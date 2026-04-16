Åttio procent av fransmännen drömmer om att äga ett lantställe , enligt olika undersökningar om bostadsdrömmar. Denna siffra talar för sig själv.

Lantlig inredning går långt utöver en enkel trend: den förkroppsligar ett levnadssätt som är rotat i naturen, värmen och den autentiska charmen hos forna tiders byggnader.

Med sin blandning av vintagemöbler , naturmaterial och mjuka färger fängslar denna dekorativa värld med sin stilistiska rikedom.

Från rustik till lantlig chic erbjuder varje variant en unik atmosfär där komfort , gemytlighet och autenticitet samexisterar harmoniskt.

Olika inredningsstilar för ett lantställe

Inredningen av lantliga hus omfattar ett förvånansvärt varierat utbud av stilar. Varje stil bygger på distinkta traditioner samtidigt som den delar en gemensam grund: en stark koppling till naturen och en varm atmosfär .

Från rustikt till wabi-sabi

Rustik stil gör en stark comeback, driven av en genuin önskan om enkelhet och en återgång till det grundläggande. Långt ifrån den "mormorslika" klichén utstrålar den modernitet.

Den engelska stugstilen frammanar det brittiska landskapets fräschör, dess blomsterprydda trädgårdar och tröstande halmtaksstugor . Den låter en återknyta kontakten med sina djupaste känslor.

Shabby chic ger mjukhet och intima berättelser genom föremål som berättar en historia. Det bör inte förväxlas med den provensalska stilen, typisk för södra Frankrike, som blandar smidesjärnsmöbler och en rustik anda med en touch av romantik.

Wabi-sabi , å andra sidan, framkallar japansk minimalistisk estetik genom att värdesätta skönheten i ofullkomlighet, med patinerade möbler och naturliga toner .

Bondgårdsliv, minimalism och elegant landsbygd

Lantlivsstilen omtolkar rustik inredning med rena linjer och funktionella möbler . Modern minimalism uttrycks i renoveringen av lador, där man kombinerar synliga bjälkar och torr sten med modern enkelhet.

Den lantliga chica stilen är fortfarande den mest fulländade: den kombinerar tidens patina med modern elegans . Född i franska och engelska lantliga hem bevarar den själen hos gamla material samtidigt som den förfinar linjerna.

Valet av stil beror främst på platsens arkitektur och dess invånares önskemål.

Material, färger och möbler: det viktigaste i lantlig chic-stil

Den lantliga chica stilen är byggd på råa material och en lugnande färgpalett. Varje element bidrar till att skapa en sammanhängande och omslutande atmosfär .

Ädla och autentiska material

Massivt trä är hörnstenen i denna värld. Mangoträ, både hållbart och miljövänligt , avslöjar en vacker naturlig ådring. Återvunnet trä ger en ojämförlig unikhet: inga två möbler är likadana.

Mörka, ådrade toner ger rummen värme och karaktär. Natursten pryder väggar och golv, medan handgjord keramik , stengods, terrakotta och lergods ger en autentisk touch.

Konstflätning , rotting , zink och patinerad metall kompletterar denna palett av naturmaterial .

När det gäller textilier mjukar tvättat linne , tjock bomull och ögleull upp materialens råa utseende.

, tjock bomull och ögleull upp materialens råa utseende. En linneduk , en ullfilt eller tunna gardiner räcker för att skapa en lugnande atmosfär .

Hampa och naturfibrer andas naturen och förstärker utrymmets autentiska karaktär.

Ikoniska färger och möbler

Paletten är direkt inspirerad av naturen: benvitt , krämfärgat, sandbeige , pärlgrått, taupe, salviagrönt och gråblått dominerar. Dessa nyanser fångar naturligt ljus och skapar en tidlös lugn .

För att ge karaktär vågar vi använda djupa inslag av salviagrönt, stormblått eller choklad.

Bland de signaturmöblerna finns det stora massiva träbordet i lantlig stil, omaka rottingstolar, en rustik bänk, en vintagebyrå och ett skänk. Den vintage fåtöljen och vedeldade spisen kompletterar denna mysiga miljö.

Begagnade möbler som hittas på loppmarknader ger ett utrymme en oersättlig själ. Balans går alltid före ett helt rustikt utseende.

Dekorativa föremål och textilier för att inreda ditt lantställe

De dekorativa elementen i ett lantställe berättar en historia. Varje valt föremål förstärker den autentiska och varma atmosfären i interiören.

Föremål med historia som präglar

Vaser gjorda av stengods eller handgjord keramik , åldrade speglar med intrikat bearbetade ramar, antika klockor som hittats på loppmarknader och korgar av rotting eller wicker pryder naturligt väggar och ytor.

Inramade torkade blommor under glas blir en trendig väggdekoration . Ljus i sina retroglasbehållare, väggplaketter i metall och rustika figurer kompletterar atmosfären.

Att arrangera keramiska vaser i olika storlekar på ett konsolbord skapar en omedelbar dekorativ effekt. Att hänga en åldrad, sliten guldfärgad spegel förstärker det naturliga ljuset och förstorar visuellt utrymmet. Att placera en bukett torkade blommor i en rottingkorg ger en autentisk idyllisk touch.

Textilier som omsluter och ger komfort

Gardiner i naturfärgat linne , kuddar med lantliga motiv och quiltade överkast förvandlar varje rum till en mysig oas. Kökshanddukar i linne- och bomullsblandning, broderade förkläden och ullfiltar ger en värdefull sensorisk dimension.

Dessa naturliga material mjukar upp materialens råa aspekt och bidrar fullt ut till den behagliga atmosfären .

Framhäver de arkitektoniska dragen och utrymmena i lanthuset

Att avslöja själen i ett lantställe innebär att lyfta fram dess befintliga arkitektoniska drag . Denna process av avslöjande är kärnan i en lyckad renovering.

Bevara platsens själ

Den traditionella eldstaden, de synliga bjälkarna , stenväggarna , de ursprungliga cementplattorna och terrakottakakellarna förtjänar att framhävas snarare än att döljas.

Det patinerade parkettgolvet , antika trapporna, de invändiga fönsterluckorna och de vita valven bidrar alla till byggnadens oersättliga charm . Den ombyggda vinden, under en magnifik timmerstomme, erbjuder karaktärsfulla bostadsutrymmen.

Glastaken skapar en poetisk gräns mellan interiör och trädgård.

I köket visar öppna hyllor upp handgjorda tallrikar och kryddburkar på ett naturligt sätt.

Matsalen är arrangerad runt ett stort träbord , omgivet av omaka stolar fulla av karaktär.

Trädgården utökar interiören med terrakottakrukor med aromatiska örter och dekorationer gjorda av slitstarka material.

En livfull och tidlös lantlig inredning

Att hämta inspiration från platsens ursprung ger byggnaden personlighet. Träterrassen , väderbeständiga hartsfigurer och dekorativa fågelholkar förlänger den rustika stilen utomhus.

Mellan dåtid och nutid förblir inredningen i lantliga hus lika varm och tidlös som alltid. Varje noggrant utvald detalj bidrar till att skapa en oas där livet verkligen är gott.