlig finish, förstärkt med ett glansigt överlack som framkallar den lena, lyxiga looken av en riktig milkshake. Två tunna lager lack räcker vanligtvis för att uppnå denna effekt, förutsatt att naglarna är noggrant förberedda genom att fila och återfukta dem i förväg.

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En trend som följer minimalismens återkomst

Denna manikyr är en del av en bredare trend som gynnar mjuka, tidlösa färger. Smörkult, pastelllila, nude-rosa… sommarpaletter hyllar lysande, lättbärliga nyanser, både inom mode och skönhet. Inte helt oväntat har sociala medier spelat en stor roll i att popularisera denna trend, som har blivit en av de mest delade manikyrerna just nu.

En trend, aldrig en skyldighet

Om du gillar den här manikyren, känn dig fri att anamma den ... eller inte. Att måla naglarna är inte på något sätt obligatoriskt, varken på sommaren eller någon annan tid på året. Oavsett kön, vanor eller längden på dina naglar behöver du inte anpassa dig till någon press för att visa upp till synes "perfekta" händer eller fötter. En manikyr är ett estetiskt val, inte en nödvändighet. Dina händer och fötter behöver inte förvandlas för att vara vackra: gör helt enkelt det som gör dig glad.

Sammanfattningsvis, med sin delikata mjölkrosa och glansiga finish, sticker "jordgubbsmilkshake"-manikyren ut som en av sommarens sötaste trender. Lätt att bära och avgjort minimalistisk, kommer den att tilltala de som älskar diskreta looks. Det är upp till dig om du anammar den ... eller ignorerar den. Den bästa trenden är trots allt den som får dig att må bra, med eller utan nagellack.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
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