Som plus-size influencer återupplivar hon trenden med tvåfärgade plagg med hög midja.

Den högmidjade bikinin gör comeback på stränder och sociala medier. Plus size-influencern Sheila (@thesheflo) väcker uppmärksamhet med en tvåfärgad svartvit design som passar perfekt in i den nuvarande retro-badtrenden.

En retrodesign återupplivad i en modern version

På sina sociala medier delade Sheila (@thesheflo) flera foton i en svartvit högmidjad tvådelad klänning, en silhuett inspirerad av 1950- och 1960-talens koder. Denna skärning, som kännetecknas av en täckande nederdel i kombination med en strukturerad topp, förknippas ofta med pinup-estetik och vintageikoner.

Den svartvita kontrasten förstärker verkets grafiska aspekt, samtidigt som det framhäver dess eleganta och tidlösa linjer. Denna typ av design presenteras ofta som ett alternativ till de minimalistiska, djupt utskurna stilar som har dominerat trenderna de senaste åren.

Återkomsten av högmidjade modeller i sommartrender

Under flera säsonger nu har den högmidjade tvådelade baddräkten återuppväckts i popularitet i många märkens kollektioner. Denna stil uppskattas för sin retroinspiration såväl som sin förmåga att smickra olika kroppsformer.

Enligt flera modepublikationer är återkomsten av vintageinspirerade silhuetter en del av en bredare trend som gynnar strukturerade och tidlösa snitt. Svart och vitt, ofta betraktat som en klassisk duo, är regelbundet bland de mest populära färgkombinationerna inom badkläder. Framgången för denna typ av plagg förklaras också av dess positionering i skärningspunkten mellan mode och komfort, ett kriterium som alltmer betonas av konsumenter.

En influencer engagerad i mer inkluderande representation

Sheila (@thesheflo) är en av innehållsskaparna som bidrar till att öka synligheten för olika kroppstyper i modevärlden. Närvaron av olika profiler i kampanjer och på sociala medier bidrar till att bredda traditionella representationer av skönhet.

Flera branschbedömare påpekar att "denna trend åtföljs av en växande efterfrågan på kläder anpassade till olika kroppsformer." I detta sammanhang illustrerar populariteten för en tvåfärgad baddräkt med hög midja som bärs av en populär influencer intresset för plagg som är både snygga och tillgängliga för en mångfaldig publik.

Svartvitt, en bestående klassiker

Att välja en svartvit baddräkt med hög midja har sina rötter i en långvarig stiltradition. Denna kombination förknippas ofta med en elegant och minimalistisk estetik, eftersom den tvåfärgade kontrasten visuellt strukturerar silhuetten, vilket förklarar dess återkommande närvaro i sommarkollektioner. Flera märken erbjuder nu varianter av denna stil, vilket bekräftar den bestående dragningskraften hos plagg inspirerade av retrogarderober.

I slutändan illustrerar framgången för den högmidjade tvådelade plaggets stil en bredare trend: nytolkning av ikoniska plagg genom ett modernt perspektiv. Genom att kombinera digitala influenser med retroreferenser hjälper innehållsskapare som Sheila (@thesheflo) till att föra historiska silhuetter tillbaka i rampljuset och anpassa dem till nuvarande förväntningar. Denna dynamik visar att strandkläder fortsätter att utvecklas genom att införliva olika influenser och blanda stilistiskt arv med innovation.