Dessa 5 typer av skor försvagar dina fötter, enligt en fotvårdsspecialist

Vi väljer dem för deras stil eller omedelbara komfort. Vissa vardagsskor kan dock på lång sikt försvaga fötterna och orsaka obalans i hållningen.

Höga klackar: för högt tryck på framfoten

Stilettklackar, som symbol för elegans, förändrar viktfördelningen djupt. Ju högre hälen är, desto mer koncentreras belastningen på framfoten, vilket kan leda till smärta i mellanfoten och förvärra vissa deformiteter som hallux valgus.

Biomekaniska analyser visar också att långvarigt bruk av höga klackar påverkar den allmänna hållningen: knän, höfter och ländrygg kompenserar för framåtlutningen. Denna upprepade anpassning kan bidra till muskelspänningar och kronisk smärta. Specialister rekommenderar att reservera dessa modeller för speciella tillfällen och att välja mer måttliga klackhöjder med bra hälstöd dagligen.

[bädda in]https://www.tiktok.com/@pauthepodiatrist/video/7379943573417921824?embed_source=121374463%2C121468991%2C121439635%2C121749182%2 C121433650%2C121404358%2C121497414%2C122122240%2C121351166%2C1218115 00%2C121960941%2C122122244%2C122122243%2C122122242%2C121487028%2C121 331973%2C120811592%2C120810756%2C121885509%3Bnull%3Bembed_blank&refer=embed&referer_url=www.grazia.fr%2Fmode%2Ftendances-mode%2Fje-suis podologue-voici-les-paires-de-chaussures-pour-femmes-que-je-ne-porterai-jamais-1101834.html&referer_video_id=7379943573417921824[/embed]

Sneakers utan snörning: otillräckligt stöd

Slip-on sneakers är praktiska och snabba att ta på sig, och tilltalar tack vare sin enkelhet. Avsaknaden av snören eller ett justerbart fästsystem kan dock minska fotstabiliteten i skon.

Utan en exakt passform kan foten glida något vid varje steg. Tårna tenderar då att böja sig för att hålla skon på plats, vilket ökar muskelspänningen med tiden. Fotvårdsspecialister påminner oss om att korrekt stöd för vristen är avgörande för att begränsa upprepade mikrorörelser, förhindra blåsor och skydda lederna.

Plattformsmulor: en instabil bas

Platåskor med mule kombinerar två problematiska element: en tjock sula och brist på ryggstöd. Denna design kan öka risken för instabilitet, särskilt vid fotleden.

En styv plattform begränsar fotens naturliga rullande rörelse. Foten är utformad för att absorbera stötar och anpassa sig till underlaget tack vare en viss grad av flexibilitet. När denna rörelse hindras kompenserar andra leder. Avsaknaden av en hälrem ökar också risken för skador. Fotledsstukningar är bland de vanligaste skadorna på nedre extremiteterna, särskilt vid snabba rörelser eller på ojämna ytor.

[bädda in]https://www.tiktok.com/@pauthepodiatrist/video/7372027563457121568?embed_source=121374463%2C121468991%2C121439635%2C121749182%2 C121433650%2C121404358%2C121497414%2C122122240%2C121351166%2C1218115 00%2C121960941%2C122122244%2C122122243%2C122122242%2C121487028%2C121 331973%2C120811592%2C120810756%2C121885509%3Bnull%3Bembed_blank&refer=embed&referer_url=www.grazia.fr%2Fmode%2Ftendances-mode%2Fje-suis podologue-voici-les-paires-de-chaussures-pour-femmes-que-je-ne-porterai-jamais-1101834.html&referer_video_id=7372027563457121568[/embed]

Skumträskor i Crocs-stil: bedrägligt bekväma

Mjuka och lätta skumträskor ger en omedelbar känsla av komfort. Deras mycket flexibla struktur och begränsade stöd kan dock försvaga fötterna om de används under längre perioder.

Bristande lateral stabilitet kan öka risken för stukningar hos personer med känsliga vrister eller hypermobilitet. Dessutom kan en för mjuk sula belasta muskler och senor kraftigt, vilket måste kompensera för bristen på strukturerat stöd. Fotvårdspersonal betonar att en lämplig sko bör stabilisera hälen och stödja rörelsen utan att vara alltför flexibel.

Flip-flops och platta sandaler: ansträngda tår

Flip-flops och platta sandaler, mycket populära så fort vädret blir varmare, verkar idealiska i varmt väder eller för svullna fötter. Deras design belastar dock tårna konstant. För att förhindra att skon glider måste foten spännas vid varje steg. Denna upprepade sammandragning kan orsaka smärta i fotsula och förvärra vissa inflammationer, såsom plantar fasciit.

Den fullständiga bristen på stöd på baksidan av foten ökar också risken för fall, särskilt på våta underlag. American Podiatric Medical Association rekommenderar att denna typ av sko inte rekommenderas för långa promenader eller långvarigt dagligt bruk.

Varför det är viktigt att stanna på plats

Foten innehåller 26 ben och ett flertal leder, ligament och senor. Den ger balans, absorberar stötar och stödjer hela kroppen. Olämpliga skor orsakar inte bara lokalt obehag; de kan påverka den allmänna hållningen. På lång sikt kan dåligt stöd bidra till smärta i knä, höft eller rygg. Specialister rekommenderar att man väljer modeller som:

De håller hälen stadigt

De erbjuder en stabil sula, varken för mjuk eller för stel.

Tillåt en smidig progression av steget

De anpassar sig till fotens form

Det handlar inte om att förbjuda vissa stilar, utan om att undvika långvarigt slitage när stödet inte är tillräckligt.

Kort sagt, att ta hand om dina fötter innebär också att bevara din balans och rörlighet. Att byta skor, lyssna på smärtsignaler och söka råd hos en fotvårdsspecialist vid ihållande obehag är enkla steg som kan göra skillnad i längden.