Denna nyans av rouge skulle mycket väl kunna ersätta klassisk rosa.

Efter år av puderrosa som ensamt nyans börjar en djärvare nyans dyka upp på våra kindben: djupt rött. Den sågs på New York Fashion Week-visningarna i år och kan mycket väl bli säsongens nya måste-ha-hy. Och den goda nyheten är: den är mycket mindre skrämmande än den verkar.

Det rosa lämnar lite utrymme

Länge var rosa rouge det självklara valet för en delikat färgad hy. Skönhetstrender tar nu en djärvare vändning. Efter en era av nästan omärklig makeup är det dags för mer livfulla, texturerade och självsäkra looks. Rött rouge passar perfekt in i denna önskan att återinföra färgen i sminket. Det syftar inte nödvändigtvis till att vara subtilt: det ger karaktär åt hyn samtidigt som det bibehåller ett naturligt lysterresultat när det appliceras korrekt.

Varför rött kan vara förvånansvärt naturligt

Rött läppstift kan vara slående i sin förpackning, men dess effekt på huden kan vara mycket mjukare. Denna färg påminner om den naturliga rodnad som kinderna får när de värms upp av kallt väder, fysisk aktivitet eller en promenad i friska luften. Hemligheten? Mängd. En touch av välblandad produkt kan ge en hälsosam lyster utan att skapa en alltför sminkad look. Målet här är inte att uppnå intensivt röda kinder, utan helt enkelt att ljusa upp hyen med en touch av färg.

Vilken nyans ska du välja beroende på din hudton?

Precis som med alla sminkfärger finns rött i en oändlig variation.

De med ljus hy kan välja mjuka röda, lätt hallonfärgade eller ljusa tegelfärger för att bibehålla ett delikat resultat.

Mellan till olivfärgade hudtoner framhävs särskilt av terrakotta- eller tegelfärgade nyanser. Deras värme lyser omedelbart upp ansiktet.

När det gäller mörkare hudtoner kan de våga bära djupare röda nyanser som granat, vinröd eller nyanser inspirerade av svarta frukter. Dessa färger ger djup och skapar en vacker kontrast mot huden.

Rätt teknik: börja långsamt

Med rött rouge är det bäst att använda "less is more"-metoden. För ett krämrouge, ta en mycket liten mängd med fingret. Med ett puderrouge, ta bort rikligt med överflödigt från penseln innan du applicerar det. Applicera färgen på kinderna och blanda sedan ut omedelbart.

Om du vill ha mer intensitet, tillsätt gradvis mer produkt istället för att försöka korrigera ett alltför kraftigt resultat. För en hälsosam, fräsch lyster, som om du just kommit tillbaka från en promenad i friska luften, kan du också lätt blanda färgen mot näsryggen. Denna teknik, som ses på catwalken, ger en naturlig och enkel finish.

De enklaste texturerna att tämja

Om rött fortfarande verkar lite skrämmande kan krämfärgade och flytande konsistenser vara utmärkta allierade. De smälter lätt in i hyn och möjliggör enklare kontroll av intensiteten. Du kan också applicera en lätt touch av rött innan ett mjukare rouge. Denna lager-på-lager låter dig njuta av djupet i det röda samtidigt som du uppnår ett mer subtilt resultat.

Och tänk om du föredrar att inte bära dem?

Naturligtvis är ingen skönhetstrend obligatorisk. Du behöver inte rouge för att se bra ut, inte heller smink för att må bra. Ett naturligt ansikte, med dess färger, texturer och unika drag, är lika giltigt. Rött rouge är helt enkelt ett nytt alternativ för de som gillar att experimentera med sitt utseende. Det är en trend att prova om det tilltalar dig, att anpassa sig till din stil ... eller att lägga åt sidan utan skuldkänslor.

I slutändan är hans huvudläxa väldigt enkel: våga använda färg om du gillar det, men framför allt, gör det till något som speglar vem du är.