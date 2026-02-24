Ett skyltfönster krossas under modevisningen: Londonvisningen som sätter sociala medier i brand

En oväntad krasch inträffade under London Fashion Week. Under Erica Myats visning krossades ett skyltfönster framför publiken, vilket utlöste en våg av reaktioner på sociala medier.

En spektakulär final på London Fashion Week

Från 19 till 23 februari 2026 var London Fashion Week värd för höst-/vinterkollektionerna 2026/2027. Bland de mest omtalade ögonblicken under denna upplaga var designern Erica Myats första Londonvisning. Den unga designern, som tog examen från Central Saint Martins 2024, presenterade en kollektion med titeln "Antechamber".

Showen avslutades med en slående scen: en modell klädd i vitt, instängd i en byggnad, krossade en glasvägg med en hammare. Ljudet av krossat glas skrämde publiken. Inom några timmar cirkulerade bilder från finalen flitigt på X (tidigare Twitter), Instagram och TikTok, vilket placerade Erica Myats show bland veckans mest virala ögonblick.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av gastt Fashion (@gastt_fashion)

"Förkammaren", en berättelse om frigörelse

Enligt information som släppts om visningen utforskade "Antechamber" en kvinnas inre resa från förtryck till självacceptans. Visningen inleddes med mörka, strukturerade silhuetter innan den avslöjade djärvare plagg: satinminiklänningar, ljusa blusar i kombination med synliga underkläder, kreationer prydda med fjädrar och intrikat bearbetade läderjackor.

Den sista gesten – att krossa glaset – presenterades som en metafor för att bryta med sociala normer och begränsningar. Bilden av modellen, först fängslad och sedan frigiven, tolkades allmänt som en symbol för personlig frigörelse. Denna performativa dimension bidrog till att förvandla Erica Myats utställning till en genuin narrativ upplevelse, som överskrider den blotta presentationen av kläder.

Arvet från spektakulära brittiska shower

Erica Myats iscensättning är en del av en Londontradition där mode blir performance. Designern Alexander McQueen skrev också historia med sina manusbaserade, ofta teatrala och symboliskt rika modevisningar. I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet förvandlade McQueen sina catwalks till uppslukande utrymmen, och lekte med glasburar och slående scenografi.

Denna metod har djupt påverkat flera generationer av brittiska designers. Genom att krossa ett skyltfönster under en modevisning verkar Erica Myat återta detta arv där skådespel och budskap intar en central plats.

En scen som satte sociala medier i brand

Sekvensen utlöste omedelbart blandade reaktioner. Vissa internetanvändare berömde finalens djärvhet och symboliska kraft. Andra ifrågasatte säkerhetsåtgärderna och iscensättningens spektakulära karaktär. Oavsett fick visningen avsevärd exponering. I ett sammanhang där viralitet kan förändra en ung designers bana kan detta kraftfulla ögonblick markera en vändpunkt för Erica Myat.

Genom att krossa ett skyltfönster under sin första Londonvisning skapade Erica Myat ett av de mest omtalade ögonblicken under modeveckan 2026. Gesten är mer än bara en spektakulär effekt, den är en del av en brittisk tradition där mode blir berättande och performance.