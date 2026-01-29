Search here...

I den här väskan som hittades på en secondhandbutik för 6 dollar gör den här amerikanska kvinnan en överraskande upptäckt.

Dammode
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Karolina Grabowska/Pexels

Ett enkelt besök i en secondhandbutik innebar ett överraskande fynd för en amerikansk kvinna som letade efter en billig accessoar för att komplettera sin garderob. Medan hon rengjorde sitt köp upptäckte hon ett oväntat gömställe...

Ett oväntat fynd i en begagnad väska

År 2022 hittade en amerikansk shoppare vid namn Lynora en begagnad väska för endast 6,99 dollar (cirka 6 euro) i en secondhandbutik. Lockad av priset och väskans stil tog hon med sig den hem med avsikt att fräscha upp den – knappast anande att den innehöll mycket mer än hon förväntat sig.

Ett dolt kuvert och en överraskande summa pengar

Medan Lynora inspekterade och rengjorde väskan lade hon märke till något konstigt under fodret. Hon lyfte på en tygflik och upptäckte ett gömt kuvert innehållande 300 dollar, eller cirka 252 euro. Det är en betydande summa för ett så billigt köp.

Ett brev fullt av historia

Förutom pengarna innehöll kuvertet också ett handskrivet brev från någon vid namn "Martha", som visade sig vara väskans tidigare ägare. I sitt meddelande förklarade hon att hon placerade värdesaker bland sina favoritägodelar i väntan på att hennes barn skulle ge dem hennes ägodelar efter hennes död. Hon delade också med sig av väskans personliga historia och bjöd in alla som hittade den att unna sig något speciellt.

[bädda in]https://www.tiktok.com/@marthainfused/video/7117674030865452334?embed_source=121374463%2C121468991%2C121439635%2C121749182%2C121433 650%2C121404358%2C121497414%2C122122240%2C121351166%2C121811500%2C121 960941%2C122122244%2C122122243%2C122122242%2C121487028%2C121331973%2C 120811592%2C120810756%2C121885509%3Bnull%3Bembed_blank&refer=embed&referer_url=www.demotivateur.fr%2Flifestyle%2Fdans-une-vieux-sac-achete -en-friperie-elle-retrouve-une-enveloppe-avec-250-en-liquide-et-une-lettre-de-vengeance-46982&referer_video_id=7117674030865452334[/embed]

En anekdot som spreds viralt på sociala medier

Lynora delade sin upptäckt i en TikTok-video, som snabbt fick miljontals visningar och väckte intresse online. Vissa berömde Marthas initiativ, medan andra roades av den något vågade historien bakom föremålets ursprung.

Denna ovanliga berättelse illustrerar perfekt charmen med begagnade fynd: bakom ett vanligt föremål kan det finnas en sann tidskapsel, full av minnen och överraskningar. För Lynora blev denna väska för 6 dollar mycket mer än en enkel accessoar: den var en oväntad länk till en annan persons liv och avsikter.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
