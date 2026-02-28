Denna mamma och dotter omtolkar Carolyn Kennedys ikoniska utseende på Instagram och skapar furore.

1990-talets minimalism har aldrig riktigt lämnat våra garderober. På Instagram blåser en mor-dotter-duo – Kara Mendelsohn och hennes dotter Ella Grace – nytt liv i den genom att återskapa Carolyn Bessette-Kennedys ikoniska silhuetter. Resultatet: fängslande videor och en våg av beundran för tidlös elegans.

En New York-ikon som fortfarande älskas

Det är omöjligt att prata om 1990-talets elegans utan att tänka på Carolyn Bessette-Kennedy. Hon var en ledande figur inom New York-stilen och arbetade på Calvin Klein när hon träffade John F. Kennedy Jr. Hennes look fängslade snabbt alla.

Hennes garderob? Rena linjer, skarpa snitt, en palett av neutrala toner. Delikata slipklänningar, oklanderligt skräddarsydda kappor, midikjolar i kombination med svarta polotröjor, cigarettjeans och diskreta stövlar: allt handlar om balans och proportioner. Och på senare tid har hennes stil upplevt en verklig återuppgång i popularitet. Mellan nostalgi för nittiotalet och nya produktioner tillägnade Kennedy-dynastin – särskilt Ryan Murphys serie "Love Story" – etablerar Carolina Bessette-Kennedys estetik sig återigen som en riktmärke.

Autentiska arkiv för att återskapa magin

Det var på Instagram som Kara Mendelsohn och hennes dotter Ella Grace bestämde sig för att hylla denna ikon. Deras idé? Att återskapa, med nästan museilik precision, hennes mest emblematiska looks. Det unika med deras tillvägagångssätt ligger i en avgörande detalj: Kara arbetade på Calvin Klein på 1990-talet. Hon behöll flera plagg från kollektioner och modevisningar från den tiden. Vissa är lika, till och med identiska, med de som Carolyn Bessette-Kennedy bar.

I videorna som publicerats på Ella Graces konto ser man dem hantera kläderna, visa originaletiketterna och kommentera tygerna. En kamelfärgad A-linjekjol i mocka i kombination med en svart polotröja och knähöga stövlar. En böljande klänning med tunna axelband som följer dina rörelser utan att begränsa dina rörelser. En subtilt draperad rutig ensemble. Varje outfit är tänkt som en trogen och förkroppsligad hyllning.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Ella Grace Mendelsohn (@ellamendelsohn)

Återkomsten av "tyst lyx"

Denna återupptäckt är en del av en bredare trend: den moderna minimalismen, ofta beskriven som "tyst lyx". Catwalks och gator återinför långa rockar, rena klänningar och kläder i nyanser av svart, vitt, kamelrött eller marinblått.

Redan på 1990-talet förkroppsligade Calvin Klein denna vision av diskret lyx. Idag är detta tillvägagångssätt särskilt starkt: att investera i tidlösa plagg, prioritera kvalitet och fira sofistikerad enkelhet. Kara Mendelsohn och hennes dotter Ella Grace reproducerar inte bara en aktuell trend. De påminner oss om att dessa kollektioner har en historia, ett sammanhang och en sammanhang.

En inspirerande överföring

Utöver mode berättar deras projekt en historia om att föra traditioner vidare. En mamma delar med sig av arkiven från en era hon upplevde på nära håll. Tillsammans blåser de nytt liv i plagg som omsorgsfullt bevarats i årtionden. Denna generationsöverskridande dialog har särskilt resonerat med onlinepubliken.

Recensionerna berömmer plaggens äkthet, passionen för detaljer och skärningarnas skönhet. Om Carolyn Bessette-Kennedy fortsätter att fängsla, beror det utan tvekan på att hennes stil förkroppsligar ett slags tyst självförtroende. Ett sätt att bära sina kläder med säkerhet, utan att "överdriva".

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Ella Grace Mendelsohn (@ellamendelsohn)

Genom att återskapa sina silhuetter från autentiska arkiv förvandlar Kara Mendelsohn och hennes dotter Ella Grace beundran till ett "dokumenterat kreativt projekt". På Instagram bevisar de att en verkligt ikonisk stil aldrig bleknar: den utvecklas, förs vidare och inspirerar, generation efter generation.