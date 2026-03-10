Denna enorma eldklot som syns på den europeiska himlen är lika spännande som den är imponerande.

Fabienne Ba.
Flera européer bevittnade nyligen ett spektakulärt fenomen på natthimlen. Ett intensivt glödsken som strimmade över atmosfären observerades i flera länder, vilket väckte både fascination och frågor. Dessa observationer, som snabbt delades på sociala medier, ledde till att många vittnen delade foton och berättelser om ett imponerande "eldklot" som syntes på hundratals kilometers avstånd.

Ett fenomen som observerats i flera europeiska länder

Händelsen inträffade på kvällen den 8 mars 2026, runt klockan 19.00. Många vittnen rapporterade att de sett ett mycket starkt ljus korsa himlen i några sekunder. Observationer rapporterades i flera regioner i Europa, inklusive Frankrike, Belgien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland.

Det lysande spåret, synligt över ett brett geografiskt område, väckte snabbt uppmärksamhet hos invånare och himlakroppsbeskådare. Många videor på sociala medier visar ett ljusstarkt objekt som snabbt rör sig genom atmosfären innan det försvinner och lämnar efter sig ett lysande spår. I Tyskland rapporterade räddningstjänsten också att de fått flera samtal från personer som blev överraskade eller oroliga efter att ha upptäckt detta ovanliga fenomen.

En möjlig mycket ljusstark meteor

För astronomiexperter är den mest troliga förklaringen en eldklot, en speciell typ av meteor som är exceptionellt ljusstark. En meteor uppstår när ett stenfragment från rymden – en så kallad meteoroid – kommer in i jordens atmosfär med mycket hög hastighet. Friktion med luften orsakar sedan intensiv uppvärmning, vilket skapar ett ljust spår som syns från marken.

När fenomenet är särskilt starkt kallas det för en eldklot. I vissa fall kan dessa objekt till och med ses mitt på ljusa dagen. Enligt experter är dessa händelser relativt sällsynta, men inte exceptionella, och de kan observeras samtidigt i flera länder på grund av deras mycket höga höjd.

Skador rapporterade i Tyskland

I vissa fall kan fragment av en meteor överleva sin passage genom atmosfären och nå marken. Dessa fragment kallas meteoriter. I Tyskland ska en möjlig bit vrak ha skadat ett hus i staden Koblenz, enligt flera uppgifter som förmedlats av lokala medier. Myndigheterna uppgav att en utredning pågår för att fastställa objektets exakta ursprung. Forskare är dock fortfarande försiktiga eftersom det ibland är svårt att bekräfta att ett föremål som hittats på marken verkligen är en meteorit.

Ett spektakulärt, men naturligt fenomen

Eldklot fascinerar ofta allmänheten på grund av sin ljusstyrka och plötsliga uppkomst. De är dock bland de naturfenomen som är kopplade till rymdaktivitet runt jorden. Varje dag kommer små partiklar från asteroider eller kometer in i jordens atmosfär. De flesta är så små att de sönderfaller helt innan de når marken. Mycket synliga händelser, som den som nyligen observerades i Europa, är fortfarande mer sällsynta, men gör det möjligt för astronomer att bättre studera dessa objekts sammansättning från rymden.

Sammanfattningsvis väckte uppkomsten av denna spektakulära eldklot på den europeiska himlen nyfikenhet och förvåning bland vittnen. Medan flera hypoteser cirkulerar online, förespråkar specialister förklaringen en bolide, en särskilt ljusstark meteor som korsar atmosfären. Denna typ av fenomen tjänar som en påminnelse om att vår planet regelbundet korsas av fragment från rymden, vilket ibland erbjuder ett imponerande skådespel för himmelsbeskådare.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Varför "kräks" dessa statyer i hjärtat av London och blir virala på internet?

