Husets exteriör berättar en historia redan innan dörren öppnas. Fasad, entré, trädgård, terrass: varje element bidrar till det helhetsintryck dina gäster får vid ankomsten.

Att ta hand om din utomhusmiljö ökar din fastighets värde, uttrycker din stil och skapar en miljö som speglar din personlighet. Från gamla stenhus till den mest moderna arkitekturen är möjligheterna oändliga.

Material, växter, dekorativa accessoarer: allt bidrar till att skapa ett harmoniskt och välkomnande utrymme. Här erbjuder vi en omfattande översikt över de bästa idéerna för att förbättra din fasad, hemingång och trädgård, oavsett din smak och budget.

Förbättra fasaden och entrén i enlighet med husets stil

Anpassa planlösningen till bostadens karaktär

Fasaden och entrén är det första en besökare lägger märke till. De måste korrekt återspegla husets övergripande stil. Ett äldre hus kräver inte samma designval som ett radhus eller en modern arkitektritad byggnad.

Varje bostadsstil har sina egna koder : färger, material, texturer och accessoarer måste bilda en sammanhängande och harmonisk helhet.

För ett traditionellt hus kommer fokus att ligga på varma och autentiska material. Minimalistisk arkitektur kommer att gynna rena linjer och diskreta färger.

En herrgård, å andra sidan, kommer att gynnas av att framhävas av en asfalterad uppfart och imponerande planteringskärl i keramik eller gjutjärn, vilket förstärker husets naturliga elegans.

Framhäva befintliga arkitektoniska element

Att lyfta fram det som redan finns är ofta den mest effektiva strategin. På ett gammalt hus förtjänar exponerad tegel-, sten- eller träbeklädnad att visas upp snarare än att döljas.

Grusrabatter, några väl valda växter och en vintage-touch är allt som krävs för att skapa en charmig heminredning.

För ett radhus är det en enkel och anmärkningsvärt effektiv idé att leka med dörrens färg . Ljusa färger fångar blickarna och ger fasaden direkt liv.

Krukväxter i buskar eller färgglada blommor fulländar utseendet. Ett arkitektritat hus, å andra sidan, kommer att blomstra med starka geometriska former och en exteriör design som fullt ut omfamnar dess moderna linjer.

Att välja din ytterdörr utifrån din exteriörstil

Tillgängliga material och deras fördelar

Ytterdörren är fasadens mittpunkt. Valet av den avgör både hemmets estetik och säkerhet. Tre huvudmaterial dominerar marknaden, alla med sina egna fördelar.

Aluminium passar perfekt in i moderna eller industriella stilar. Det erbjuder utmärkt värmeisolering , förbättrad säkerhet och optimal hållbarhet. Stål, å andra sidan, är idealiskt för minimalistiska och rena interiörer: robust och säkert, det finns i glaserade eller halvglasade versioner.

Slutligen är trä fortfarande det mest ädla materialet, tidlöst och väderbeständigt, perfekt för traditionella hus eller stugor. Det finns i många olika typer, former och färger.

Välj en glasdörr för mer ljusinsläpp

Glasade eller halvglasade dörrar erbjuder en betydande fördel: de släpper in naturligt ljus i entrén samtidigt som de moderniserar fasaden. Akimels halvglasade dörr lyser diskret upp interiören och kan kompletteras med en glasbaldakin.

Arapao-dörren, med sin distinkta art déco-stil, förstärker det naturliga ljuset och passar perfekt i arkitektdesignade hem. Dessa modeller förvandlar den ljusa entrén till en sann arkitektonisk tillgång.

Skapa en anlagd gångväg och entré

Strukturera uppfarten med rätt beläggningsmaterial

Uppfartens yta spelar en nyckelroll i husets entrés visuella identitet. Beroende på husets stil kan du välja mellan plattor, färgat grus, kompositmaterial eller marksten.

För ett stenhus skapar en grusgång kantad av färgglada blommor och möblerad med smidesjärnsmöbler en välkomnande, rustik atmosfär. Ett modernt hus föredrar lättskötta material och tydligt minimalistiska inslag.

Tabellen nedan sammanfattar de mest relevanta sambanden mellan golvtyper och bostadsstilar:

Husstil Rekommenderad beläggning Relaterade tillbehör Stenhus färgat grus Smidesjärn, färgglada blommor Modernt hus Komposit, plattor Rena linjer, minimalistiska växter Herrgård Asfalterad gångväg, granit Gjutjärnsplanteringskrukor, keramik Renoverad lada Grusuppfart Utomhusrum, växter Traditionell stuga Gatstenar, träplattor Lykta, vintage dörrmatta

Lägg till grönska vid entrén för en rustik eller polerad effekt

Att lägga till växter längs gångvägen förvandlar en vanlig entré till en grönskande oas. Klätterväxter som blåregn eller jasmin pryder väggarna graciöst och ger luften en doft på våren.

Rabatter av hortensior eller säsongsbetonade växter ger färg och volym året runt.

Japanska trappstenar eller träplattor strukturerar stigen på ett naturligt och poetiskt sätt.

Välplacerad utomhusbelysning förlänger njutningen av denna gröna entré även på kvällen och skapar en varm och välkomnande atmosfär som dina gäster garanterat kommer att uppskatta.

Dekorera din trädgård med originella accessoarer

Ett brett utbud av tillbehör för att personifiera utrymmet

Trädgården är ett utrymme för gränslöst kreativt uttryck. Keramiska blommor, silhuetter av metalldjur, betongstatyer, bronsskulpturer, fontäner, gigantiska järnblommor, solur, vindmobiler, lyktor, trädgårdsspeglar, dekorativa bollar eller metallpaneler: utbudet av dekorativa tillbehör är enormt .

Enligt en studie som publicerades 2023 av det franska trädgårdsinstitutet anser nästan 68 % av fransmännen att deras trädgård är en naturlig förlängning av sitt inre.

Material som järn, brons, trä, keramik, cortenstål, rostfritt stål eller plexiglas integreras enkelt i alla typer av trädgårdar. De förhöjer naturligt rabatter och rabatter och ger varierade texturer och volymer.

Leker med höjder, volymer och material

För att ge en trädgård rytm är det en beprövad teknik att variera höjden på rabatterna och rita kurvor och slingrande linjer i rabatterna.

Ögat vandrar, vilar och upptäcker varje dekorativt element i tur och ordning.

De handgjorda verken, tillverkade för hand i Frankrike eller England av passionerade hantverkare, ger en ojämförlig touch av originalitet.

Glasvallmo, keramiska blommor och vindspel i trä är alla unika föremål som berättar historien om autentiskt hantverk.

Krukor, planteringskärl och behållare för att försköna din uteplats och innergård

Odla och dekorera med väl valda krukor

Krukor och planteringskärl låter dig odla blommor, örter och grönsaker utomhus, samtidigt som de ger en omedelbar dekorativ touch.

En vacker, väl vald kruka räcker nästan i sig för att förvandla en terrass eller innergård , även en liten.

Krukor i keramik eller gjutjärn är särskilt väl lämpade för storslagna hus och framhäver deras storslagenhet med soberhet och förfining.

Till skillnad från rabatter ger krukor intrycket av att kräva mindre arbete samtidigt som de erbjuder en elegant visuell effekt. Ett genomtänkt blomsterarrangemang i vackra krukor är allt som krävs för att skapa en livfull och personlig uppvisning.

Skapa en välkomnande terrass eller innergård

Att kombinera krukor och planteringskärl med en uteplats skapar en idyllisk och inbjudande plats. Ett litet bord, järnstolar och en bänk perfekt för en tupplur: det här är ingredienserna för en matplats du aldrig vill lämna under de varma sommarmånaderna.

Väl valda utemöbler kompletterar harmoniskt växterna för att skapa en dekorerad terrass som är både funktionell och estetiskt tilltalande.

En trädgårdsspegel och vindspel för en sensorisk inredning

En trädgårdsspegel för att förstora och försköna utrymmet

En trädgårdsspegel är ett diskret men ändå anmärkningsvärt effektivt tillbehör. Den förstorar visuellt små utrymmen och ger utomhusmiljön en romantisk och tidlös touch .

För optimal effekt bör den placeras omgiven av växter som smälter in i bakgrunden, vilket skapar en illusion av djup och extra grönska. Detta är en särskilt välkommen idé för radhusgårdar där utrymmet ibland är begränsat.

Vindspel för en lugnande ljuddimension

Vindspel introducerar en mjuk och lugnande ljuddimension i trädgården. De består av upphängda rör, stänger och klockor gjorda av trä eller metall och producerar en lätt melodi när vinden blåser.

De installeras under en veranda, framför entrédörren, på en trädgren, på en balkong eller terrass. Deras roll är både dekorativ och sensorisk , och förvandlar trädgården till ett utrymme av absolut lugn.

Säsongsbetonade utomhusdekorationer och trädgårdsbelysning

Anpassa din utomhusinredning till årstidernas växlingar

En levande trädgård förnyar sig med årstidernas rytm. På hösten skapar pumpor, kottar, växter i varma nyanser och barrträdsgrenar en varm höstlig miljö.

På vintern tar festliga ljusslingor och timeraktiverade ljusslingor över för att upprätthålla den glada atmosfären. Metall- eller keramiska element , som konstgjorda blommor, bevarar färg och volym under alla fyra årstiderna.

Framhäv trädgården med lämplig belysning

Utomhusbelysning förhöjer trädgården långt efter solnedgången. Lampor placerade vid entrén skapar omedelbart en välkomnande atmosfär för gästerna.

En ljusslinga med programmerbar eluttag lyser upp trädgårdens baksida på vinterkvällar med glittrande, poetiska ljus. De välplacerade dekorationerna styr subtilt uppfattningen av rummet och bjuder in besökarna att uppleva det på ett nytt sätt.

Skapa en zenträdgård eller ett kreativt fritidsutrymme

Skapa en zenhörna för att ladda batterierna.

Den japanska zenträdgården, även kallad japansk stenträdgård, är ett utrymme utformat för att lugna sinnet och eliminera vardagens stress.

Den bygger på enkla principer: stenar som representerar jorden och bergen, grus som krattas till mönster som frammanar vatten, och noggrant arrangerade stenar och småsten. Få eller inga växter : detta är nyckeln till ett enkelt, lugnt och underhållsfritt utrymme.

Även ett litet hörn av trädgården kan rymma denna lugna anda.

Trädgården som en lekplats för kreativa hobbyer

Trädgården är också ett underbart område för kreativt uttryck. Att tillverka växtkransar, blombollar och formklippta växter ger timmar av tillfredsställande aktivitet.

Topiary, konsten att beskära perenna växter till originella former med hjälp av mallar, förvandlar buskar och växter till veritabla växtskulpturer.

Samma mallar fungerar som ett stöd för blomsterkonst och växtkompositioner, vilket mångfaldigar möjligheterna för personligt uttryck.

Fasad och exteriör: våga använda djärva stilar och blandade material

Blanda material för en unik fasad

Genom att kombinera olika material kan man skapa verkligt originella fasader. Sten och trä, aluminium och glas, cortenstål och växter: oväntade kombinationer skapar slående effekter .

Färger, texturer och former spelar en avgörande roll i det slutliga visuella resultatet. Aluminium och stål passar väl in i en djärv industriell estetik, medan trä fortfarande är det naturliga valet för traditionella hem. En fasadrenovering involverar ofta detta samspel mellan kontrasterande material.

Hämta inspiration från samtida och arkitektoniska stilar

Arkitektritade hus inspirerar genom sin djärvhet och sammanhang. Starka geometriska linjer, exakt arrangerade växter, oväntade stilkombinationer: varje detalj är noggrant övervägd.

Germain-dörren, med sin integrerade dragstång och dekor i rostfritt stål , förkroppsligar perfekt denna ultramoderna trend, särskilt i kombination med fasadsten.

Deltadörren, med sina rena geometriska former och diskreta design, skapar en modern och lugnande effekt som gör entrén till mittpunkten för en djärv och självsäker fasad.