Enligt en studie ger vissa färger dig omedelbart en hälsosam lyster.

Tänk om din garderob hade förmågan att lysa upp din hy på ett ögonblick? En vetenskaplig studie undersökte färgers inverkan på uppfattningen av kropp och ansikte. Resultatet: vissa nyanser är särskilt iögonfallande ... men framför allt påminner de oss om att det kan vara ett sant nöje att leka med färger.

Svart och rött, klassiker som lämnar ett bestående intryck.

Enligt en studie publicerad i tidskriften Acta Psychologica påverkar vissa färger hur en silhuett uppfattas. Svart och rött, i synnerhet, sticker ut som nyanser som förknippas med ett utseende som anses mer smickrande och visuellt slående.

Svart uppfattas ofta som elegant, strukturerat, nästan tidlöst. Det definierar linjer, ger djup och skapar ett intryck av sammanhang i en outfit.

Rött, å andra sidan, fångar omedelbart uppmärksamhet. Livfullt och intensivt, det ger karaktär till en look och drar naturligt ögat till sig. Det är en färg som inte går obemärkt förbi och kan förstärka den visuella effekten av en outfit.

Dessa effekter betyder inte att dessa färger "förvandlar" kroppen, utan snarare att de påverkar den övergripande uppfattningen av en outfit.

Andra färger, andra effekter

Studien visar också att vissa nyanser, såsom grönt eller grått, i just detta sammanhang förknippades med en något annorlunda uppfattning av silhuetten. Dessa resultat bör dock tolkas med försiktighet. Hur en färg uppfattas beror på många faktorer. Plaggets snitt, tyget, hållningen, men även och särskilt kontrasten med din hudton spelar en nyckelroll.

Till exempel kan samma färg ljusa upp en hy och se mjukare ut på en annan. Vitt, blått eller grönt har inte samma effekt beroende på din huds undertoner. Med andra ord fungerar färg aldrig isolerat. Den interagerar med dig, med din energi, din stil och hur du bär dina kläder.

Att bära färg är ett riktigt visuellt lyft.

Utöver de vetenskapliga resultaten finns det en enkel och glädjefylld idé: färg är bra för dig. Den lockar till sig ljus, framhäver hudens nyanser och ger liv åt en outfit.

I en värld som ibland kan kännas väldigt neutral, även lite grå, kan det vara ett sätt att uttrycka sin personlighet och väcka sin naturliga utstrålning att våga bära färg. En ljus tröja, en lysande klänning eller till och med en enkel färgglad accessoar kan vara tillräckligt för att fräscha upp din look. Speciellt starka färger har den där lilla "hälsosamma glöden"-effekten som inte bara beror på hur andra uppfattar dem, utan också på hur du känner dig när du bär dem.

Ingen press, bara kul

Det är viktigt att komma ihåg: dessa resultat är inte regler att följa. Det finns ingen skyldighet att bära en viss färg för att "förbättra" ditt utseende. Din hud, din hy, din kropp är helt giltiga precis som de är. Färger är inte där för att korrigera någonting, utan för att komplettera, framhäva eller helt enkelt få dig att må bra.

Vissa människor älskar neutrala och minimalistiska toner, medan andra känner sig piggare av livfulla paletter. Alla dessa är giltiga. Nyckeln är att välja kläder där du känner dig bra, fri och sann mot dig själv.

Slutligen belyser denna studie en intressant poäng: färg spelar en roll i uppfattningen, men den är först och främst ett verktyg för uttryck. Oavsett om du föredrar djupsvart, djärvt rött, pastellnyanser eller livfulla färger, säger varje val något om dig. Och i en värld som ibland kan sakna nyanser är det aldrig en dålig idé att lägga till lite färg i din vardag.