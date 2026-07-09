Hon förvandlar fotbollströjor till ultrakreativa modeplagg.

I detta VM 2026 har fotbollströjan blivit ett vardagsplagg. Detta numrerade plagg, ett tydligt tecken på våra sportliga tendenser, bärs tillsammans av de mest följade it-girls online och tar poäng i garderoberna. Medan modeentusiaster bär det med kaskader av halsband eller knyts i midjan, ger denna självlärda stylist det en makeover med saxen i handen. Resultatet efter denna lilla kreativa operation är fantastiskt!

När fotbollströjan blir en kreativ målarduk

Fotbollströjan, som en gång bars på matchdagar av stolta fans, är inte längre ett plagg som tas fram vart fjärde år. För några år sedan var denna banderollliknande tröja en del av startpaketet för inbitna fans, men idag är den ett mainstream-plagg. Ännu bättre, den är till och med ett stiluttryck. Den kombineras inte längre bara med bermudashorts och sandaler med strumpor. Denna tröja, prydd med vårt favoritlags logotyp, passar perfekt med designerbalettskor, spetskjolar eller till och med baggy shorts.

Fotbollströjan, som plockats ut ur sin bekvämlighetszon av inspirerade influencers och virala hashtags, är utan tvekan det mest eftertraktade plagget just nu. På sociala medier delar vissa med sig av sina personliga tips för att anpassa detta urbana plagg, medan andra, som @fioonaax, omtolkar dem från grunden. Denna textilkonstnär nöjer sig inte med några minimalistiska justeringar. Hon återupplever grunderna i detta arenaplagg och är inte rädd för att erbjuda sin egen unika tolkning.

Dessa videor, som för purister av detta plagg kan liknas vid outhärdliga skräckscener, visar hela förvandlingsprocessen, från första snittet till sista stygnet. Och det är inte längre bara modedesign, utan konst. Fotbollströjan fungerar som en duk för hennes gränslösa fantasi, och förvandlas ibland till en elegant klänning, ibland till en bikerjacka.

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En designer med en gyllene touch

Medan fotbollsspelare må ha guldtackor som fötter, har detta kreativa sinne, följt av nästan 400 000 prenumeranter, trollstavar som fingrar. Hon klipper tröjan på mitten, sammanfogar den med ett annat material och syr ihop dem med en symaskin, ungefär som ett scrapbookingprojekt.

Oavsett om det är Ronaldos nummer 7 eller Kroos nummer 8, återföds varje tröja i en ny form. I sin provisoriska verkstad monterar hon tröjorna som pusselbitar, alltid noga med att välja eleganta mönster. Den tidigare cheerleadern, som studerade design, har en unik identitet, en blandning av elegans och sportkläder . Hon sammanför världar som vid första anblicken inte verkar ha något gemensamt.

Dessutom, för att sparka igång VM 2026, skapade hon ett kollage av tröjor från alla nationer och kombinerade dem till en enda design. Och bygger vidare på sin framgång och skapar inte bara plagg för syns skull. Fotbollskändisar, som den ikoniska Thomas Müller, beställer hennes design.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Fiona (@fioonaax)

De största namnen inom sporten ropar efter hans skapelser.

Den spirande designern har en hel fanklubb bakom sina digitala videor. Den unga kvinnan, som använder sina egna mått som vägledning, får ett veritabelt kollektivt "hola" på sociala medier. Medan vissa påpekar att tröjan är en helig totem, verkar Fiona Rörig ha ett särskilt privilegium. I den mest sedda videon tillägnar hon sin skapelse till Antonella Roccuzzo, Lionel Messis fru, och ger henne en subtil ledtråd. Och kommentarerna är fulla av lovord för hennes talang. De mest beundrande kan bara använda onomatopoeian "wow" för att beskriva denna skapelse. "Jag vill ha en likadan", kräver en användare, medan en annan inflikar: "Det är ett konstverk."

Och genom sina virala inlägg har Fiona lyckats fånga uppmärksamheten hos nyckelpersoner inom sportvärlden. Till exempel klädde hon år 2024 Lisa Füllkrug, fru till Nicolas Füllkrug, i en rosa t-shirtklänning. Men den mest slående prestationen på hennes CV är fortfarande gåvan av ett unikt smycke till Müller vid hans avsked från Bayern München.

Genom sina skapelser bevisar Fiona Rörig att en tröja inte är dömd att tyna bort i en garderob efter en tävling. Den kan få ett andra liv, mer kreativt, mer hållbart och mer personligt. Det är också ett sätt att undergräva snabbmodet genom att omvandla befintliga plagg snarare än att producera helt nya plagg.