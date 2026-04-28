"Ikon": Denna plus size-modell återupplivar en bortglömd vintageklänning

Fabienne Ba.
@palomija / Instagram

Ibland räcker det med ett enkelt Instagram-inlägg för att få ett bortglömt plagg tillbaka i rampljuset. Paloma Elsesser bevisade detta genom att bära en klänning från Prada-arkivet 2009 med en tydlig pinup-känsla, vilket omedelbart utlöste en reaktion från internetanvändare.

En klänning från Prada-arkivet framtagen ur garderoben

Klänningen i fråga kommer från Pradas 2009-kollektion, en avgörande period för det italienska modehuset präglad av starka retroreferenser. Med sina pinup-koder – en åtsittande silhuett, accentuerade kurvor och en chic 1950-talsestetik som återupplivats av Miuccia Prada – verkade klänningen dömd att glömmas bort i arkiven... tills Paloma Elsesser väckte den till liv igen.

Som komplement till sina Instagram-bilder skrev Paloma Elsesser helt enkelt: "prada '09 fine ❤" . Två ord, en hjärtemoji och tusentals reaktioner. Modecommunityn berömde omedelbart hennes plaggval och betonade vikten av att ta fram ett så specifikt plagg från arkiven snarare än att fokusera på de senaste kollektionerna.

Paloma Elsesser, arkivarie för lyxvintage

Paloma Elsesser bär inte mode – hon omformar det. Oavsett om det är en strukturerad klänning till en gala eller ett vintagefynd, har hon en självsäker, avantgardistisk energi som drar till sig uppmärksamhet utan att kräva den. Hennes uttalade smak för arkiven från modehus som Prada, Miu Miu och Versace är väl dokumenterad, och det här inlägget är det senaste exemplet.

En ikon som blåser nytt liv i glömda bitar

Paloma Elsesser, som upptäcktes på Instagram av den legendariska makeupartisten Pat McGrath, har gått catwalken för Fendi, Versace, Coperni och Tommy Hilfiger, och prydt omslagen till ett flertal internationella utgåvor av Vogue. Kanske är det på egen hand, med inlägg så enkla som en hjärtemoji på en Prada-klänning från 2009, som hon utövar sitt mest direkta inflytande – en påminnelse om att fantastiska plagg aldrig går ut.

Genom att återigen lyfta fram denna Prada-klänning från 2009 bekräftar Paloma Elsesser en sak: "sann stil" följer inte kollektionskalendern. Den hämtar inspiration från det förflutna, omtolkar det och ger det en ny klang. Mer än bara en viral look påminner denna framtoning oss om att det mest slående modet ofta är det som vågar återuppliva glömda skatter.

Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Kategoriserad som "plus size", fängslar denna modell med en svart fjäderprydd topp

