När tennisspelare förvandlar banan till en stilplan

Franska Öppna är inte bara den prestigefyllda grusturneringen. I över ett sekel har det också varit ett av de största modeevenemangen i sportvärlden. Varje år förvandlar spelarna Philippe-Chatrier-banan till en veritabel catwalk – till både tennis- och modefantasters stora förtjusning.

Suzanne Lenglen, turneringens första modeikon

Allt började på 1920-talet med fransyskan Suzanne Lenglen. Hon vägrade de långa, korsetterade kjolarna som då tvingades på kvinnliga skådespelare och antog ärmlösa toppar med nederkanter som gick upp till vaden – en skandal på den tiden, som sedan dess har blivit den grundläggande handlingen för en emancipation.

För många banade hon verkligen väg för alla som följde: de som senare skulle våga vara djärva, färgstarka och moderna på hoven. Nästan ett sekel senare fortsätter hovet som nu bär hennes namn att vara värd för personer som har skrivit historia – och att ibland provocera fram samma debatter som i dess tidiga dagar.

2018: Serena Williams och den svarta catsuiten som ändrade reglerna

Om vi var tvungna att välja bara en look från de senaste tio åren på Roland-Garros, skulle det utan tvekan vara den här. År 2018, knappt återställd från en särskilt komplicerad förlossning, dök Serena Williams upp på de parisiska grusbanorna i en svart helkroppsoverall från Nike, åtsnärjd med ett rött band i midjan. Den amerikanska mästaren, som vid den tiden jämförde sig själv med en "krigarprinsessa av Wakanda", förklarade också att plagget, tack vare sin kompressionseffekt, hjälpte till att förhindra blodproppar hon drabbats av under graviditeten.

Detta mildrade inte Bernard Giudicelli, dåvarande ordförande för det franska tennisförbundet, som tillkännagav införandet av en klädkod som förbjöd sådana plagg på banorna. "Vi måste respektera spelet och arenan", förklarade han då. Beslutet utlöste ett internationellt ramaskri, lett av den amerikanska tennisspelaren Billie Jean King. Det som kunde ha förblivit en enkel "modekontrovers" blev en politisk debatt om den kontroll som utövas över kvinnliga idrottares kroppar.

Naomi Osaka, konsten att förvandla domstolen till en catwalk

Under de senaste säsongerna har ytterligare en spelare framstått som den nya drottningen inom "bananmode": Japans Naomi Osaka. Vid varje Grand Slam skapar den fyrfaldiga regerande mästaren furore med Nike-kläder designade som riktiga konstverk. En japansk körsbärsblomsklänning för 2025, en manet för Australian Open 2026, och mer nyligen, vid Roland-Garros 2026, en guldklänning inspirerad av Eiffeltornets silhuett.

Allt detta utspelar sig med en avsiktlig "röda mattan"-effekt: en noggrant iscensatt entré, pjäsen avslöjad efter några steg, och livliga debatter på sociala medier. Hennes motståndare, Laura Siegemund, kritiserade henne till och med offentligt i Paris i år och anklagade henne för att ha förvandlat matchen till en "modevisning". För Naomi Osaka, som beskriver sig själv som blyg, är dessa kläder tvärtom ett värdefullt uttrycksmedel – en stilistisk rustning, kort sagt.

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Sabalenka, Gauff, Swiatek: den nya generationen stil

Förutom Naomi Osaka gör sig nu flera andra spelare ett namn med sin stilkänsla. Världsettan Aryna Sabalenka gjorde ett djärvt uttalande 2026 med en svart, halvöppen Nike-klänning över ett karmosinrött linne – en brottarryggsdesign, en nyckelhålsutskärning och en "nattlivs"-känsla på grus. Klänningen sålde slut inom några timmar.

Coco Gauff, för sin del, utnyttjar sin seger i French Open 2025 för att etablera sig som en sann stilikon: en New Balance-outfit i "dusk shower"-nyanser, ett marmorerat tryck och en svart skinnjacka förra året – som hon beskriver som "parisisk". Efter sin triumf gjorde hon till och med en serie framträdanden i Miu Miu-looker från topp till tå, ett tecken på en spelare som omfamnar mode bortom planen. Iga Świątek, en fyrfaldig French Open-mästare, har anammat en somrig lila-gul palett från On, en toning som bryter med turneringens mer minimalistiska stil.

När stil diskuteras

Denna stilexplosion är dock inte utan sina utmaningar. Vissa, som Laura Siegemund, anser att "dessa outfits förvandlar tennisen till ett spektakel". Andra ser det tvärtom som "ett tecken på en välkommen frigörelse för spelarna", som tar ansvar för sin image genom ett uttrycksmedel som tillhör dem.

En sak är klar: på Roland-Garros står estetik och atletisk förmåga inte i motsättning till varandra. Tvärtom, de ger näring åt varandra – och med varje upplaga skriver de ett nytt kapitel i den stora berättelsen om sportmode.

Från Suzanne Lenglen till dagens djärva Nike-design, genom Serena Williams catsuit som orsakade sådan uppståndelse 2018, skriver Roland-Garros två parallella berättelser: den om sina mästare och den om en ständigt föränderlig modeindustri. Och om vi tittar noga berättar kanske båda samma historia: den om kvinnor som inte längre behöver be om lov att hävda sig.