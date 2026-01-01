Hon förvandlar ett barns lek till en haute couture-klänning, och det är fantastiskt.

Det är en lek som regerar överlägset på gräsmattan på barnkalas och utspelar sig vid varje eftermiddagste i trädgården. Denna flerfärgade tunnel, i vilken vi alla har krupit och kippat efter luft, har lämnat sandlådan för att pryda silhuetten av en fashionista som svämmar över av fantasi. Hon har förvandlat den till en skräddarsydd klänning, och mot alla odds fångar hennes skapelse perfekt modeveckans anda: udda, elegant och fantasifull.

När en enkel barnlek blir ett glamoröst plagg

Angelica Hicks vet allt om gör-det-själv-mode. Innehållsskaparen, som tycker om att återskapa exklusiva kändislooker med nästan ingenting, hämtar inspiration från vardagliga föremål för att skapa sina outfits. Hon tar denna kläddisciplin lättvindigt, med sin egen unika humor. Hon driver försiktigt med modevärldens strikta koder och gör något elegant av något billigt. En silvergirlang som finns i julkartonger, ballonger, en sopsäck eller till och med papperskakformar – allt runt omkring henne blir en inspirationskälla.

Hennes senaste genidrag? Att förvandla en ikonisk barnleksak till en överdådig, arkitektonisk klänning . Denna leksak har inspirerat otaliga barndomsberättelser, ibland i form av en magisk passage, ibland en agilitybana. Det är den flerfärgade canvastunneln: det där vikbara, formbara tillbehöret som barn brukade krypa i. En källa till ångest för vissa, en trevlig bild för andra, för Angelica är den framför allt mittpunkten i en estetisk skapelse, det bankande hjärtat i en outfit lika månliknande som den är bländande.

Från leksakslådan till omklädningsrummet är det ett kort steg. Denna innehållsskapare och improviserade designer, som driver med mode och vackert karikatyriserar catwalk-scener, omfamnar det löjliga fullt ut. Med detta ringbaserade spel lyckades hon skapa en klänning värdig catwalken: skulptural, diskret och unik. Och hon gjorde det med ett absolut minimum: några bitar svart tyg, en saxklipp, och hennes idé blev verklighet.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Angelica Hicks (@angelicahicks)

Konsten att se modepotentialen i varje föremål

Med ironi som ledstjärna har Angelica samlat över 923 000 följare på Instagram. Medan stora modehus sveper sina modeller i dyrbara textilier, använder denna innovativa innehållsskapare mindre konventionella och mer bisarra basingredienser. Denna tunnel som förvandlats till en femstjärnig klänning är bara en glimt av hennes kreativitet. Från toalettpapper för att efterlikna det draperade tyget i Jennifer Lawrences antika klänning, till en rullgardin för att återskapa tylleffekten i Carey Mulligans Balenciaga-plagg, har denna unga kvinna en fallenhet för kreativa lösningar.

Trädbark som bustier, ett chokladpapper omgjort till en halsringning, ett böljande myggnät förvandlat till en helkroppsoutfit. Angelica är själva förkroppsligandet av ordet "originalitet". Hon är dess bästa ambassadör. Denna stilfulla Mr. Bean, under sitt lekfulla uppträdande, döljer sann talang. Vissa kommenterar till och med hennes återvunna utseende: "De är bättre än originalen."

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Angelica Hicks (@angelicahicks)

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Angelica Hicks (@angelicahicks)

En innehållsskapare känd för sin uppfinningsrikedom

Medan modet ofta tar sig självt på allvar, även i sin mest uppenbara absurditet, och visar upp en kontrollerad frihet, förespråkar denna innehållsskapare total övergivenhet och estetiskt bricolage. Hon satiriserar haute couture-plagg och omtolkar modets höjdpunkter med sitt smarta öga. Hon bevisar att man kan återskapa en fyrsiffrig look med Ferrero Rocher-omslag, mormors dukar, påslakan och rester av Babibel.

Även om kläderna hon parodierar är ganska opraktiska, är det det underliggande budskapet som spelar mest roll. Stil mäts inte utifrån det monetära värdet av en outfit utan utifrån forskningen och ansträngningen bakom den. Och Angelica erbjuder sin egen tolkning av mode: rolig, ohämmad, rudimentär och underhållande.

Lärdomen att dra? Om du inte har budgeten att köpa lyxvaror, var påhittig. Hitta inspiration inte i modetidningar, utan i din femårige brorsons sovrum.