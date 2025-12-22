Att dricka kaffe varje dag: de positiva (och negativa) effekterna du inte såg komma

Att dricka kaffe varje dag kan ha skyddande effekter på den psykiska hälsan ... men bara upp till en viss dos, bortom vilken riskerna ökar igen.

Vad den nya studien visar

En stor studie publicerad 2023 i Psychiatry Research analyserade sambandet mellan kaffekonsumtion och risken för ångest och depression med hjälp av data från UK Biobank. Studien drog slutsatsen att det är förknippat med lägst risk för depression och ångest att dricka 2 till 3 koppar malet kaffe, kaffe med mjölk eller osötat kaffe per dag jämfört med personer som inte dricker kaffe. Utöver denna mängd minskar fördelarna gradvis och kan till och med reverseras för de mest drickande.

Möjliga positiva effekter

Flera nya studier tyder också på att regelbunden, måttlig kaffekonsumtion är kopplad till en lägre risk för depressiva och ångestfyllda symtom. Forskare pekar på en kombinerad roll av koffein (stimulering, vakenhet, övergående humörförbättring) och de antioxidantföreningar som finns i kaffe.

Att dricka ungefär två till tre koppar kaffe om dagen kan vara förknippat med en minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar och dödlighet oavsett orsak, vilket indirekt bidrar till det allmänna välbefinnandet. I små doser kan kaffe också förbättra koncentrationen, öka energinivåerna och, hos vissa personer, lindra migrän.

Negativa effekter att se upp för

När koffeinintaget överstiger cirka 400 mg per dag (ofta mer än fyra stora koppar filterkaffe) ökar risken för ångest avsevärt hos vuxna utan någon känd psykisk störning. Hög konsumtion kan också bidra till nervositet, hjärtklappning, sömnstörningar och ibland en försämring av redan existerande ångestsymtom.

Vissa personer är genetiskt mer känsliga för koffein och kan uppleva dessa biverkningar även vid lägre doser. Dessutom kan överdriven konsumtion av starkt sötat kaffe bidra till metabola problem (viktökning, obalanser i blodsocker) som indirekt påverkar den fysiska och psykiska hälsan.

Hur mycket kaffe per dag, mer specifikt?

I praktiken är många källor överens om att 2 till 3 koppar kaffe per dag är det "optimala" intervallet för de flesta vuxna, förutsatt att det inte finns några medicinska kontraindikationer. Detta motsvarar ofta ett koffeinintag under tröskeln på 400 mg/dag som anses vara en rimlig gräns för friska individer.

Personer som är benägna att drabbas av ångest, sömnstörningar eller hjärtrytmrubbningar, samt gravida eller ammande kvinnor, bör diskutera sitt intag med sjukvårdspersonal och vid behov minska eller dela upp intaget. Att observera sina egna reaktioner (sömn, nervositet, hjärtklappning, humör) är fortfarande viktigt, eftersom tolerans mot kaffe är mycket individuell.

Att dricka kaffe varje dag kan därför vara mycket fördelaktigt för den mentala och fysiska hälsan, förutsatt att konsumtionen förblir måttlig och att överdrivet koffeinintag undviks. Utöver det blir riskerna för ångest, sömnstörningar och obehagliga symtom mer uttalade, särskilt hos känsliga individer.