Den västerländska stilen har upplevt en meteorartad ökning i popularitet de senaste säsongerna. Från New Yorks catwalks till countryfestivaler har cowgirl-estetiken etablerat sig som en av de starkaste makeuptrenderna idag.

Oavsett om du är ett fan av Beyoncé och hennes album Cowboy Carter som släpptes i mars 2024, eller helt enkelt lockas av den fria andan i det amerikanska västern, erbjuder den här looken en gränslös kreativ lekplats.

Tillsammans kommer vi att studera alla fasetter av denna ikoniska stil, från pärlemorfärgad hy till vinröda läppar, inklusive guldfärgad eyeliner och terrakottarouge.

Cowgirl-sminkens värld: ursprung och västerländska inspirationer

Innan man tar fram penslarna är det bra att förstå var denna estetik kommer ifrån.

Västerländsk smink har sina rötter i 1950-talets amerikanska kultur , en tid då countrysångare som Patsy Cline bar klarröda läppar och dramatiska ögonfransar på scenen.

Idag har denna stil omtolkats av samtida ikoner som Lana Del Rey eller Dolly Parton, som alla förkroppsligar denna vilda och glamorösa anda på sitt eget sätt.

Den centrala idén bakom cowgirl-looken vilar på en fascinerande dualitet: öknens robusthet och den självsäkra femininiteten . Den leker med naturliga nyanser, pudriga texturer och bronsfärgade slingor.

Västerländsk smink är inte bara en kostym, det är en attityd. Den hyllar styrka, autenticitet och en viss typ av frihet som passar perfekt alla kroppstyper och silhuetter.

Vi observerar också att den här stilen återuppfinns beroende på individuella personligheter. Vissa föredrar en väldigt vintage rodeo- look, med heltäckande foundation och djupa läppar.

Andra väljer en mer naturlig, prärieflickslook med strålande hud och solkyssta kindben. Båda metoderna är helt giltiga och kan anpassas för att passa individuell smak och nuvarande önskemål.

Den stora fördelen med den här trenden är dess tillgänglighet. Du behöver inte ett professionellt kit eller makeup-expertis för att använda den .

Några väl valda produkter räcker för att förvandla en vanlig look till en äkta westerntablå, oavsett om det är för en temafest, ett lantbröllop eller helt enkelt för vardagsnöje.

Den perfekta hyen för en autentisk western-look

Grunden för cowgirl-makeup börjar med en felfri hy , varken för matt eller för glansig. Målet är att uppnå en hud som framkallar värmen från Texas sol, gyllenbrun och lätt solbränd.

Vi rekommenderar att använda en satinfoundation eller ett ljust tonat serum som ett första lager, för att låta den naturliga huden synas igenom.

Solbrännan är mittpunkten i denna makeup-look. Applicera en varmfärgad puderbronzer på tinningarna, näsan, hakan och kindbenen och följ solens bana över ansiktet.

Denna teknik, ibland kallad "wild contouring" eller expressiv brunning , ger denna naturliga solbrännaeffekt utan att du behöver spendera timmar på stranden.

För rouge, överväg terrakotta, tegel eller mörka persikofärgade nyanser. Dessa nyanser framkallar de torra landskapen i Colorado eller Arizona. Applicera dem generöst på kinderna och blanda uppåt mot tinningarna.

Effekten måste vara synlig, avsiktlig och aldrig blekna. Västerländsk makeup är inte rädd för färg , inte ens vid de minsta detaljer.

Slutligen kan en touch av subtil highlighter på näsryggen och kindbenens höga spetsar ge den där subtila glöden som är karakteristisk för västerländsk skönhet. Undvik highlighters som är för vita eller för silverfärgade.

Välj champagne rosé eller roséguldnyanser , som harmoniserar bättre med de varma nyanserna i den här stilen.

Pyrande ögon: hur man får det perfekta västerländska rökiga ögonet

Ögonen är hjärtat i cowgirl-makeupen. En rökig jordnära ton, jordiga skuggor och voluminösa fransar : detta är grundreceptet för att uppnå den där intensiva och vilda looken som kännetecknar den västerländska stilen.

Vi kommer att beskriva varje steg för att vägleda dig exakt.

Börja med att grunda dina ögonlock med en ögonskuggsbas. Detta kommer att förlänga hållbarheten på din makeup, även i varmt väder eller under långa kvällar. Applicera sedan en sandbeige nyans över hela ögonlocket som en övergångsfärg. Detta är din utgångspunkt, din duk.

Lägg sedan till en mörkare nyans i rost-, chokladbrunt eller tobaksfärgat, i den inre ögonvrån. Blanda ut kanterna väl med en ren pensel för att undvika skarpa linjer.

Gradienteffekten ska vara flytande, som en sanddyn som övergår från ljust till mörkt. Det är just denna jämnhet som ger utseendet dess speciella intensitet.

Eyeliner kan appliceras på flera sätt beroende på önskad effekt. För en mer dramatisk look, dra en tjock linje på övre ögonlocket med svart eller mörkbrun eyeliner.

För en mer poetisk och bohemisk look, använd en suddig brun penna längs din nedre fransrad för att öppna upp ögonen och ge dem djup. Och om du älskar gulddetaljer kan några touchar av guldfärgad eyeliner i ögonvrån göra underverk.

För ögonfransar, fokusera på volym snarare än längd. Fylliga, nästan teatraliska fransar påminner om countryskönheterna som prydde scenen på 1960- och 1970-talen.

Flera lager svart eller brun mascara, eller till och med lösögonfransar i kluster, ger denna dramatiska effekt utan att gå överstyr.

Västerländska ögonbryn och konturering: detaljerna som gör hela skillnaden

Inom västerländsk smink spelar ögonbryn en avgörande roll . Cowgirl-estetiken föredrar väldefinierade, lätt välvda ögonbryn med generös tjocklek.

Tänk på västernskönheterna från 1980- och 1990-talen, som de som sågs i countryvideor på den tiden.

Fyll i dina ögonbryn med en penna eller pomada i en naturlig nyans, varken för ljus eller för mörk. Målet är att definiera dem utan att göra dem stela . Några hårstrån som avsiktligt lyfts något uppåt ger den där naturliga, vilda looken som är typisk för den västerländska stilen.

Överväg att säkra dem med en genomskinlig gel för att behålla formen hela dagen.

Ansiktskonturering fungerar bra med den här looken. Vi rekommenderar att använda en varm brun matt ögonskugga för att skulptera tinningarna, näsans konturer och under käklinjen .

Denna teknik, applicerad med en vinklad pensel och väl blandad, skapar en sofistikerad visuell dimension. Den fungerar också mycket bra på alla ansiktsstorlekar och former, med små justeringar beroende på individuella drag.

Glöm inte läpparna i denna kontureringsövning. En läppenna som sträcker sig något utåt, i en nyans mörkare än det valda läppstiftet, skapar en fyllig och lockande läpptauning.

Denna teknik uppskattas också mycket av professionella makeupartister som specialiserar sig på vintage- och western-looker.

Västerländska läppar: röda, vinröda och präriefärgade nyanser

Nu ska vi prata om den sista touchen som helt förvandlar ett ansikte: läpparna. De är det typiska elementet i cowgirl-makeup , det som ger looken dess karaktär och unika identitet.

I det västerländska universumet är läppar aldrig blyga.

De mest ikoniska nyanserna i den här stilen sträcker sig från vallmoröd till djupt vinröd , inklusive kryddbrunt, mörkt plommonrött och rödaktig terrakotta. Dessa färger frammanar solnedgångar över den amerikanska västerns slätter.

De fungerar anmärkningsvärt bra med varm, olivfärgad eller solbränd hy, men även på mycket ljus hud, och skapar en slående kontrast.

För en mer modern tolkning av den västerländska looken ger ett tonat läppglans i en rosbrun eller kopparfärgad nyans en avslappnad och modern touch. Det är enkelt att bära varje dag, utan att kräva exakt applicering.

Detta är det perfekta alternativet för dig som vill prova cowgirl-stilen utan att behöva komplicerad makeup.

Enligt en studie publicerad av den amerikanska kosmetikaindustrin ökade försäljningen av terrakotta- och tegelfärgade läppstift med 34 % mellan 2023 och 2024 , till stor del drivet av den västerländska trenden som exploderade på sociala medier.

Denna siffra återspeglar den enorma entusiasmen för denna palett av varma och djupa färger.

För att applicera din färg, börja med att exakt markera läppkonturen med en matchande penna. Fyll sedan i hela läppen med samma penna innan du applicerar läppstiftet ovanpå.

Det här knepet fördubblar produktens hållbarhet och förhindrar att den kladdar ut under dagen eller kvällen.

Snabb handledning: Cowgirl-sminkning i fem enkla steg

För dig som letar efter en snabb och praktisk guide, här är vår koncentrerade handledning för att skapa en western-makeup på mindre än trettio minuter.

Denna process är tillgänglig för alla nivåer av sminkfärdigheter, från nybörjare till de mest erfarna.

Steg 1: Basen. Applicera en satinfoundation eller en lätt tonad BB-kräm. Täck skavanker med en concealer och pudra sedan lätt för att fixera allt.

Använd ett genomskinligt eller lätt gyllene puder för att bibehålla det ljusa och soliga utseendet som är karakteristiskt för den västerländska stilen.

Steg 2: Brun utan sol och rouge. Forma ansiktet med en varm bronzer, med fokus på tinningarna, näsan och under kindbenen. Applicera en terrakotta- eller tegelrouge på kinderna.

Appliceringen bör vara generös och djärv. Var inte rädd för att applicera den : i västerländsk stil är en uttrycksfull solbränna ett uttalande.

Steg 3: Ögonen. Applicera en beige ögonskugga över hela ögonlocket, en rostbrun nyans i globlinjen och blanda väl. Dra en brun eller svart eyeliner på det övre ögonlocket. Applicera flera lager volymgivande mascara.

Om du vill lägga till en touch av glitter , gör en guldskugga i mitten av det rörliga ögonlocket susen perfekt.

Steg 4: Ögonbryn. Fyll i dem med en naturfärgad penna och respektera deras naturliga form. Fixera dem med en genomskinlig gel.

Väldefinierade ögonbryn ramar in ögonen och ger dem struktur i den här typen av makeup.

Steg 5: Läppar. Välj din favoritnyans i västerländskt snitt: vinröd, rödbrun eller terrakotta. Markera läpplinjen, fyll i den och applicera ditt läppstift.

Lite gloss i mitten av underläppen förstärker volymeffekten och ger en extra dimension till den slutliga looken.

Accessoarer och outfits: kompletterar den totala westernlooken

Cowgirl-smink kommer bara till sin rätt när det kombineras med sammanhängande klädval.

Västerländsk stil är ett komplett universum som omfattar kläder, accessoarer, frisyrer och naturligtvis smink. Låt oss se hur man kan harmonisera allt detta på ett naturligt och elegant sätt.

När det gäller kläder passar rutiga tryck, läderfransar, jeans med hög midja och volangklänningar perfekt till den här typen av smink. Märken erbjuder nu dessa plagg i en mängd olika snitt, utformade för att smickra alla kroppstyper.

Tanken är att hitta silhuetter som smickrar din kropp och där du känner dig bekväm och fri att röra dig i.

Accessoarer är också viktiga. Cowgirlhatten är uppenbarligen det ikoniska plagget , oavsett om den är gjord av naturligt halm för sommaren eller brunt filt för svalare årstider.

Läderstövlar med fyrkantiga klackar, bälten med stora metallspännen och turkosa hängen kompletterar denna västerländska bild med autenticitet.

Naturliga vågor och bohemiska flätor passar perfekt till denna typ av makeup för frisyrer. Du kan också välja stora vågor i lantlig stjärnstil , lätt rufsiga för en voluminös och vild effekt.

Dessa frisyrer fungerar på alla hårlängder och texturer, med vissa justeringar beroende på hårtyp.

Västerländsk smink för speciella tillfällen och evenemang

Den här typen av look är inte reserverad för temafester eller festivaler.

Cowgirl-sminkning är lätt att anpassa till speciella tillfällen som rustika bröllop, sommarfödelsedagar eller temafester. Justera helt enkelt intensiteten efter sammanhanget.

För ett rustikt eller lantligt bröllop rekommenderar vi en något mer diskret version av västerländsk makeup. En solbränd och strålande hy, sotade ögon i nude-terrakottatoner och en lätt glansig nude-rosa läpp skapar en sofistikerad och romantisk look, perfekt lämpad för utomhusceremonier.

För en festival eller en mer festlig kväll kan du ta det ett steg längre. Lägg till dramatiska lösögonfransar, guldfärgad eyeliner, bronsfärgat glitter i ögonvrån och djupt vinröda läppar.

Denna western-festlook kommer att bli en sensation, särskilt om du har valt en outfit som framhäver dina kurvor med välsittande och bekväma plagg.

Kom ihåg att långvarig makeup är avgörande för speciella tillfällen. Använd en setting spray efter att du är klar med din makeup.

Detta ofta förbisedda steg säkerställer att din western-look förblir oklanderlig från början till slut av kvällen, oavsett evenemangets längd.

De viktigaste produkterna för en lyckad cowgirl-makeup

För att uppnå en övertygande västerländsk look förtjänar några viktiga produkter en plats i din sminkväska . Vi har valt ut de viktigaste produkterna baserat på deras mångsidighet, prisvärdhet och användarvänlighet, vilket gör denna stil tillgänglig för alla.

Bronzer är utan tvekan den viktigaste produkten i den här typen av makeup .

Välj en nyans som matchar din naturliga hudton, något mörkare. Matta eller lätt sidenmatta puderformler är bäst. De appliceras enkelt med en stor vinklad eller solfjäderformad borste.

En jordig ögonskuggspalett är också viktigt. Många märken erbjuder paletter speciellt utformade för västerländska toner , med bruna, rostfärgade, ockra, tobak och vinröda nyanser, alla grupperade i ett enda praktiskt fodral.

Dessa paletter gör det enkelt att skapa harmoniska gradienter utan att behöva jonglera flera separata produkter.

För dina läppar, investera i en bra, mångsidig läppenna i en vinröd-brun nyans. Den kan användas både som läppbas och för att definiera läpplinjen . Tillsammans med ett satin- eller matt läppstift i samma färgfamilj ger den optimal stadga och en professionell finish.

Slutligen kompletterar en bronsfärgad eller guldfärgad highlighter den västerländska sminkväskan perfekt. Enligt den amerikanska kosmetikan dök de första moderna highlighterns upp på 1970-talet , särskilt populära bland countryartister som försökte fånga strålkastarnas briljans.

Idag är dessa produkter förfinade och tillgängliga i dussintals nyanser för att passa alla hudtoner.

Cowgirl-inspirationer: kändisar som bär den här stilen

För att hitta inspiration finns det inget som att titta på hur kändisar anammar den västerländska stilen.

Flera samtida ikoner har bidragit till att återuppta denna stil med sina personliga och moderna tolkningar.

Beyoncé är utan tvekan den obestridda referensen. Hennes album Cowboy Carter , som släpptes i mars 2024, utlöste en våg av globalt intresse för västerländsk estetik , särskilt bland svarta amerikanska samhällen som återtar sitt ofta förbisedda countryarv.

Utseendet hon visade upp under turnén och fotograferingarna i samband med det här albumet omdefinierade bokstavligen modern cowgirl-smink.

Miley Cyrus, å andra sidan, förkroppsligar en mer rockorienterad version av denna stil. Hennes sotade ögon och vinröda läppar, i kombination med läderkläder och lugg, erbjuder en mer urban tolkning av western.

Denna blandning av genrer representerar perfekt den nuvarande kreativiteten kring denna trend.

Dolly Parton förblir den absoluta historiska referensen. Vid 78 års ålder år 2024 fortsätter hon att förkroppsliga arketypen för självsäker västerländsk skönhet : voluminöst platinahår, dramatiska ögonfransar, klarröda läppar.

Hennes ohämmade förhållande till kvinnlighet och spektakulär estetik har inspirerat generationer av kvinnor, oavsett kroppstyp eller silhuett.

Dessa ikoner illustrerar en grundläggande sanning: västerländsk stil är oändligt personlig och anpassningsbar . Det finns inte bara ett sätt att bära den, utan lika många versioner som det finns personligheter som väljer att bära den.

Cowgirl-sminkning efter säsong: anpassa din western-look året runt

En av de största styrkorna med den västerländska stilen är dess förmåga att utvecklas med årstiderna. Cowgirl-makeup är inte säsongsbetonad ; den anpassar sig helt enkelt efter de valda nyanserna och texturerna.

På våren och sommaren, välj ljusare, klarare toner. En ljus solbränna, en livfull persikorouge, nude-orange ögon och en brunrosa glans ger fräschör och lätthet.

Lätta och flytande texturer är bäst för varma dagar när komfort är av största vikt.

På hösten och vintern kan du fördjupa dig i västerns kromatiska djup.

Plommon- och mörkbruna ögonskuggor, en intensiv tegelstensrouge och ett matt vinrött läppstift skapar en rik och sofistikerad look som passar perfekt för svala kvällar och vinterevenemang.

Denna mångsidighet är en av anledningarna till att den västerländska stilen fortsätter att tilltala en så bred publik. Den återuppfinner sig ständigt och anpassar sig till önskningar och sammanhang utan att någonsin förlora sin essens.

Varje säsong är en ny möjlighet att leka med denna oändliga palett av inspirationer från den amerikanska västern.

Hållbar västerländsk estetik: långvarig makeup och miljöansvar

Hållbarhet och etik inom smink spelar en allt viktigare roll i konsumenternas val. Lyckligtvis lämpar sig den västerländska stilen särskilt väl för ett mer medvetet och ansvarsfullt förhållningssätt.

Många märken erbjuder nu bronzers, rouge och ögonskuggspaletter formulerade utan kontroversiella ingredienser , certifierade cruelty-free eller till och med ekologiska.

Dessa alternativ låter dig skapa en komplett och övertygande cowgirl-look samtidigt som du respekterar dina personliga värderingar.

Långvarig användning är också ett kriterium för miljöansvar på sitt sätt. Makeup som håller hela dagen innebär färre touch-ups, och därmed mindre produktförbrukning .

Välj långvariga formler och primerbaser som gör att dina ögonskuggor och läppstift håller länge utan att du ständigt behöver applicera dem på nytt.

Vi ser en växande trend bland professionella makeupartister och entusiaster att investera i kvalitetsprodukter snarare än att mångdubbla kvantiteten .

Detta minimalistiska och genomtänkta tillvägagångssätt matchar perfekt andan i den västerländska stilen, som värdesätter äkthet och medvetna val snarare än ackumulering.

Hur man får den perfekta cowgirl-makeupen: misstag att undvika och proffstips

För att avsluta denna omfattande översikt, här är de viktigaste misstagen att undvika när man skapar en västerländsk makeup-look , samt några tips från proffs som bemästrar den här stilen.

Det första vanliga misstaget är att överbelasta basen. En för tjock foundation bryter mot den naturliga, solkyssta känslan av cowgirl-looken.

Välj alltid lätt till medelhög täckning och fyll bara i synliga skavanker istället för att maskera hela huden.

Det andra vanliga misstaget är att försumma skuggning.

I västerländsk makeup är det viktigt att blanda färger . Dåligt blandad ögonskugga eller alltför kraftigt rouge stör harmonin i utseendet och ger det ett artificiellt utseende. Ta dig tid att blanda varje färg innan du lägger till en ny.

Slutligen, undvik att välja alltför svala eller neutrala nyanser för en västerländsk look. Denna stil trivs i varma, gyllene, rostiga och jordiga toner.

Om din vanliga palett tenderar mot kallt rosa eller grått, gör en medveten ansträngning att gå mot varmare nyanser, om än lite, för att hålla dig i stilens anda.

Cowgirl-smink för kvinnor är mycket mer än en övergående trend : det är en skönhetsfilosofi som hyllar yttrandefrihet, värmen i naturliga färger och ohämmad djärvhet.

Oavsett om du bär den varje dag eller vid speciella tillfällen, inbjuder den här stilen dig att omfamna din egen version av cowgirlen , den som speglar vem du är och får dig att känna dig helt själv, oavsett din storlek eller figur.