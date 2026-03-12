Mer än hälften av haven ändrar färg och blir grönare, enligt en studie.

Jorden har alltid fått smeknamnet "den blå planeten" på grund av de vidsträckta hav som täcker dess yta. Nyligen genomförda vetenskapliga observationer visar dock att denna ikoniska färg gradvis kan förändras. Enligt flera studier baserade på satellitdata har en stor del av världshaven redan börjat ändra färgton under de senaste decennierna och blivit något grönare.

Observationer gjorda under mer än tjugo år

Fenomenet identifierades genom analys av satellitbilder som samlats in under en period av ungefär tjugo år. Denna data gjorde det möjligt för forskare att studera variationer i havens färg på global skala. En studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature visar att mer än 56 % av haven upplevde en mätbar färgförändring under denna period. Forskarna observerade att vissa havsområden blev grönare.

Dessa förändringar är ofta svåra att uppfatta med blotta ögat, men satellitsensorer kan upptäcka små variationer i hur ljus reflekteras av vatten. Forskare anser att dessa förändringar är en viktig indikator på de förändringar som påverkar marina ekosystem.

Fytoplanktonens roll i denna färgförändring

En av de viktigaste förklaringarna som forskare lagt fram gäller fytoplankton, en grupp marina mikroorganismer som kan utföra fotosyntes. Dessa organismer innehåller bland annat klorofyll, ett pigment som absorberar vissa våglängder av ljus och kan ge vattnet en grönare nyans.

När fytoplanktonhalterna ökar i vissa havsområden kan vattnets färg förändras något. Fytoplankton spelar en viktig roll för att upprätthålla balansen i haven. Det utgör basen för många marina näringskedjor och deltar också i absorptionen av koldioxid från atmosfären.

Ett fenomen som möjligen är kopplat till klimatförändringar

Forskare tror att dessa färgvariationer kan vara kopplade till miljöförändringar som påverkar haven. Ökad vattentemperatur, förändringar i havscirkulationen och förändringar i näringstillgången kan alla påverka växtplanktons utbredning.

Klimatförändringar skulle därför indirekt kunna främja spridningen av vissa marina mikroorganismer i vissa regioner. Forskarna är dock fortfarande försiktiga: även om observationer tydligt visar en färgförändring i många havsområden, behövs ytterligare forskning för att fullt ut förstå de mekanismer som är inblandade.

Möjliga konsekvenser för marina ekosystem

Dessa förändringar kan påverka balansen i havets ekosystem. Eftersom fytoplankton utgör basen för många näringskedjor kan varje förändring i dess utbredning påverka de arter som är beroende av det. Vissa populationer av fisk eller marina organismer kan således frodas i vissa områden, medan andra kan minska.

Dessutom spelar fytoplankton också en roll i vissa atmosfäriska processer, särskilt genom att frigöra föreningar som bidrar till molnbildning. Dessa komplexa interaktioner mellan hav, klimat och biosfär är för närvarande föremål för mycket vetenskaplig forskning. Satellitobservationer visar att havens färg inte är statisk. Under de senaste två decennierna har mer än hälften av haven genomgått en mätbar förändring, med en trend mot att bli något grönare.

I slutändan, även om dessa variationer ibland kan vara omärkliga för det mänskliga ögat, utgör de en viktig signal om de förändringar som pågår i marina ekosystem. För forskare skulle övervakning av dessa förändringar kunna bidra till att bättre förstå klimatets inverkan på havens balans.