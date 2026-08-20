"Sminka dig som en kvinna i din ålder": hon svarar med tungt smink

Världen har under en tid förlorat sin färg, och det har även våra ansikten. Skimrande ögonskuggor har försvunnit från våra ögonlock, och läppbalsam försöker härma vår naturliga nyans och reducera nyckfullheten till ett enkelt lager av glans. Medan den eleganta tjejestetiken återspeglas i speglar, bryter vissa kreativa själar sig loss från denna beige och bruna look. Innehållsskaparen @divineswimming bevisar att det aldrig är för sent att använda de färgade pudern i dina paletter.

Återställer färgen till ansiktenas mitt

På bara några år har vi gått från en färgrik värld till en steril miljö, avskalad på sin livfullhet. Till och med sminket följer denna monotona och sorgligt opersonliga konstnärliga riktning. Den rena flickan sätter tonen framför spegeln. Hennes diskreta stil har nästan blivit den absoluta standarden.

De minimalistiska handledningarna på sociala medier har fått oss att tro att färg är för extravagant för vardagliga looks och till och med visuellt aggressivt. Medan måttfullhet var normen på 2000-talet, tonar alla ner sina sminkpenseldrag idag. Så de mest livfulla och lovande ögonskuggorna i våra sminkväskor förblir orörda. Vi använder dem bara för ett stort evenemang, ett speciellt tillfälle eller nyårsafton. Vi väntar tills vi har en bra anledning att använda dem utan att riskera att se ut som en clown.

Omvänt utsätts en kvinna som putsar sina ögon med grönt, rosa eller gult och inte följer rådande skönhetstrender för de mest vulgära adjektiv. Som om minsta lilla nyckfullhet vore oprofessionellt, billigt eller barnsligt. Färg kan vara ett fruktansvärt misstag enligt samhällsnormer. Ändå, för de mest kreativa bland oss, som Simone från @divineswimming-kontot, är det ett viktigt element, en accessoar i sig, en återspegling av hennes personlighet. Hon vägrar att låta dikteringar påverka hennes hud och tänker använda upp varenda gnutta av sina mest pigmenterade ögonskuggor.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Simone 🦋 (@divineswimming)

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Simone 🦋 (@divineswimming)

En makeover behöver inte följa en beställning.

Simone, en sann hudmålare, ser sitt ansikte som en tom duk, inte som en replik av ett skönhetsideal. Och hennes konstverk är motsatsen till påtvingad minimalism. Den unga kvinnan, vars fantasi vägleder hennes varje gest, nöjer sig inte med en rosig rouge och en linje som smälter in i huden. Medan damtidningar och självutnämnda skönhetsdrottningar på internet kombinerar glesa läppar med minimal ögonmakeup, fyller Simone varje tomrum i hennes matta hy med mönster , neontryck och regnbågskonstellationer.

Många skulle bedöma hennes smink som karnevalsliknande, gräll eller för omogen för hennes ålder. Samhället har snabbt lärt oss att förväxla kreativitet med excentricitet. Färg, organiska former, stjärnor eller psykedeliska blommor är tecken på stor frihet, inte utvecklingsstörning.

I en värld som strävar efter att homogenisera alla kvinnor väljer Simone att vara sig själv. ”Ingen får diktera vad som är ’normalt’ eller inte”, påminner hon oss regelbundet, hennes ögon liknar fjärilar eller hennes slående blick. För smink ska aldrig vara något som påtvingas oss, utan snarare ett medvetet val, baserat på våra egna personliga regler. Simone använder det inte för att skapa en ny look eller likna någon annan, utan för att ha kul, för att berätta sin historia, för att uttrycka sin stil. Och det i sig är ett vackert exempel på att släppa taget.

Låt oss sätta stopp för den rena tjejkulten

Med sina rosiga kinder, knappt linjerade läppar och oskyldiga ögon, sminkade utan att egentligen vara sminkade, gav den rena flickan en illusion av en återgång till det naturliga. Men denna minutiöst utformade estetik, som verkade kräva liten ansträngning framför spegeln, blev en del av våra vanor och fick all annan sminkning att se grotesk och oelegant ut.

Ändå ligger bakom denna skenbara enkelhet ett verkligt imperativ. Man måste ha en perfekt jämn hy, disciplinerade ögonbryn, subtilt fylliga läppar och fint framhävda kinder. Ingenting ska vara malplacerat, ingenting ska vara iögonfallande, ingenting ska avslöja minsta ofullkomlighet. Även "naturligt" verkar nu vara föremål för en uppsättning specifikationer.

Att ständigt se samma ansikten på våra skärmar får oss att glömma att smink också kan vara en lekplats. Varför ska elektriskt blått reserveras för karneval, lila för fester eller glitter för nyårsafton? Varför ska en kvinna vänta på ett speciellt tillfälle för att bära den färg hon gillar på sina ögonlock?

Smink känner ingen ålder, och det finns verkligen inga universella regler för hur man använder det. Det kan vara subtilt eller dramatiskt, monokromt eller flerfärgat, sofistikerat eller helt extravagant. Så länge det återspeglar något om bäraren har det redan uppfyllt sitt syfte. Livet är tillräckligt trist utan att behöva leva det i nyanser av grått, beige eller nude. Det finns ingen anledning att lägga till ytterligare ett lager i ansiktet.