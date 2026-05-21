I en lång röd klänning lockar Adriana Karembeu alla blickar på röda mattan

Léa Michel
@adrianakarembeusklenarikova / Instagram

Den 79:e filmfestivalen i Cannes (12-23 maj 2026) var särskilt livfull tack vare visningen av "Slaget vid de Gaulle: Järnåldern" utanför tävlingen. Bland de många kändisarna på röda mattan drog den slovakiska modellen, skådespelerskan och tv-presentatören Adriana Karembeu särskild uppmärksamhet till sig. Hon är ett välbekant ansikte i det franska medielandskapet och valde en slående look, i kombination med en lång röd klänning och en djärv platinafärgad frisyr.

En lång, ljusröd klänning

Mittpunkten för detta framträdande, den långa röda klänningen som bars av Adriana Karembeu, stack ut som ett av kvällens mest slående färgval. Denna livfulla, tidlösa och dramatiska nyans är en klassiker på röda mattan i Cannes, där den förmedlar både självförtroende och elegans. Dess böljande, golvlånga fåll förlängde harmoniskt hennes silhuett och gav ensemblen en högtidlig känsla, perfekt anpassad till evenemangets prestigefyllda karaktär. Det röda, fångat av fotografernas blixtar, garanterade en omedelbart märkbar närvaro.

En platinafrisyr

Det andra slående elementet i detta framträdande var hennes frisyr. Adriana Karembeu valde en kort, platinablond bob, som stod i skarp kontrast till värmen i hennes röda klänning. Långt ifrån att vara en ren detalj, förstärkte denna korta, lysande frisyr den självsäkra karaktären i Adriana Karembeus framträdande, i en avgjort modern stil.

Ett framträdande i en prestigefylld miljö

Detta framträdande sammanföll med visningen utanför tävlingen av "Slaget vid de Gaulle: Järnåldern", en av höjdpunkterna på den 79:e filmfestivalen i Cannes. Som varje år lockar evenemanget ett stort antal kändisar från film-, mode- och underhållningsvärlden, som tävlar om elegans på trapporna till Palais des Festivals. I denna miljö utmärkte sig Adriana Karembeu med en look som var både diskret i sin konstruktion och spektakulär i sin effekt.

Med sin långa röda klänning och platinablonda hår gjorde Adriana Karembeu ett av kvällens mest minnesvärda framträdanden. En demonstration av diskret elegans, baserad på färgens kraft och kontrastens djärvhet.

Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
