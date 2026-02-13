Denna subtila detalj i våra porslin kan påverka aptiten

Vid måltiderna tar vi ofta den första tallriken vi ser utan att lägga särskilt stor vikt vid dess utseende. Detta gäller särskilt när man bor i ett möblerat boende och måste nöja sig med omaka rätter som hyresvärden tillhandahåller. Ändå påverkar tallrikens färg vår aptit och vår mättnadskänsla.

Vi äter med munnen, men också med ögonen.

När vi njuter av en måltid njuter våra smaklökar, men alla fem sinnen är engagerade. Det finns en anledning till att uttrycket "att bita av mer än man kan tugga" existerar. Naturligtvis är en vackert presenterad lasagne mer aptitretande än en tallrik flageoletbönor, grovt utspridda av cafeterians kocken. Men det visuella intrycket är inte den enda faktorn. Färgen på själva tallriken är också viktig.

Rätter, beroende på form och färg, kan antingen öka eller minska vår aptit. Det är rent psykologiskt. Ändå är det en faktor vi ofta tar lätt på. Generellt sett väljer vi en tallrik slumpmässigt från skåpet, utan att egentligen bry oss om dess utseende. Vi gör ibland undantag när vi har gäster och tar fram vårt servis i blåsten eller vårt skandinaviska porslin. Vi underskattar dock effekterna på våra matvanor.

En måltid som serveras på en platt grön keramiktallrik smakar dock inte likadant om den placeras i en terrakottaskål. I den ena skålen kommer smulor att finnas kvar, medan man i den andra kommer att be om mer mat. Flera studier har undersökt detta fenomen och noterat en tydlig skillnad i ätbeteende beroende på typ av tallrik.

Dessa färger som ökar aptiten

På traditionella restauranger presenteras maten i mitten av en vit tallrik just för att undvika att överväldiga ögat och för att framhäva ingrediensernas färg. I denna neutrala nyans förblir tallriken ett enkelt serveringsställe. Men hemma är tallrikar sällan helt vita, särskilt om de är en gåva från mormor eller ett loppisfynd.

Vissa färger kan dock bokstavligen få det att vattnas i munnen och få oss att äta mer än vad våra magar behöver. Forskare testade detta på ett femtiotal deltagare i åldrarna 18 till 30. Resultatet: det genomsnittliga totala energiintaget var betydligt högre med röda tallrikar än med vita tallrikar. Detta är ganska paradoxalt eftersom rött vanligtvis framkallar förbud eller fara.

De som minskar hunger utan att någon märker det

På kaféer och andra bistro- eller moderna restauranger är tallrikarna som tillhör våra måltider vanligtvis klädda i svala toner. Samma kromatiska motto gäller för hyllorna i heminredningsbutiker. Förutom lergodstallrikar, som framkallar illusionen av en souvenir från Italien, är turkosa och midnattsblå tallrikar allestädes närvarande. Detta är knappast förvånande, eftersom de är naturligt lugnande.

Till skillnad från varma toner har färgerna mittemot dem på paletten mindre inverkan på aptiten. Samma mekanism gäller för matens färg. Vi dras instinktivt mer till pommes frites eller smält cheddarost än till spenat eller broccoli. Och om de flesta snabbmatskedjor väljer färger som tenderar mot rött, beror det på att det finns en anledning bakom det.

Påverkar det även smaken?

Enligt en annan kompletterande studie , publicerad i tidskriften Food Quality and Preference, påverkar även färgen på vår tallrik vår gom. Två grupper av deltagare deltog i testet: en mycket öppen för nya smaker och den andra ganska selektiv i sin kost. Målet? Att skingra misstankar om matneofobi, eller aversion mot nya livsmedel.

Barnen, indelade i två grupper, smakade salt- och vinägerchips serverade i tre olika färgade skålar: röd, vit och blå. Mängden var exakt densamma varje gång. Efter varje smakprov fick de ange om chipsen verkade mer eller mindre salta, hur intensiv smaken var och om de tyckte att snackset var aptitretande. Mellan varje skål tog de en kort paus för att skölja munnen med vatten, så att de kunde börja om igen med neutrala förnimmelser.

Ett överraskande resultat: färgen på skålen påverkade de "kräsnaste" barnens uppfattning. De tyckte att pommes fritesen var saltare i de röda och blå skålarna än i den vita skålen. För de "mindre kräsna" barnen hade dock färgen ingen effekt på deras smakuppfattning.

I slutändan är tanken inte att byta ut dina röda tallrikar mot helblå tallrikar för att ransonera dina portioner eller följa kostkrav. Dessa fascinerande studier visar främst att färgen på våra tallrikar inte är så obetydlig. Detta borde uppmuntra oss att praktisera medveten kost.