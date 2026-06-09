Att återskapa en känd sångers klänning: en utmaning som antagits av en internetanvändare

Tänk om en sångers kärlek kunde omsättas i en hel månad med att sy fjäder efter fjäder? Det var utmaningen som Nadianna Senki (@nadiannasenki), en ung venezuelansk stylist bosatt i Lille, tog sig an för att delta i Aya Nakamuras konsert på Stade de France. Resultatet, som delades på sociala medier, blev omedelbart viralt.

En historisk klänning reproducerad med passion

För att förstå projektets omfattning måste vi gå tillbaka till den 26 juli 2024. Den dagen, under öppningsceremonin för de olympiska spelen i Paris, elektrifierade den fransk-maliska sångerskan och låtskrivaren Aya Nakamura Pont des Arts genom att framföra tre sånger, ackompanjerade av Republikanska gardet.

Sedan bar hon en gyllene gladiatoroutfit från Dior, inspirerad av en silhuett från haute couture-visningen höst/vinter 2024-2025, designad av Maria Grazia Chiuri. En klänning broderad med fina gyllene fjädrar, tillverkade en efter en av hantverkarna i Lemarié-huset, som har levererat till Dior i årtionden.

Nästan två år senare inspirerade detta ikoniska ögonblick Nadianna Senki (@nadiannasenki). Istället för att leta efter en replika i en butik valde den unga kvinnan att tillverka smycket själv, helt för hand. Denna metod förvandlades snabbt till ett kreativt äventyr, vilket hon dokumenterade på sina sociala medier – särskilt Instagram, där hennes video passerade en miljon visningar på bara några timmar.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Nadianna Senki (@nadiannasenki)

Nästan 3 000 fjädrar och timmar av tålamod

Antalet är häpnadsväckande: det krävdes nästan 3 000 fjädrar för Nadianna Senki (@nadiannasenki) för att återskapa den fjäderliknande effekten av den ursprungliga klänningen. Var och en placerades, justerades och syddes för hand, enligt en upcycling-metod – Nadianna specialiserar sig på att förvandla plagg som hittats på loppmarknader, secondhand-kläder eller på Vinted.

Den slutgiltiga looken, som presenterades på konserten på Stade de France, hyllades snabbt av de andra fansen som var närvarande. "Bäst klädd på konserten", "Fantastisk, respekt" : kommentarer strömmade in under vloggen hon publicerade efter sin återkomst – och Instagram-communityn, som hade följt hennes projekt i flera veckor, firade kulmen.

En regelbunden mottagare av stilistiska hyllningar

Nadianna Senki (@nadiannasenki) har redan gjort sig ett namn genom att återskapa andra ikoniska outfits för att gå på konserter. Hon återskapade bland annat en av den brittiska popstjärnan Dua Lipas outfits – en kort läderklänning som bars på scen – samt en svartvit fjäderensemble inspirerad av en Chanel-kreation som Rosalía bar under hennes "Lux Tour".

I samtliga fall förblir hennes signaturstil densamma: inköpta material, återvunna vintageplagg och handgjorda verk som värdesätter processen lika högt som den färdiga produkten. Denna strategi resonerar med yngre generationer, som brinner för mode men blir alltmer medvetna om dess miljöpåverkan.

När "method dressing" gör sig på konserter

Utöver den tekniska bedriften illustrerar Nadianna Senkis berättelse ett bredare fenomen. I USA liksom i Europa har konserter blivit veritabla modevisningar där fans klär sig i hyllning till sina idoler. Från Taylor Swifts turné till Zara Larssons, Theodoras och snart Céline Dions mycket efterlängtade turné, tävlar fans om att överträffa varandra i uppfinningsrikedom för att hylla artistens stil.

Det här är vad modet kallar "method dressing": att klä sig på ett sätt som passar den atmosfär du ska uppleva. En praxis som först sågs på röda mattan, men som nu tar sig in i konsertsalen. Och i Nadianna Senkis fall representerar det en nivå av engagemang som går långt utöver att bara klä upp sig.

Med sin gyllene klänning täckt av fjädrar hyllade Nadianna Senki (@nadiannasenki) inte bara Aya Nakamura: hon visade att i en tid av industriella reproduktioner och snabbmode kunde hantverk fortfarande imponera.