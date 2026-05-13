"Mellan Brigitte Bardot och Monica Bellucci": på stranden i Rio väcker den här modellen uppståndelse.

Det finns foton som vid första anblicken förflyttar en till en annan plats. Den som nyligen delades av den franska modellen Romane (@romaneinnc) på sitt Instagramkonto faller helt klart inom den kategorin. Avkopplande på en livlig strand i Rio de Janeiro fångade den unga kvinnan ett avkopplande ögonblick, fullt av solsken, liv och lugn. Och på sociala medier jämfördes snabbt hennes energi med de största ikonerna inom europeisk film.

En livfull scen på den brasilianska sanden

På bilden sitter Romane bekvämt i en färgglad strandstol, hennes långa, vågiga, gyllenblonda hår faller ner över axlarna. Runt henne skymtar vimmel på en strand i Rio mitt på eftermiddagen: gatuförsäljare går förbi, gröna och röda solstolar utspridda på sanden, barnvagnar och badgäster som njuter av solen.

En typiskt brasiliansk scen, där varje detalj utstrålar värme och spontanitet. Med blicken lätt vilsen i horisonten, minimal smink och gyllene hy, känns Romane perfekt hemma i denna miljö. En avslappnad, nästan drömsk uppträdande som ger fotografiet en nästan filmisk kvalitet.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Romane (@romaneinnc)

Fans ser henne som en "tidlös skönhet"

Det var just denna atmosfär som fängslade hennes följare. Kommentarer strömmade in under inlägget: "mellan Brigitte Bardot och Monica Bellucci", "Jag älskar stilen", "det här fotot är ett konstverk" ... För många frammanar bilden den europeiska filmens guldålder, då strålande hjältinnor lyste upp Medelhavets stränder med obehindrad elegans. Och jämförelsen är långt ifrån obetydlig.

Brigitte Bardot, en absolut ikon från 1960-talet, präglade djupt den kollektiva fantasin med sina framträdanden på Saint-Tropez stränder och sin samtidigt "vilda" och raffinerade look. Monica Bellucci, å andra sidan, har i årtionden förkroppsligat en tidlös skönhet, en av naturlighet och balans. Två olika världar, men samma idé: den fria kvinnan. En symbolisk koppling som är lika smickrande som inspirerande.

Återkomsten av en solig och naturlig estetik

Det här inlägget är också en del av en bredare trend. De senaste månaderna har vi på Instagram och TikTok bevittnat den stora återkomsten av en solig och "filterfri" estetik, inspirerad av ikonerna från 60- och 70-talen.

Naturligt hår, solkysst hud, avslappnade looks, vardagliga scener snarare än överpolerade miljöer… denna önskan om autenticitet är tydlig i många designers och modellers flöden. Romanes inlägg illustrerar denna trend perfekt. Långt ifrån en överdrivet konstruerad bild erbjuder hon en livfull, levande och inbjudande bild som inspirerar reslust.

Med detta enkla foto taget på en strand i Rio har den franska modellen Romane (@romaneinnc) lyckats fånga något värdefullt: en känsla. Känslan av oändliga somrar, promenader på sanden och filmhjältinnorna som har format fantasin hos så många generationer. Och att döma av hennes fans entusiasm kommer vi helt klart att följa henne från en strand till nästa under lång tid framöver.