För att fira det nya året kan den här makeup-looken mycket väl vara din bästa bundsförvant.

Smink
Tatiana Richard
@paulina_kurkowska/TikTok

Sminktrenderna för julhelgen 2025 hyllar svala, metalliska toner, med en stor comeback av glittrigt grått och silver. Dessa isiga nyanser är perfekta för att skapa ett glittrigt ögonlock, perfekt för ett nyårsfirande som glittrar och fångar ljuset. Den här säsongens trend är att para ihop denna skimrande smink med en djup smokey eye-effekt, vilket ger en touch som är både sofistikerad och djärv.

Coola toner, säsongens stora stjärna

I vinter regerar svala nyanser: grått, silver, isblått och frostat lavendel pryder ögonlocken. Glitter väcker dessa nyanser och ger glitter och glamour. Glittrig grå makeup finns i både fina texturer och stora, lysande delar, för en skräddarsydd festlig effekt.

Djup rökig ögonkontur, kontrollerad intensitet

För att komplettera dessa färger förblir smokey eye-färgen en elegant bas. I år visar sig smokey eye-färgen i sina djupaste och mest gyllene versioner, där den spelar på gradienten från mörkgrått till ljusare nyanser i mitten av ögonlocket. Allt detta kombineras perfekt med silverglitter applicerat på det rörliga ögonlocket eller i ögonvrån, för en fängslande look.

Tips för en lyckad nyårsmakeup

  • Börja med ett baslack eller primer för att säkerställa att glittret håller sig på plats.
  • Applicera en mörkgrå eller antracitgrå ögonskugga i en gradient för att skapa djup.
  • Placera försiktigt silverglittret på det rörliga ögonlocket eller den centrala delen.
  • Avsluta med en linje svart eller antracitgrå eyeliner för att framhäva ögonen.
  • Lägg till en volymgivande mascara för att förstärka effekten på dina fransar.
@paulina_kurkowska Nyårsmakeupidé 🪩🥂 (1/4) | betygsätt denna look 0-10 🥹 __________ @mesauda Bare Harmony ögonskuggspalett „Deep Smokey” @Lancôme Le Stylo Waterproof 01 „Noir Intense” @lancomeofficial Hypnôse ögonskuggspalett „Smokey chic” @NYX Cosmetics Polska Glitter Primer @House of Lashes yumi lashes #nyårsmakeup #festsmakeup #silvermakeup #lancomepoland #makeup ♬ originalljud - lolayounggg

Inför nyåret 2025, våga bära makeup som kombinerar festligt, trendigt och raffinerat: skimrande grått är nyckelfärgen, förstärkt av en djup och lysande smokey eye. Denna vinterlook är perfekt för dig som vill få sina ögon att gnistra samtidigt som du förblir elegant och trendig med de svala tonerna som dominerar den här säsongen.

Som författare utforskar jag skönhet, mode och psykologi med känslighet och nyfikenhet. Jag tycker om att förstå de känslor vi upplever och att ge en röst åt dem som hjälper oss att bättre förstå oss själva. I mina artiklar strävar jag efter att överbrygga klyftan mellan vetenskaplig kunskap och våra vardagliga erfarenheter.
Har du gröna ögon? Den här sminkstilen kan få din blick att fascinera.

