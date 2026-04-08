Varför 80 % av kvinnorna använder fel BH-storlek

Anaëlle G.
Vad händer om din bh inte har helt rätt storlek? Enligt flera studier använder en stor majoritet av kvinnor fel storlek, ofta utan att inse det. Mellan missuppfattningar, förändringar i kroppsform och variationer mellan märken är det lätt att bli förvirrad.

En förvirring mer utbredd än man kan tro

Siffrorna talar för sig själva : ungefär 80 % av kvinnorna har fel BH-storlek. Detta resultat, som bekräftats av olika studier och analyser från specialiserade återförsäljare, belyser en enkel verklighet: många kvinnor har aldrig lärt sig att mäta sin storlek korrekt.

Och det handlar absolut inte om slarv. Storlekssystemet kan vara komplext, ibland ointuitivt och sällan förklarat i detalj när man handlar. Som ett resultat kan man hamna i en obekväm stil utan att ens inse det.

Din kropp förändras, och det är normalt.

Din kropp är inte statisk, och det är goda nyheter. Med tiden förändras, anpassar sig och utvecklas den. Hormonella variationer, graviditet, viktfluktuationer eller helt enkelt naturligt åldrande kan alla förändra brösten.

Ändå fortsätter många kvinnor att köpa samma storlek i åratal, av vana eller bekvämlighet. Att regelbundet kontrollera dina mått säkerställer helt enkelt att dina underkläder passar din kropp som den är idag, utan onödiga begränsningar. Det handlar om att lyssna på din kropp, inte att korrigera den.

Storlekarna varierar beroende på märke

En annan faktor som komplicerar saken är att det inte finns någon strikt universell standard. En storlek kan variera något från ett märke till ett annat, eller till och med från en modell till en annan. Så du kan mycket väl hamna i en annan storlek beroende på om du väljer en balconette-, triangel- eller bygelfri bh. Varje snitt har sitt eget sätt att passa formen och ge stöd. Det är inte din kropp som är "svår", det är helt enkelt att storlekssystemet ibland saknar enhetlighet.

De små tecknen du inte bör ignorera

Din kropp försöker säga dig något, men du behöver veta hur man lyssnar. Vissa tecken kan tyda på att din bh inte passar perfekt:

  • Remmar som glider eller lämnar djupa märken på huden
  • Ett band som går längst bak
  • Hattar som gapar upp... eller som komprimeras
  • En känsla av obehag efter några timmar
  • Den ständiga lusten att justera dina underkläder

Dessa signaler är inte obetydliga. De indikerar ofta bristande passform, oavsett om det gäller storlek eller form.

Att hitta rätt passform, utan press

Idag erbjuder många återförsäljare mått i butik eller onlineguider för att hjälpa dig att bättre förstå din storlek. Generellt sett är två mått viktiga: bystmåttet och bröstmåttet.

Att kombinera dessa mått ger en mer exakt indikation, men ingenting ersätter att prova dem. Att testa olika former, material och skärningar kan göra hela skillnaden. Och framför allt finns det inget enda "rätt" sätt att bära en bh. Vissa föredrar strukturerat stöd, medan andra prioriterar komfort och rörelsefrihet.

I slutändan handlar det om mer än bara storlek. Det handlar om att hitta det som får dig att må bra, få stöd utan att begränsas, få rörelsefrihet och i harmoni med din kropp. Dina bröst behöver inte följa en standard. Dina underkläder ska anpassa sig efter dig. Att ta sig tid att välja rätt storlek är framför allt ett sätt att ge dig vardaglig komfort, utan press eller förväntningar. För att må bra i sin egen kropp börjar ofta med detaljer som bara du kan uppfatta.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
