Livet på gården: den här innehållsskaparen förändrar uppfattningen om vardagsjordbruk

I Gers-regionen ökar Zoé (@zoe.la.gersoise) medvetenheten. Hon är art director inom grafisk design och även hustru till Ludovic, en bonde. Och under de senaste månaderna har hennes TikTok-videor om deras liv på gården blivit virala över hela Frankrike.

"Bondefru och livsnjutare"

Så här presenterar sig Zoé på sitt TikTok-konto, @zoe.la.gersoise. Ursprungligen från östra Frankrike anlände hon till Occitanie vid 9 års ålder, åkte för att studera i USA och återvände sedan till Gers-regionen där hennes partner tog över familjegården mellan Samatan och Gimont. Hon är nu art director inom grafisk design, baserad i Toulouse. Långt ifrån stereotypen om bondhustrun "som stannar hemma", dokumenterar hon deras vardag med ett udda och ironiskt perspektiv.

På bara tre månader har hennes dussintals inlägg samlat på sig 15 miljoner visningar, nästan 16 000 följare och 837 000 gilla-markeringar. Bland hennes mest visade inlägg finns en video där hon dyker upp i en aftonklänning eftersom "hennes pojkvän säger till henne: 'Ska vi gå ut?'" – alltså, till fälten. Bara klippet har fått över 800 000 visningar. Hemligheten? Tillgänglig humor, relaterbara situationer och en förmåga att förvandla vardagen inom jordbruket till något universellt.

"Att bryta ner stereotyper om bönder"

”Mitt mål är att avmystifiera fördomarna kring bönders liv och visa hur berikande deras dagliga rutin kan vara”, förklarar Zoé. Hon tar upp den tunga arbetsbördan för boskapsuppfödare – de tvingas arbeta helger och i alla möjliga väder – men också de ”föga kända” fördelarna: kopplingen till naturen och det faktum att inga två dagar någonsin är desamma. Hon får ”många tackmeddelanden” och konstaterar att ”många bönder ser sig själva” i hennes videor och stöder henne.

En sammansvetsad duo framför kameran

Inspirerad av sin partner Ludovic, som driver familjegården, publicerar Zoé (@zoe.la.gersoise) dagliga videor som ofta visar upp deras gemensamma äventyr. Duon fungerar bra tillsammans: han är djupt rotad i jordbruket; hon är en grafisk formgivare med ett utomstående perspektiv, alltid på jakt efter det "absurda" eller rörande detaljerna. Som mamma till två unga döttrar jonglerar hon familjeliv med sin passion för innehållsskapande.

I slutändan vill Zoé skifta sin berättelse mot "mer tekniskt" innehåll, lyfta fram arbetet som utförs av boskapsbönder eller spannmålsodlare, och utvecklas till "ett ungt lantbrukarpars berättelse". Detta projekt motsvarar en verklig efterfrågan: hennes publik vill se mer, förstå mer och fortsätta att se sig själva reflekterade i detta vardagsliv som hittills har porträtterats dåligt för dem.

En alltmer sammankopplad sektor

Jordbrukssektorn har en allt starkare närvaro på sociala medier: år 2024 hade 79 % av jordbrukarna minst ett aktivt konto, enligt en studie från ADquation. Och trots de många utmaningar som branschen står inför säger 92 % av fransmännen att de "har en positiv bild av jordbrukare" – en växande uppskattning som delvis förklarar framgången för jordbrukskonton på sociala medier, som Zoés (@zoe.la.gersoise).

Denna "iscensatta" skildring är dock inte universellt accepterad. Vissa fördömer den som en idealiserad vision av yrket, reducerad till polerade bilder av soluppgångar över fält, ett fridfullt äktenskap och en nära band med djur. Denna framställning anses vilseledande, eftersom den döljer den fysiska umbäranden, mentala påfrestning, ekonomiska osäkerhet och psykiska lidande som en del av jordbruksbefolkningen upplever. Andra pekar också på den romantiserade skildringen av boskapsskötsel, där scener av ömhet med kor och getter maskerar den produktiva verkligheten: djur som utnyttjas och sedan skickas till slakteriet. Bakom den idylliska berättelsen blir sociala medier därmed arenan för en debatt om vilka aspekter av yrket vi väljer – eller inte – att visa.

Kort sagt, Zoé (@zoe.la.gersoise) gör inga anspråk på att revolutionera jordbruket. Med humor, utan nedlåtenhet eller "överdriven romantik", avslöjar hon helt enkelt en verklighet som många inte var medvetna om. Och det är uppenbart att 15 miljoner människor håller med.