Vid 57 års ålder väcker den här danska modellen uppmärksamhet i en spetsoutfit.

Vid visningen av filmen "Amarga Navidad" på Palais des Festivals prydde den danska modellen och fotografen Helena Christensen röda mattan på filmfestivalen i Cannes 2026 (12-23 maj) i en slående svart spetsklänning. Hon bekräftade sin behärskning av stora internationella modeevenemang med ett både elegant och stilistiskt distinkt utseende.

En sjöjungfruinspirerad spetsklänning

Kärnan i Helena Christensens framträdande var en lång svart klänning tillverkad av delikat blommig spets, strukturerad av vertikala paneler. Sjöjungfrusilhuetten var åtsittande ner till knäna innan den lätt vidgades ut mot golvet. En svart sidenkant kantade fållen, medan svarta sammetsdetaljer prydde överdelen. Rynkade tygband både fram och bak gav en arkitektonisk touch och visuellt strukturerade klänningen.

Noggrant utvalda tillbehör

För att komplettera denna outfit valde Helena Christensen ett par diskreta men lysande silverörhängen, vilket gav en touch av mineralisk elegans till klänningens skarpa svarta färg. En liten svart läderkutsch prydd med en delikat rosett kompletterade ensemblen med diskret elegans. En vit klocka på handleden och ett par svarta sandaler med remmar fulländade looken och skapade en noggrant utvald kollektion av harmoniska element.

En djärv skönhetsmakeover

Helena Christensen valde en elegant och luftig fransk frisyr, med ett långt kastanjebrunt hår som flödade fritt och luggen svept åt ena sidan av ansiktet. Rökbrun ögonskugga, en strålande hy, ett rosigt rouge och läppar i samma nyans fullbordade looken med en naturlig mjukhet.

Med detta framträdande i Cannes visar Helena Christensen återigen att elegans och konsekvens inom mode går hand i hand. En silhuett med stor stilistisk sammanhållning, som framstår som ett av de mest igenkännbara ögonblicken under årets festival.