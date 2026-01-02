Vinterns bästa investering? Den här tröjan som håller dig varmare än en dunjacka.

På vintern klär du dig i lager för att skydda dig mot kylan och undvika de värsta polarbyarna. Du har på dig en veritabel rustning, men ändå huttrar du trots att du noggrant klär dig i lager. Det finns dock ett plagg med otroliga isolerande egenskaper, och det är inte en grov stickad tröja. Detta plagg, som håller din kropp varm, finns i sportklädesavdelningen.

En löpartröja som skydd mot kylan

Eftersom man inte kan ide under en filt till våren måste man böja sig upp till halsen hela vintern. Och man snålar inte med mängden tyg. Även när termometern visar 0°C klär man sig som en lappländare. Man staplar på sig tröjorna i hopp om att aldrig frysa igen, men även med en XXL- halsduk , tre tröjor och en dunjacka sipprar kylan in och biter i huden.

I motsats till vad många tror är den bästa klädlösningen mot kylan inte en handstickad ulltröja från mormor, inte heller en kashmirtröja som känns som en andra hud. Detta mirakelplagg, som tillgodoser det akuta behovet av värme, är den gemensamma nämnaren för alla erfarna joggare. Det är ett tekniskt, termiskt plagg från Decathlon. Denna tröja, som ofta bärs av löpare i dimmigt och frostigt väder, är en liten revolution i din vintergarderob. Den lämnar lätt sportavdelningen för att förbättra dina vardagskläder.

Den franska innehållsskaparen @syioubilou lovordar dess förtjänster i en video som har blivit viral. Hennes hemlighet? Hon bär den här löpartröjan med dragkedja under en löst sittande, högt skuren tröja och trotsar vinden utan att rygga tillbaka. Den är en sann ingenjörskonst som fångar upp allt drag och fungerar som ett tygelement.

Vad gör det så välkomnande och varmt

Den är utformad för att motstå kyla och begränsar termisk chock genom att behålla kroppsvärmen. Därför är den inte bara perfekt för lager-på-lager med microfleeceleggings, löparvästar och ullpannband. Den fungerar också som en isolerande bas för alla dina urbana looks.

Som innehållsskaparen påpekar i sin introduktionsvideo har denna långärmade t-shirt tumhål som ersättning för vantar. Det är inte bara en trendig estetisk detalj; den förhindrar att kall luft kommer in. Det är ett extra lager av skydd. På så sätt slipper man bry sig om handskar.

En annan fördel med detta värmelager: det följer kroppens konturer och tar inte plats under klumpiga tröjor, vilket gör det särskilt mångsidigt. TikTokern @syioubilou använder det till och med som underplagg, inte som huvudplagg.

Hur bär man den med stil och elegans?

Denna "magiska" tröja från Decathlon känns som en mysig filt draperad över dina axlar, och dess mångsidighet är obestridlig. Den är inte tänkt att vara mittpunkten i dina kläder eller att sticka ut under överdimensionerade rockar. Snarare fungerar den som en bakgrund, utgångspunkten för alla möjliga stilfulla experiment. Om du föredrar en mer diskret look kan du bära en tjock tröja eller en fleecetröja över den. Klänningar är också ett alternativ, förutsatt att du inte är för känslig i benen.

Hemligheten bakom att hålla sig snygg utan att huttra? Experimentera med lager-på-lager- konsten, vilket innebär att du smart upprepar lager-på-lager-processen flera gånger. Du kan bära den under en ljus eller färgad polotröja och sedan lägga till en rutig skjorta eller en lätt, öppen jacka för att skapa kontrast och textur. Avsluta med en lång, överdimensionerad kappa eller en quiltad pufferjacka och en tjock halsduk för att hålla dig varm. Dragkedjan på din T-shirt kan lämnas delvis öppen för att avslöja vad som finns under och skapa en intressant visuell effekt, samtidigt som du bibehåller en modern, urban stil.

I samma anda som denna exceptionellt varma tröja finns även skapelser från märket Damart, uppfinnaren av det ständigt populära Thermolactyl-plagget. Du behöver inte bära tyngden av din garderob för att trotsa den isiga luften.