Utan Brigitte Bardot hade denna dessert aldrig blivit känd

Naila T.
Photo : "La tarte Tropézienne"

Den är mjuk, smälter i munnen, delikat söt… och ändå kunde den ha förblivit ett enkelt barndomsminne, i arv i ett östeuropeiskt familjekök. Men det var utan att räkna med ett oväntat möte med Brigitte Bardot, som gick bort den 28 december 2025 , i hjärtat av Saint-Tropez. En tillbakablick på den läckra historien om en dessert som blev en kultklassiker.

En filminspelning, en skådespelerska och en upptäckt

Det är mitten av 1950-talet. Solen värmer gatorna i Saint-Tropez, och den lilla badorten upplever sina första kändisupplevelser. Brigitte Bardot, fortfarande relativt okänd vid den tiden, spelar in " Och Gud skapade kvinnan ", filmen som kommer att förändra hennes och byns liv för alltid.

Mellan tagningarna vandrar den unga skådespelerskan runt, nyfiken, och öppnar dörren till ett bageri och konditori som drivs av en viss Alexandre Micka, en polack som nyligen bosatt sig i södern. Han erbjuder en brioche generöst fylld med en lätt vaniljkräm , inspirerad av sin mormors recept.

Kärlek vid första ögonkastet med en sötsug

Brigitte Bardot smakar på det. Hon älskar det. Hon pratar om det. Och denna söta godsak kommer att få ett namn: Tarte de Saint-Tropez. Eller mer exakt: Tarte Tropézienne . En blinkning till staden som välkomnade henne… och till filminspelningen som skulle göra henne till ikon.

Tack vare henne uppstod desserten ur glömskan och fängslade filmteamet, nyfikna åskådare och sedan turister. Alexandre Micka registrerade varumärket 1955. Dess succé var meteorisk. Tarte Tropézienne blev en stapelvara i södra Frankrike, den franska rivieran och sedan i den franska gastronomin.

En dessert som har blivit en symbol

Än idag frammanar denna krämfyllda briochekaka omedelbart 1960-talets glamour, somrar i Saint-Tropez och den sorglösa elegansen från en svunnen tid. Den har aldrig lämnat montrarna i sydfranska konditorier och fortsätter att inspirera till många variationer.

Men det som ofta glöms bort är att utan Brigitte Bardots känsla och smak hade detta familjerecept kanske förblivit en hemlighet. En tugga var allt som krävdes för att göra det till en legend.

