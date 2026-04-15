Varför är sminktrenden inspirerad av serien "Euphoria" som tar över sociala medier?

Intensiva färger, djärvt glitter, grafisk eyeliner: under de senaste åren har en makeupstil tagit över sociala medier. Inspirerad av serien "Euphoria" tilltalar denna trend en generation som söker kreativitet och frihet. Mer än bara en look, den omdefinierar skönhetens regler.

En visuell signatur som lämnar ett bestående intryck.

Från det ögonblick den sändes etablerade sig "Euphoria" som ett kulturellt fenomen. Medan dess berättelse fängslade publiken, lämnade även dess visuella värld ett djupt avtryck. Karaktärernas smink, gjord av strass, glitter och livfulla färger, blev ikonisk.

Bakom denna estetik står makeupartisten Doniella Davy, som skapade looks som verkliga förlängningar av karaktärernas känslor. Här används inte smink för att "korrigera", utan för att berätta en historia, för att uttrycka, för att förstärka. Som ett resultat av detta överskred dessa konstnärliga skapelser snabbt skärmen för att komma in i verkligheten, och viktigast av allt ... dina sociala medieflöden.

TikTok, en kreativitetsaccelerator

Det är omöjligt att prata om den här trenden utan att nämna TikTok. Plattformen spelade en nyckelroll i explosionen av smink i "Euphoria"-stil. Med miljontals visningar kring den dedikerade hashtaggen mångdubblas antalet handledningar. Du hittar tillgängliga versioner, personliga tolkningar och till och med "experimentella" looks. Det korta formatet låter dig testa, återskapa och göra dessa stilar till dina egna på bara några få steg.

Vad är så tilltalande med det? Total frihet. Du behöver inte vara en professionell makeupartist för att uttrycka dig själv. Du kan dra en asymmetrisk eyeliner, lägga till glitter eller leka med färger beroende på ditt humör.

Instagram, ett skyltfönster för konstnärlig makeup

Instagram fungerar för sin del som ett gigantiskt visuellt galleri. Looks inspirerade av serien "Euphoria" visas ofta där med noggrant utformad ljussättning, precisa inramningar och en verkligt konstnärlig dimension. Makeup blir sedan ett konstverk i sig. Varje detalj räknas: en glittrande ögonvrå, en oväntad färg, en grafisk form. Detta visuella verk förstärker den estetiska effekten och inspirerar till utforskning av nya idéer.

En friare och kroppspositiv skönhet

Framgången för denna trend beror inte enbart på dess visuella attraktionskraft. Den är en del av en bredare utveckling av skönhetsstandarder. Idag är smink inte längre bara ett verktyg för att dölja eller förvandla. Det håller på att bli ett uttrycksmedel, en kreativ lekplats, en förlängning av din personlighet. Och framför allt hyllar den alla ansikten, alla hudtoner, alla identiteter.

Med denna kroppspositiva metod finns det inget "rätt" sätt att sminka sig. Oavsett om du föredrar minimalistiska stilar eller djärva skapelser, är allt giltigt. Ditt ansikte är inte en duk att korrigera, utan ett utrymme att utforska.

Ett bestående inflytande i skönhetsvärlden

Ända sedan starten har estetiken i "Euphoria"-serien fortsatt att inspirera både innehållsskapare och yrkesverksamma. Många varumärken erbjuder nu produkter med fokus på glans, innovativa texturer och intensiva pigment. Denna trend visar inga tecken på att blekna. Den återspeglar en djupgående förändring: skönhet blir mer personlig, mer uttrycksfull och mindre kodifierad.

Kort sagt, anledningen till att smink i "Euphoria"-stil är så populärt är att det uppmuntrar dig att bryta mot reglerna, leka med färger och återta din image. Det är en trend som inte ber dig att anpassa dig, utan att skapa din egen.