Trots begränsade resurser imponerar dessa två kvinnor med sina kreativa outfits.

Du behöver inte en enorm budget eller en lyxig studio för att dra till sig uppmärksamhet. I Lagos, Nigeria, bevisar Rachel Ojuromi och Debby Fasingha (@giverachelashot) att med fantasi, passion och mycket kreativitet är det möjligt att förvandla vilken gata som helst till en veritabel catwalk. Deras värld fängslar nu modefantaster över hela världen.

En duo som skapar furore på sociala medier

På TikTok och Instagram fängslar videor av Rachel Ojuromi och Debby Fasingha (@giverachelashot) miljontals användare. De två bästa vännerna, baserade i Lagos, visar upp iscensatta looks på stadens livliga gator. Deras nära band är omedelbart uppenbart och bidrar avsevärt till framgången för deras innehåll. På bara några veckor har de gått från lokal berömmelse till internationellt erkännande och blivit nyckelfigurer inom streetstyle.

Två kompletterande talanger

Deras kemi fungerar så bra delvis för att var och en bidrar med sin egen expertis. Debby föreställer och skapar kläderna, medan Rachel väcker dem till liv framför kameran med sin lätthet och naturliga närvaro. Denna rollfördelning ger deras videor en stark identitet. Varje video berättar en historia där kläder, rörelse och kulisser smälter samman sömlöst.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Rachel Ojuromi (@giverachelashot)

En passion driven av online-lärande

Deras framgång är ingen slump. I åratal finslipade de två designers (@giverachelashot) sina modekunskaper genom att titta på modevisningar och utforska arkiv med kända designers som finns tillgängliga på YouTube. Utan att gå på en prestigefylld skola utvecklade de sitt öga genom att utforska online-resurser. Detta bevisar att det är möjligt att lära sig annorlunda och bygga en personlig stil genom nyfikenhet och uthållighet.

Videor inspirerade av musik och film

Stilen på deras inlägg lämnar ingen oberörd. Internetanvändare jämför dem ofta med riktiga musikvideor, en jämförelse som Rachel entusiastiskt omfamnar. Duon hämtar inspiration från filmer, musik och modevisningar som de har upptäckt tillsammans i åratal. Denna mängd referenser driver ett rikt, modernt och lätt igenkännbart visuellt universum.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Rachel Ojuromi (@giverachelashot)

Ett äventyr som startade nästan av en slump

Inledningsvis var ingenting egentligen planerat. Uppmuntrad av en vän att lägga upp en video där hon bar en outfit hon gillade särskilt mycket, föredrog Rachel att vänta tills hon hade skapat en look som bättre återspeglade hennes egen stil. När videon väl publicerades kom framgången mycket snabbare än hon hade föreställt sig. Inför allmänhetens entusiasm fortsatte de två vännerna att producera innehåll och förblev trogna sin kreativa vision.

Lagos, deras vackraste miljö

Ett av de element som utmärker deras videor är deras val av miljö. Istället för att filma i en studio visar Rachel och Debby upp Lagos gator och utnyttjar dess energi, färger och arkitektur. Staden blir en egen karaktär och ger en stark identitet till deras skapelser. Detta tillvägagångssätt ger också värdefull exponering för den nigerianska kreativa scenen, som i allt högre grad får internationellt erkännande.

I slutändan sträcker sig deras inflytande nu långt bortom Nigerias gränser. Deras arbete lockar uppmärksamhet från ett flertal specialiserade medier, och deras gemenskap fortsätter att växa. Genom sina skapelser påminner Rachel Ojuromi och Debby Fasingha (@giverachelashot) oss om att en originell idé, ett starkt partnerskap och en tydlig vision ibland kan göra hela skillnaden.