Denna plus size-modell gör succé i en röd satinklänning

På Chanel Cruise 2026-2027-visningen i Biarritz gjorde många looks ett bestående intryck. Paloma Elsessers knallröda ensemble från topp till tå var en av kvällens mest fotograferade.

En scharlakansröd stickad look från topp till tå

Den 28 april 2026, exakt ett år efter att han utnämnts till konstnärlig ledare för Chanel, presenterade Matthieu Blazy sin första Cruise-kollektion i Biarritz – just den plats där Gabrielle Chanel öppnade sitt modehus 1915. En meningsfull återgång till rötterna, som lockade en stor och mångsidig uppsättning kändisar, inklusive Paloma Elsesser.

För tillfället valde hon en helscharlakansröd ensemble – en av de dominerande nyanserna för vår/sommar 2026-säsongen, som redan presenterades i Chanels modevisning. Hon bar en långärmad stickad topp med V-ringning och en matchande midikjol i samma röda nyans, i kombination med en hjortmönstrad lurvig väska och tvåfärgade beige-vita klackar. En total monokrom look, där färgen talade för sig själv.

Röd, säsongens måste-ha-färg

Valet av rött är inte obetydligt i detta sammanhang. Scharlakansrött har etablerat sig som en av de utmärkande nyanserna för vår-sommarsäsongen 2026 – bland annat bars den av den amerikanska skådespelerskan Anne Hathaway på röda mattan i filmen "The Devil Wears Prada 2", eller i looken hos flera gäster på Chanel-visningen samma kväll.

Paloma Elsesser, Chanels nya officiella musa

Hennes närvaro i Biarritz vittnar om hennes nya status som modehusets officiella ansikte utåt, inom ramen för den nya era som inleddes av Matthieu Blazy. Sedan starten på Chanel har Paloma Elsesser förkroppsligat en modevision som stämmer perfekt överens med filosofin hos Chanels konstnärliga ledare: kläder som är gjorda för att bäras, och mångsidiga kroppar som lever i dem utan hierarki.

Det här är inte första gången den amerikanska modellen har förknippats med Chanel under den här ledningen – men det är kanske här som hon tydligast har påtvingat sin visuella identitet husets värld: en kvinna som varken strävar efter att smälta in i omgivningen eller att överraska, utan helt enkelt existera fullt ut i det plagg hon bär.

Kort sagt, Paloma Elsesser behövde inte en aftonklänning för att glänsa i Biarritz. Hon bar helt enkelt sin valda färg som om den vore hennes egen, med den där tysta självsäkerheten som förvandlar ett modeval till något självklart. En lektion i stil, men framför allt i attityd.