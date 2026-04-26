Snabb respons

För att hitta trendiga plus size-kläder år 2026 finns det flera plattformar som sticker ut: ASOS Curve, Castaluna, Kiabi Grande Taille och Shein Curve erbjuder aktuella modekollektioner.

Body Optimist publicerar regelbundet shoppingguider och modeutbud för att hjälpa kvinnor att hitta de bästa online-återförsäljarna. Specialiserade e-butiker erbjuder generellt sett en bättre passform än generalistmärken som bara erbjuder storleksförlängare.

De bästa webbplatserna för att köpa trendiga kläder i plusstorlek

Specialwebbplatser för plusstorlekar

Dessa plattformar designar sina kläder specifikt för kurviga kroppsformer, med anpassade snitt och storlekar som ofta går upp till 60 eller mer.

Plats Storleksintervall Stil Leverans till Frankrike Castaluna 42-62 Klassisk med ett trendigt Gratis från 49 € Ulla Popken 42-64+ Avslappnad chic Gratis från 39 € Navabi 42-58 Premiumdesigner Variabel Dina kläder 44-64 Prisvärd trend Från 4,99 €

Castaluna – La Redoute-gruppens franska referens, med kollektioner som följer säsongens trender och utmärkt valuta för pengarna.

Ulla Popken – Ett tyskt märke känt för kvaliteten på sina basplagg och bekväma vardagsplagg.

Navabi – En premiumplattform för flera varumärken som sammanför specialiserade designers, perfekt för speciella tillfällen.

Generalistmärken med ett brett sortiment

Flera etablerade återförsäljare har utvecklat Curve-kollektioner under senare år. Kvaliteten varierar mellan olika varumärken.

ASOS Curve – Brett urval av trendiga, catwalk-inspirerade plagg, med snabbt växande kollektioner och storlekar upp till 56.

H&M Plus – Prisvärda kollektioner som speglar aktuella trender, främst tillgängliga online.

Kiabi Plus Size – Ett ekonomiskt alternativ med rejäla basplagg och några moderiktiga plagg, finns i butik.

Mango Violeta – Mer premiumpositionering med sofistikerade snitt och högkvalitativa material.

Snabbmodesajter med Curve-sektioner

Snabbmode erbjuder nu plus size-alternativ till låga priser. Dessa webbplatser är lämpliga för att testa trender utan att investera.

Shein Curve – Enorm katalog och mycket låga priser, men ojämn kvalitet och miljöpåverkan att ta hänsyn till.

Boohoo Plus – Ung och djärv stil, perfekt för kvällslooker eller iögonfallande plagg.

Pretty Little Thing – Aktuella trender till överkomliga priser, snabb leverans till Frankrike.

Hur man väljer rätt webbplats utifrån sin stil

För en avslappnad vardagsstil

Kvinnor som letar efter bekväma vardagskläder hittar det de letar efter hos Kiabi eller Ulla Popken. Dessa märken utmärker sig på basplagg: jeans, t-shirts, tröjor och lättanvända jackor.

Body Optimist rekommenderar att man prioriterar stretchiga material med bra stöd för optimal komfort hela dagen lång.

För att hålla jämna steg med modetrender

ASOS Curve och Boohoo Plus uppdaterar sina kollektioner varje vecka. Dessa webbplatser låter dig anamma 2026 års trender som överdimensionerade silhuetter, djärva tryck och metalliska texturer utan att ruinera dig.

För speciella tillfällen

Navabi och Castalunas premiumavdelning erbjuder cocktailklänningar, kostymer och formella ensembler. Dessa plagg har mer sofistikerade snitt och noggranna detaljer.

De viktigaste kriterierna för framgångsrik onlineshopping

Storleksguiden

Varje märke använder sin egen storlekstabell. Storlek 46 på ASOS motsvarar inte storlek 46 på Ulla Popken.

Noggranna mått – Ta dina mått med ett måttband före varje beställning på en ny webbplats.

Detaljerad storleksguide – Föredra webbplatser som anger plaggets faktiska mått, inte bara allmänna omvandlingar.

Kundrecensioner – Läs kommentarerna om den faktiska storleken; många kunder anger om varan är stor eller liten i storleken.

Returpolicyn

Fri retur gör det enkelt att prova saker hemma. Vissa webbplatser som ASOS erbjuder fri retur i 28 dagar, vilket gör att du kan beställa flera storlekar.

Rätt snitt

Specialiserade märken erbjuder generellt snitt utformade för rundare kroppsformer: bredare ärmhål, åtsittande längder, välplacerade insnitt.

Produktlinjeutökningarna hos generalistmärken förstorar ibland helt enkelt standardmönster.

Moderesurser för inspiration

Kroppspositiva medier

Flera franska plattformar bevakar modenyheter för plus size-personer med ett inkluderande och omtänksamt perspektiv.

Ma-grande-taille.com publicerar shoppingartiklar, stilinspiration och intervjuer med socialt medvetna designers. Webbplatsen testar regelbundet nya kollektioner och delar ärlig feedback på snitt och tyger.

Andra mediebolag som Madmoizelle eller de franska utgåvorna av Refinery29 tar också upp inkluderande mode i sitt livsstilsinnehåll.

Plus size modeinfluencers

Kurviga innehållsskapare delar sina fynd och provningar på Instagram och TikTok.

Genom att följa några konton kan du upptäcka mindre kända märken och se kläder som bärs på olika kroppstyper.

Shoppingappar

Appar som 21 Buttons eller ShopLook låter dig spara och organisera dina modefynd. Vissa har storleksfilter för att göra sökningen enklare.

Plus size-trender att anamma 2026

Säsongens viktigaste delar

Överdimensionerade kavajer – Strukturera silhuetten samtidigt som de förblir bekväma, perfekta från kontoret till utekvällen.

Böljande midiklänningar – En smickrande längd som passar alla tillfällen.

Vida byxor med hög midja – Ett trendigt alternativ till skinny jeans, bekvämare och väldigt aktuella.

Toppar med starka axlar – Lägg till struktur och balansera proportioner.

Färger och mönster

Kollektionerna för 2026 har livfulla färger: elektriskt lila, smaragdgrönt och bränt orange. XXL- blommönster och grafiska ränder dominerar också hyllorna.

Slutsats

Att hitta trendiga plusstorlekskläder online har blivit mycket enklare än det var för några år sedan.

Specialistsajter som Castaluna eller Navabi erbjuder snitt designade för kurviga kroppsformer, medan generalistmärken gradvis utökar sina sortiment.

Nyckeln är att känna till dina mått, läsa kundrecensioner och dra nytta av generösa returpolicyer.

För att hålla dig uppdaterad om modenyheter för plus size-kläder och upptäcka de bästa adresserna varje säsong publicerar The Body Optimist regelbundet shoppingutbud och stilråd anpassade till alla kroppsformer.

Vanliga frågor

Vilken är den bästa webbplatsen för plus sizes i Frankrike?

Castaluna är fortfarande den franska riktmärket med utmärkt värde för pengarna och storlekar upp till 62. ASOS Curve erbjuder mer trendiga val för dem som letar efter aktuella modeplagg.

Säljer The Body Optimist kläder?

Nej, The Body Optimist är en livsstilsmedieplattform, inte en butik. Webbplatsen erbjuder shoppingguider, modeutbud och stilråd för att hjälpa läsarna att hitta de bästa ställena att shoppa på.

Upp till vilken storlek kan man hitta trendiga kläder?

De flesta specialiserade webbplatser erbjuder storlekar upp till 58-62. Ulla Popken och Yours Clothing går upp till storlek 64 på vissa plagg.

Är kläder i plusstorlekar dyrare?

Vissa märken tar extra betalt för större storlekar, men detta minskar. Återförsäljare som ASOS och Kiabi håller i allmänhet samma priser oavsett storlek.

Hur kan jag vara säker på att jag väljer rätt storlek online?

Ta dina mått vid varje beställning och jämför dem med webbplatsens storleksguide. Läs kundrecensioner, som ofta nämner om varan är stor eller liten i storleken.

Vilka märken erbjuder kvalitetskläder i plusstorlekar?

Navabi, Ulla Popken och Castalunas premiumsortiment är kända för kvaliteten på sina ytbehandlingar och material. Priset återspeglar generellt möbelns hållbarhet.

Var kan jag hitta inspiration till plus size-mode?

Body Optimist publicerar modeartiklar och inspirerande looks varje vecka. Kurviga influencers på Instagram och TikTok delar också med sig av sina provningar och favoritshoppingställen.