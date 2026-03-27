Den här modellen syns utan smink och väcker många reaktioner

Julia P.
Den sydkoreanska modellen och influencern Choi Jun Hee uppmärksammades nyligen efter att ha delat en video på sig själv utan smink. Hon är känd för sina noggrant utformade framträdanden på sociala medier och valde att visa sitt naturliga ansikte, en skarp kontrast till den bild som vanligtvis förknippas med hennes inlägg.

En naturlig video som överraskar internetanvändare

I det korta klippet som publicerats på Instagram syns Choi Jun Hee först med glasögon och utan smink, och antar en avsiktligt enkel stil. Videon visar sedan en övergång till hennes vanliga look, som kännetecknas av mer avancerad sminkning. Denna visuella kontrast utlöste snabbt många reaktioner online, där vissa nätanvändare uttryckte förvåning över denna "förvandling".

Ett inlägg som delats före en viktig händelse

Detta uttalande kommer samtidigt som modellen förbereder sig för att fira sitt bröllop, som är planerat till maj. Genom det här inlägget verkar hon ha velat visa en mer personlig sida av sin offentliga image och lyfta fram en naturlig look som sällan syns på hennes sociala medier.

Choi Jun Hee är också känd som dotter till den sydkoreanska skådespelerskan Choi Jin Sil, en framstående figur inom sitt lands underhållningsindustri. I flera år har hon utvecklat sin egen online-närvaro, särskilt genom sitt mode- och livsstilsinnehåll.

En reflektion över image på sociala medier

Videon åtföljs av ett humoristiskt budskap som uppmanar tittarna att inte döma en bok efter omslaget, ett tema som ofta utforskas av innehållsskapare. Genom att visa upp olika aspekter av sin image illustrerar den sydkoreanska modellen och influencern Choi Jun Hee hur sociala medier kan påverka allmänhetens uppfattning.

De observerade reaktionerna visar ett fortsatt intresse för innehåll som betonar autenticitet. Flera internetanvändare uttryckte sin uppskattning för detta tillvägagångssätt och ansåg att det bidrar till en mer realistisk skildring av vardagslivet.

Mellan offentlig image och spontanitet

Denna typ av publikation återspeglar också en utveckling inom digitala metoder, där många offentliga personer väljer att växla mellan högproducerat innehåll och mer spontana ögonblick. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för dem att upprätthålla en direkt kontakt med sin publik samtidigt som de diversifierar de format de erbjuder.

Genom att dela den här sminkfria videon presenterar den sydkoreanska modellen och influencern Choi Jun Hee äntligen en mer nyanserad syn på den offentliga imagen och påminner oss om att framträdanden som sänds online ofta är ett resultat av specifika estetiska val.

Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
Tracey Norman: Resan för en svart transmodell som blev en symbol
På sanden visar denna kurviga modell stolt upp sin figur.

