Search here...

Expressmakeup för helgdagar: Den magiska produkten som alla pressar ut

Smink
Émilie Laurent
GlitchBeauty/Instagram

Julsäsongen närmar sig, och du kanske redan planerar din skönhetslook. Oavsett om du siktar på en klassisk rökig eyeliner eller något mer unikt, har du förmodligen redan några inspirerande bilder att kopiera. För att förenkla din tid framför spegeln utan att offra nyckfullhet och kreativitet behöver du bara en produkt i din sminkväska, och den är från Glitch Beauty.

Glitch Beautys flytande ögonskugga: en liten revolution

Inför helgerna kanske du letar efter smink som matchar din outfit: elegant och annorlunda från din vardagliga look. Du vill inte nöja dig med bara en liten mascara eller en enkel rad eyeliner. Du vill experimentera med handledningar du hittat online och prova glamorösa looks som får dig att gå utanför din komfortzon. För att framgångsrikt slutföra ditt sminkprojekt kanske du tror att du redan har allt du behöver.

Ändå saknar du den viktigaste ingrediensen: Glitch Beautys flytande ögonskugga . Märket, vars mantra är "gör atypisk, typisk", har bemästrat konsten att göra dig unik. Skapad för att avslöja, inte för att dölja, är det den geniala uppfinnaren av denna produkt som erbjuder oändliga möjligheter. Till skillnad från puderögonskuggor, som kräver viss teckningsförmåga, glider dessa silkeslena skuggor nästan utan ansträngning över ögonen. De har en glansliknande konsistens och kan appliceras med ett finger eller en pensel för större precision.

Märket, som elegant uppmuntrar till självuttryck och släpper lös fantasin, har en kollektion som perfekt passar jultemat. Skimrande ögonskuggor i bruna, guldiga eller isiga nyanser skapar en lysande och förstärkt look. Pigmenterade, flytande, väldesignade och ergonomiska, garanterar de professionell makeup. Och glöm dina förutfattade meningar: denna smältande, sensoriska textur är en dröm att arbeta med. Dessa ögonskuggor är som trollstavar i din sminkväska.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av @glitchbeauty

Garantin för lyckad och hållbar makeup

Hos Glitch Beauty handlar smink inte om kamouflage, utan om att visa din personlighet och göra varje look till en fest (och inte bara på nyårsafton). Dessa flytande ögonskuggor, ibland matta, ibland skimrande, uppmuntrar dig att släppa taget och skapa kosmetiska mästerverk. De är också designade för långa kvällar och speciella stunder med familjen.

Berikade med hyaluronsyra och överföringssäkra , sitter de kvar i timmar och motstår tårar och tidig morgontrötthet. De är bärbara i lager, du kan blanda dem med klassiska ögonskuggor och förvandla ditt ögonlock till en levande duk. Oavsett om du letar efter en lätt eller dramatisk makeup-look, en minimalistisk eller extravagant stil, är Glitch Beautys flytande ögonskuggor onekligen årets bästa skönhetsfynd.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Marion Moretti (@marioncameleon)

Dessa olika sätt att använda flytande ögonskugga

Du har förmodligen redan en titt någonstans på din telefon, pinnad på Pinterest eller sparad på Instagram. Och det är perfekt, för Glitch Beautys flytande ögonskugga ger dig färdigheter du aldrig visste att du hade och låter dig njuta av alla nöjen med hudvård.

Appliceras i yttre ögonvrån eller under ögonbrynsbenet för att öppna upp ögonen och ge en subtil lyster. Används ensam för en naturlig men sofistikerad look, eller som bas för en djärv färggradient, denna flytande ögonskugga kan göra allt. Oavsett om den appliceras med en pensel eller pekfingret förblir den slät och jämn. Du kan blanda den med eyeliner eller skapa en grafisk design med tejp.

Det är inte för sent att lägga till den högst upp på din jullista. Dessa flytande ögonskuggor är inte Glitch Beautys enda genidrag. Märket erbjuder även livfulla läppglans , inspirerande paletter och andra produkter fyllda med självkärlek. Du kommer att älska att vara dig själv.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Som ordkonstnär jonglerar jag stilistiska grepp och finslipar feministiska punchlines dagligen. Under mina artiklar bjuder min lätt romantiska skrivstil på några verkligt fängslande överraskningar. Jag njuter av att reda ut komplexa frågor, som en modern Sherlock Holmes. Könsminoriteter, jämlikhet, kroppslig mångfald… Som journalist på gränsen dyker jag huvudstupa ner i ämnen som väcker debatt. Som arbetsnarkoman sätts mitt tangentbord ofta på prov.
Article précédent
För att fira det nya året kan den här makeup-looken mycket väl vara din bästa bundsförvant.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

För att fira det nya året kan den här makeup-looken mycket väl vara din bästa bundsförvant.

Sminktrenderna för julhelgen 2025 hyllar svala, metalliska toner, med en stor comeback av glittrigt grått och silver. Dessa...

Har du gröna ögon? Den här sminkstilen kan få din blick att fascinera.

TikTok-skaparen @michaelaberd avslöjar den perfekta makeup-looken för att framhäva gröna ögon: "espressolooken". Denna monokroma stil i varma kaffebruna...

Disneys magiska spegel är äntligen här: den kommer till våra badrum

Vi minns alla scenen i "Snövit" där styvmodern frågar sin spegel : "Vem är den vackraste av dem...

Dragqueens hemliga trick för en fängslande blick

Dragqueens, kända för sin överdådiga makeup och överdrivna drag, används sällan som exempel på skönhetsstilar. Alltför ofta avfärdade...

Tunna ögonbryn: 2000-talets trend återuppstår och utlöser en stor debatt

Skönhet är en oändlig cykel. Medan ögonbryn varit på modet de senaste åren – tjocka, yviga och djärva...

Säg adjö till den solbrända hyen, den här nya sminktrenden väcker furore

Den nya sminkvågen "Cold Girl" sveper över sociala medier och ersätter varma hyer med kalla, rosiga och frostiga...

© 2025 The Body Optimist