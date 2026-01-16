Sanningen om dina vintersug (och varför du inte borde känna dig skyldig)

Ett nytt år för ofta med sig nyårslöften, och ett i synnerhet dyker upp hela tiden: ät mindre och bättre. Men det finns ingen anledning att utsätta sig för drastiska dieter, stänga av smaklökar eller väga ner maten till grammet. Om du har en omättlig aptit på vintern är det inte ett problem, utan snarare en överlevnadsinstinkt. Du måste kompensera för de kalorier du förlorar på grund av kylan.

Äta mer på vintern, en klandrad men naturlig reflex

Medan några sallader räcker fullt ut på sommaren, är våra magar på helspänn och våra smaklökar hyperaktiva på vintern. Vi har Obelix aptit, och säsongen hjälper inte. Vintern är säsong för raclette , fondue, gigantiska familjemåltider och nostalgiska eftermiddagssnacks. Vi stirrar praktiskt taget alltid på våra tallrikar, och ätande är inte längre bara en grundläggande nödvändighet, utan ett fullfjädrat tidsfördriv. Vår hunger är omättlig: vi dubblar våra portioner, vi njuter av fylliga rätter, och våra magar verkar kontrollera varje rörelse vi gör. Och du behöver inte ha åkt skidor hela dagen för att längta efter tartiflette eller krämiga gratänger.

Dessa begär, som vi försöker stilla med detoxjuicer och dietrecept, är inte patologiska. De är instinktiva och härrör inte från bristande viljestyrka. I en tid då media uppmanar oss att gå ner i vikt under semestern och bombarderar oss med "bantnings"-budskap är det dags att komma ihåg denna biologiska verklighet.

"Det handlar inte bara om hunger; det handlar om hur din hjärna kompenserar för dåligt humör och minskat solljus, vilket lätt kan leda till en cykel av överätande", förklarar Dr. Crystal Wyllie i Study Finds . I slutändan är det egentligen inte vi som är ansvariga för dessa vintersug; det är en primär kroppslig reflex. Den använder det enklaste och mest uppenbara sättet att fylla dopamin- och serotoninklyftan: kylskåpet.

Kroppen söker energi… i mat

"På vintern måste man äta för att hålla sig varm", "När kylan biter ska grytan inte vara tom." Vi har alla hört dessa fraser från våra mor- och farföräldrar. Nåväl, kanske är det dags att lyssna på visdomens sanna röst och sluta skylla oss själva för "misstag" som egentligen inte alls är misstag.

På vintern arbetar kroppen hårdare för att bibehålla sin innertemperatur. Även om vi har det varmt och skönt hemma, känner vår kropp av kylan och aktiverar sina skyddsmekanismer. Detta kräver energi. Och den energin får den från det vi äter. Därav vikten av att inte vara för hårda mot oss själva och vårt utseende.

Under kallt väder är mättnadskänslan också svårare att uppnå, och det är inte bara en känsla. På grund av kylan och bristen på solljus stiger ghrelin, hormonet som gör oss hungriga, i kroppen. Samtidigt sjunker leptin, som säger "jag har fått nog". Som ett resultat kan vi äta en raclette följt av en chokladfondant utan att någonsin känna oss "mätta". Detta vilseleder oss och leder till att vi hetsäter.

Varför längtar vi mest efter socker och fett?

På vintern är det inte gurksallad eller morotsdipp som frestar oss. Det är fetare mat som inte ens kvalificerar för ett Nutri-Score. När vi har vintersug griper vi inte efter ett färskt äpple, utan efter mustiga kakor, saltade karamellkakor eller rakt ner i burken med chokladpålägg. Detta är inte nödvändigtvis ett tecken på bulimi eller en återspegling av en annan ätstörning. Den "vetenskapliga" förklaringen är mer lugnande.

Socker och fett har en sak gemensamt: de ger en snabb energikick. Hjärnan älskar det, särskilt när trötthet, kallt väder och brist på solljus ackumuleras. Men det finns mer än så. Dessa livsmedel stimulerar produktionen av serotonin och dopamin, må-bra-hormonerna. På vintern, när vårt humör sviktar, söker kroppen instinktivt det som lugnar den. En krämig soppa, en chokladdessert eller en pastarätt skapar en känsla av emotionell trygghet. Det handlar inte om njutning. Det handlar om självreglering.

Att lagra fett på vintern, en nödvändighet

Dessa vintersug, som ofta klandras men sällan förstås, är inte okontrollerade matbegär, inte heller resultatet av att "släppa taget om sig själv". Ändå, på den tiden då våra förfäder bar djurhudar runt midjan, kritiserades inte denna extra vikt, utan uppmuntrades snarare. En studie utförd av forskare vid UC San Francisco bekräftar denna teori, som ofta används som ett rättfärdigande.

"Att bygga upp fettreserver på hösten, när det finns gott om frukt och nötter, är en djupt uråldrig strategi för att överleva vintern", förklarar professor Andrew Higginson, biolog, för The Telegraph .

Vintern är en tid av reträtt, långsamhet och skydd. Att försöka äta som om det vore mitt i sommaren är ofta en form av självskadebeteende. Din kropp vet vad den behöver för att ta sig igenom kylan, så låt den göra sitt.