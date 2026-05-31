Denna plus size-modell gör succé med en vintagekorsett

På sitt Instagramkonto, i en puderrosa korsett med vintagekänsla, tecknar den amerikanska "plus-size"-modellen Paloma Elsesser en look som är lika mjuk som den är slående.

En puderrosa korsett som orsakar sensation

Tajmingen kunde inte ha varit bättre: en delikat, puderrosa korsett med en strukturerad silhuett och noggranna detaljer, i en distinkt vintagestil. En mjuk nyans, både retro och romantisk, som ser ut som om den kom direkt från en Hollywood-boudoir. På Instagram utlöste fotot omedelbart en mängd kommentarer, där hennes följare berömde det självförtroende med vilket Paloma Elsesser bär plagget.

En teaser för Victoria's Secret

För att komplettera sitt inlägg valde Paloma Elsesser en kort men tydlig bildtext: "Änglarnas stad!!! Vi kallar på alla änglar!!!" Detta åtföljdes av ett omnämnande av varumärket Victoria's Secret. En tydlig referens till Los Angeles smeknamn, såväl som till uppmaningen till "änglar" som nyligen lanserades av det amerikanska märket, som just nu förbereder sin modevisning för 2026 och sin nya ensemble. Fansen var snabba med att tyda denna teaser: vadslagningen är redan igång om platsen och lineupen för nästa visning.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av paloma elsesser (@palomija)

Paloma Elsesser, "kurvig ängel" blev ikon

Paloma Elsesser, som först gick på Victoria's Secret-catwalken 2024, har blivit ett av de ledande ansiktena inom inkludering inom mode. År 2023 vann hon till och med det prestigefyllda priset Model of the Year vid British Fashion Awards – en första gång för en plus size-modell. Sedan dess har hon prydt otaliga tidningsomslag, kampanjer och catwalk-visningar utan att kompromissa med sin autenticitet.

En silhuett som hyllar allt

Utöver klädvalet är det bildens symboliska kraft som resonerar. Genom att bära detta plagg som historiskt sett förknippats med ett visst "feminint ideal" vidgar Paloma Elsesser möjligheternas rike. En puderrosa korsett på en kropp som inte uppfyller branschens restriktiva standarder är ett subtilt men kraftfullt uttalande: mode borde inte komma i två storlekar. Och budskapet når fram, vilket framgår av de tusentals entusiastiska reaktionerna på hennes inlägg.

Med denna enkla bild påminner Paloma Elsesser oss om varför hon har etablerat sig som en av de mest inspirerande figurerna inom samtida mode. Genom att blanda vintage-elegans med ett engagemang för inkludering bevisar hon att även en puderrosa korsett kan vara revolutionerande.