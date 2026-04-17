Plus size-modellen Ashley Graham återupplever färgglad vintage och skapar sensation

I ett Instagram-inlägg sammanfattade den amerikanska modellen Ashley Graham sina modeval med en enkel fras: "Jag tar min vintage med lite kurva ." Hon listade sedan flera ikoniska modehus – Issey Miyake, Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli – samt Gabriel Held Vintage.

En mycket självsäker arkivgarderob

Med det här inlägget visar Ashley Graham upp en vintagegarderob som är utformad som ett sant stiluttryck. Urvalet av ikoniska märken som Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli och Issey Miyake skapar ett uttrycksfullt modeuniversum. Mer än bara ett kurerat urval av plagg, avslöjar det här inlägget en vision av vintage som en lekplats, där ikoniska referenser blandas med en stark affinitet för slående silhuetter.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av ASHLEYGRAHAM (@ashleygraham)

Ett sätt att hävda sin form

Styrkan i det här inlägget ligger också i dess bildtext. Genom att skriva "Jag tar min vintage med lite kurva" kopplar Ashley Graham tydligt idén om ett modearkiv till en kurvig figur, utan att försöka släta ut eller neutralisera hennes image. Detta korta men effektiva uttalande är i linje med hennes karriär. Ashley Graham har alltid förespråkat inkluderande mode och påminner oss om att banbrytande stil, lyx och åtråvärdhet aldrig bör reserveras för en enda kroppstyp.

Med bara några få ord levererar Ashley Graham ett inlägg som går utöver bara "stilistisk effekt". Genom att kombinera ikoniska varumärken, vintageplagg och djärva silhuetter erbjuder hon en friare, mer modern tolkning av arkivmode. Framför allt fungerar det här inlägget som en påminnelse om att en vintagegarderob kan förkroppsligas fullt ut.