"Omöjligt att glömma": den här modellens krokodilklänning väcker uppmärksamhet

Tatiana Richard
Det finns stilar man ser och aldrig glömmer. Anok Yai uppnådde detta den 23 april 2026, på Time100-galan i New York, i en guldfärgad läderklänning som omedelbart blev viral. Den amerikanska modellen av sydsudanesisk härkomst bevisade återigen att hon inte bara bär kläder – hon lever efter dem.

En klänning i krokodilskinn med en slående design

Anok Yai deltog i Time Magazines gala "100 Most Influential People in the World", som hon själv var en del av i år 2026. En ära hon valde att uppmärksamma med sällsynt stilistisk precision, då hon anlitade Ashi Studio för en helt skräddarsydd look.

Anok Yais plagg var en skulpterad, guldfärgad krokodiltexturerad midiklänning i läder från Ashi Studios vår/sommar 2026 Couture-kollektion. Den strukturerade livstycket och den inverterade kragen ramade in Anok Yais silhuett med nästan arkitektonisk precision. Den åtsittande midjan och de framhävda höfterna skapade en timglasfigur, medan materialets glansiga finish gav klänningen ett nästan naturtroget utseende. Matchande pumps med spetsiga krokodiler kompletterade en look från topp till tå i samma anda.

Ashi Studio, huset som tänjer på gränserna

Den här klänningen är från Ashi Studio, ett parisiskt märke grundat av Mohammed Ashi, den första couturieren från Gulf som gick med i Fédération de la Haute Couture som gästmedlem år 2023. Ett modehus känt för sina experimentella couture-konstruktioner, mitt emellan skulptur och kläder – och helt klart i perfekt harmoni med Anok Yais visuella universum.

En dubbel titt för en kväll i två delar

Kvällen utvecklades i två distinkta stilfaser för Anok Yai: vid ankomsten bar hon en indigofärgad bandageklänning från Hervé Léger över en svart kjol, en kombination av struktur och flyt. Det var till själva middagen som hon bytte ut denna ursprungliga look mot en krokodilklänning från Ashi Studio, vilket förvandlade hennes entré till ett sant modeögonblick.

Pressen och sociala medier är eniga.

Inom några timmar cirkulerade bilderna globalt och utlöste samtal om mode, konst och sociala medier. Time Magazine, som utsåg henne till en av de 100 mest inflytelserika personerna 2026, lyfte fram hennes "tysta och slående självförtroende" och hennes förmåga att "förhöja det hon bär" – en arvtagare till arvet från den brittisk-jamaicanska supermodellen Naomi Campbell och den sydsudanesiska modellen och skådespelerskan Alek Wek för en ny generation. För Runway Magazine definierar denna look inte bara en trend – den "förebådar framtiden för röda mattan-mode".

En krokodilklänning, en skulpterad silhuett, en närvaro som inte behöver några konstlade tillvägagångssätt: Anok Yai förvandlade en gala till ett ögonblick av ren mode. Omöjligt att glömma, som utlovat.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Som författare utforskar jag skönhet, mode och psykologi med känslighet och nyfikenhet. Jag tycker om att förstå de känslor vi upplever och att ge en röst åt dem som hjälper oss att bättre förstå oss själva. I mina artiklar strävar jag efter att överbrygga klyftan mellan vetenskaplig kunskap och våra vardagliga erfarenheter.
"Ikon": Denna plus size-modell återupplivar en bortglömd vintageklänning

