Den store italienska modedesignern Valentinos bortgång: vilka var hans mest ikoniska plagg?

Valentino Garavani, en ikon inom italiensk haute couture, dog vid 93 års ålder den 19 januari 2026. Som en viktig figur inom internationell lyx lämnar han efter sig ett enormt stilistiskt arv, präglat av skapelser som har blivit legendariska.

Valentino rött, en omedelbar signatur

Från och med 1960-talet etablerade Valentino Garavani sin signaturstil genom en färg som skulle bli oskiljaktig från hans namn: röd. Denna livfulla röda färg, någonstans mellan karmin och scharlakansröd, framhäver kraftfullt och elegant silhuetter. Det är inte bara ett estetiskt val: "Valentinoröd" har blivit ett stiluttryck. Denna röda färg har burits av skådespelerskor som Anne Hathaway, Penélope Cruz och Naomi Campbell på världens mest prestigefyllda röda mattor. Bara den sammanfattar husets anda: kraftfull, raffinerad och tidlös.

Julia Roberts och den svartvita klänningen på Oscarsgalan 2001

Ett av Valentinos mest ikoniska plagg är utan tvekan klänningen som Julia Roberts bar vid Oscarsgalan 2001, där hon fick priset för bästa kvinnliga huvudroll. Det är en arkivklänning designad 1992, en djupsvart färg med inslag av vit sammet, stilen är diskret och strukturerad. Detta ögonblick markerade en vändpunkt: skådespelerskan glänste inte bara i ett vintageplagg, utan hon bekräftade också Valentinos förmåga att skapa tidlösa klänningar som överskrider årtionden utan att förlora sin briljans.

Cate Blanchetts ljusgula klänning

Ännu ett ögonblick av nåd, ännu en oförglömlig silhuett: den ljusgula klänningen som Cate Blanchett bar vid Oscarsgalan 2005. Denna skapelse i sidentaft, med sitt perfekta fall och flytande elegans, visar modeskaparens Valentino Garavanis genialitet i att kombinera klassiska former med kromatisk djärvhet. Modepressen berömde snittets delikatess och Valentinos förmåga att framhäva en stjärna utan att någonsin maskera hennes personlighet. Det är en lysande, diskret klänning som har blivit ikonisk i Oscarsgalans historia.

Kungliga och kändisbröllopsklänningar

Valentino har också varit många kändisars val för deras bröllopsdag. Bland dem prinsessan Madeleine av Sverige år 2013, i en överdådig sidenklänning i spets prydd med pärlor. Och även Jackie Kennedy, för hennes bröllop med Aristoteles Onassis år 1968, i en diskret men mycket sofistikerad outfit.

Valentinos brudklänningar kombinerar romantik och rena linjer, alltid med en strävan efter perfekta detaljer. Oavsett om det gäller drottningar, skådespelerskor eller modeller har han förvandlat dessa personliga ögonblick till oförglömliga modeögonblick.

En elegans förkroppsligad av de största ikonerna

Från det romerska jetsetet på 1960-talet till Hollywoodskådespelerskor på 2000-talet är Valentinos musor otaliga. Audrey Hepburn, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Gwyneth Paltrow och Zendaya har alla burit hans skapelser.

Valentinos stil kännetecknas av rena linjer och lyxiga tyger som chiffong, tyll, spets och crêpe, ofta förstärkta av delikata broderier. Dess mode är en hyllning till klassisk skönhet, men aldrig statisk: den utvecklas med tiden, utan att någonsin överge sina kärnprinciper – även om vissa beklagar husets brist på inkludering, en tyvärr vanlig observation i lyxvärlden.

Ett arv som överskrider mode

Bortom catwalks och röda mattor satte Valentino Garavani sin prägel på den samtida visuella kulturen. Hans estetik influerade film, fotografi och till och med modearkitekturen. År 2008 gick han officiellt i pension från modehuset han grundade och lämnade över tyglarna till nya designers samtidigt som han bevarade sitt bestående arv.

Fram till sina sista år förblev Valentino Garavani en respekterad och beundrad figur, lika mycket för sin konstnärliga vision som för sin personliga elegans. Hans bortgång markerar slutet på en era, men hans inflytande lever vidare genom arkiven, utställningarna och de otaliga klänningarna från märket som fortsätter att inspirera drömmar.