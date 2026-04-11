"Sunkissed" makeup: skönhetstrenden som kommer att dominera våren 2026

Strandglöd, gyllene hud och naturlig lyster: "solkysst" makeup är överallt våren 2026. Inspirerad av solens glöd på huden är denna look tilltalande för sin fräschör och enkelhet.

En strålande hy lätt

Trenden "solkysst" bygger på en enkel idé: att förbättra din hud utan att förändra den. Det handlar inte om att dölja, utan snarare att framhäva det som redan finns där. I linje med "skin first"-rörelsen ligger fokus på lätta texturer som färgade serum eller byggbara foundations. Målet? Att låta din huds naturliga textur synas igenom, med dess nyanser, dess livfullhet och dess lyster.

För att återskapa denna solkyssta effekt appliceras bronzer på de områden som solen naturligt berör: kindbenens ovansida, näsryggen, tinningarna och pannan. En rouge i persika- eller rosa toner ljusar sedan upp hyn för en omedelbar hälsosam lyster. Krämiga eller flytande texturer är särskilt populära eftersom de smälter in sömlöst i huden och ger en slät finish.

Välplacerade ljusinslag

En annan viktig del av looken är ljuset. Highlighter används sparsamt för att fånga ljuset och skapa den där "solkyssta huden"-effekten. Gyllene, champagnefärgade eller lätt kopparfärgade nyanser föredras för att ge värme utan att se artificiell ut. Vissa människor gillar också att lägga till falska skönhetsmärken, ett knep som är populärt på sociala medier för att förstärka illusionen av naturligt solkysst hud.

En varm och subtil look

När det gäller ögon är trenden fortfarande lätt. "Sunkissed" makeup föredrar varma nyanser som brons, terrakotta eller gyllene beige, vilka ger djup samtidigt som de förblir naturliga. En enkel förlängande mascara räcker ofta för att öppna upp ögonen. Eyeliner blir valfritt: allt är utformat för att upprätthålla en harmonisk balans utan att se överdrivet ut. Resultatet? En strålande, mjuk look som kompletterar resten av ansiktet.

Fräscha och naturliga läppar

För att fullända vårlooken pryds läpparna med glansiga eller satinfärgade texturer. Tonade läppglans och balsam är ögonblickets stjärnor. Nyanserna ligger nära den naturliga läppfärgen: rosa, varm nude eller persika. Även här är tanken att framhäva utan att maskera, på ett lätt och bekvämt sätt.

En trend… men inte en skyldighet

Anledningen till att "solkysst" makeup är så populär är också att den enkelt anpassar sig till alla hudtoner och preferenser. Du kan justera den, intensifiera den eller förenkla den för att passa din stil. Det är också viktigt att komma ihåg: du behöver absolut inte bära smink för att uppnå denna "strålande" look. Smink kan vara roligt, njutbart, ett sätt att uttrycka sig själv – aldrig en skyldighet. Vissa människor älskar att bära smink, andra föredrar att lämna huden bar, och alla metoder är helt giltiga.

I slutändan hyllar "solkyssta"-trenden en sak framför allt: lyster. Den sorten du kan förstärka... eller helt enkelt låta existera. Oavsett om du väljer en noggrant utformad lyster eller en "inget-utom-sminkning"-look, förtjänar din hud att bli sedd, respekterad och värderad, precis som den är.